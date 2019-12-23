Обстоятельствами «нажима», оказываемого судьей Киевского суда города Одессы Сергеем Чванкиным на журналистов, заинтересовались в комитете по правовой политике Верховной Рады Украины.

Об єтом пишет информационное агентство ASPI.

СМИ не раз сообщали о том, что семья судьи Киевского суда города Одессы Сергея Чваникина живет не по средствам. В частности, речь шла о том, что теща Чванкина приобрела садовый/дачный (как указано в декларации судьи) дом площадью 336, 6 м2, стоимость которого одесские риэлторы оценили примерно в миллион долларов.

Общественная организации «Стоп коррупции» и одесские общественники обратили внимание, что теща судьи – рядовой школьный учитель украинского языка в пгт Овидиополь. И не скопила бы необходимой для приобретения помпезного строения суммы, даже если бы каждый месяц удостаивалась премии «учитель года».

Удивил активистов и тот факт, что Чванкин устраивал собрания созданной им «Ассоциация следственных судей Украины» в статусных заведениях Одессы – гостинице Panorama De Luxe и Концерт-холле «Сады победы».

Заинтересовавшись домом тещи Чванкина, а также размахом, с которым устраивались собрания одесских вершителей правосудия, общественники отправили сообщение о возможном факте коррупции в Высшую квалификационную комиссию судей Украины и НАПК с требованием проверить, не содержат ли эти «излишества» признаков коррупции, которые в конечном итоге дают безусловные основания для увольнения судьи по п.6 ч. 5 ст.126 Конституции Украины.

Горячая встреча в Одессе

Благодаря активистам ОО «Стоп коррупции» фото дома, принадлежащего теще Чванкина, стало достоянием общественности. Сделать его было непросто. Во время визита активистов в Одессу, судья, как считают общественники, организовал им даже не теплую, а «горячую» встречу. О том, что случилось, на своей странице в Facebook рассказал основатель общественной организации «Стоп коррупции» Роман Бочкала.

«Продолжая разоблачать мошенников в мантиях, Ася (Глуцкая, – прим. Ред.) отправилась вчера в Одессу. Ей удалось выяснить адрес поместья одиозного судьи Чванкина, стоимостью примерно $1 млн. Отсняв виллу, съемочная группа поехала в Киевский райсуд, которым руководит Чванкин. Там уже ждали. Подъехал бус c титушками и убитая «копейка». Молодчики обступили авто журналистов после чего дали команду водителю «жигулей» врезаться в бок машины съемочной группы. Все это сопровождалось запугиванием. Титушки также назвали отель и номера, в которых жили мои коллеги. Важно. Это были те же отморозки, которые «защищали» Чванкина от журналистов полгода назад. Заказчик очевиден. Чванкин очень тщательно прятал свою виллу. Даже изменил нумерацию домов, чтобы НАПК не смогло установить адрес во время проверки».

Как следует из текста поста, это была не первая недружелюбная акция Чванкина, направленная против журналистов. И не последняя. После публикации информагентством ASPI материалов о скандалах, связанных с Чванкиным, судья забросал редакцию агентства письмами и претензиями.

Сначала он потребовал опровергнуть якобы «недостоверную» информацию о том, что общественная организация «Ассоциация следственных судей Украины» финансируется за счет агентства США по международному развитию (USAID), а также другую информацию, которая была опубликована в отношении Чванкина и членов его семьи.

Довольно странная претензия, учитывая, что Чванкин сам рассказал о том, что организацией собраний в люксовых заведениях города занимается в числе прочих USAID. Случилось это при прохождении судьей квалификационной оценки на соответствие занимаемой должности в ВККСУ.

Тем не менее, журналисты проверили информацию о том, участвовала ли USAID в финансировании указанных мероприятий. И получили ясный ответ: организация USAID не предоставляла финансовую помощь ОО "Ассоциация следственных судей Украины" по указанным мероприятиям.

После того как выяснилось, что с USAID не «срослось», судья отправил ASPI очередное письмо. Вернее, заявление об опровержении недостоверной информации, которая формирует «ошибочное общественное мнение».

Между тем, информагентство как раз и транслирует общественное мнение, ссылаясь на свидетельства участников общественных организаций и активистов.

В недавнем интервью Чванкин отметил, что «в адрес издания была направлена претензия, в которой четко было обосновано, что информация является недостоверной, и мы просим ее опровергнуть и не распространять, а в случае невыполнения этой претензии я воспользуюсь своим правом на обращение в суд».

По мнению юристов, за консультацией к которым обратились журналисты АСПИ, «четкая» «претензия» вышла за границы обычного заявления, поскольку была отправлена на официальном бланке Киевского районного суда Одессы. Завершалось заявление словом «требую». В начале документа Чванкин именует себя как «Я, Чванкин С.А.», а подписывается уже как Глава Киевского районного суда.

Можно ли это толковать иначе, как давление на СМИ, с использованием служебного положения и авторитета государственного органа?

К тому же, логично предположить, что судья не сам набирал заявление – это, скорее всего, делали его подчиненные. Текст, видимо, составили юристы и вычитал корректор. Даже бумагу, на которой отпечатано заявление, вероятнее всего, оплатило государство.

Выходит, объявив журналистам настоящую «бумажную войну» судья не только использует в качестве аргумента гербовую печать, но и государственный ресурс.

Судья, за государственный счет ведущий борьбу с журналистами? Что-то новое, но вряд ли уместное в правовом государстве.

Война разгорается

Тем временем «война», объявленная Чванкиным журналистам не утихает, а только разгорается.

Вслед за заявлением последовала повестка в суд: Сергей Чванкин подал иск к АSPI по опровержению недостоверной информации. Дальше – больше.

Адвокат Чванкина Владимир Мацко уже требует у информагентства перечень аккредитованных журналистов, корреспондентов, фото- и видеооператоров АSPI. Интересно, для чего? Может быть, для «отстрела»?

Все эти факты трудно охарактеризовать иначе, как давление на прессу и воспрепятствование журналисткой деятельности, о чем АСПИ вынуждено информировать общественность, депутатов и правозащитные организации.

Попытки Чванкина «засудить» прессу уже изучает ряд общественных организаций, в числе которых «Репортеры против коррупции и рейдерства».

Кроме того, ситуация доведена до сведения депутатов – членов Комитета по вопросам правовой политики Верховной Рады Украины.

В интервью ASPI заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Валерий Божик сказал:

«Я, как член правового комитета и юрист-правовед, соглашаюсь с тем, что какого-либо давления на свободную журналистику и журналистскую профессию не должно быть. В рамках полномочий комитета правовой политики мы будем на это реагировать».

По мнению Валерия Божика, выход из ситуации может быть следующий: готовить документы для правового комитета, который после рассмотрения направит их в тот орган, который уполномочен привлечь лицо к дисциплинарной или более строгой ответственности.

Валерий Божик согласился с мнением, что около ста нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность СМИ не являются чем- то незыблемым, и могут быть доработаны.

Свобода слова гарантирована ст. 34 Конституции Украины. К тому же, Конституцией предусмотрено, что действующие международные договоры (согласие на обязательность которых дано Верховной Радой) являются частью национального законодательства Украины.

Но Конституция не предусматривает санкции. В ней не написано, что грозит судье, оказывающему давление на СМИ.

Журналистам, не знающим как реагировать на произвол власти, в том числе и судебной, Валерий Божик советует просто излагать факты, привлекая к ним внимание компетентных органов – как осуществляется на них давление, и в чем оно заключается.

Тем более, что существует статья 171 УК Украины, предусматривающая уголовную ответственность за воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. В частности, в ней есть пункт об ответственности должностных лиц за преследование журналистов, выполняющих профессиональные обязанности, в том числе и за критику.

– Кроме того, в Высшем совете правосудия работает дисциплинарная палата, которая определяет, не было ли в действиях судьи каких-то нарушений. Поверьте мне, многие судьи не только выговоры получали, но и оставались без работы после рассмотрения их <деятельности> в палате, – сказал АСПИ Валерий Божик.

В свою очередь, член комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Сергей Власенко считает, что ситуация, когда судьи занимаются не тем, чего от них требует общество, неслучайна.

– У нас, к сожалению, государство не работает в целом… Сейчас выпускается в год 14 тысяч юристов… То, что их готовили неизвестно какие профессора, на неизвестно какой матчасти, не играет роли. И вот такой юрист приходит, на тебя смотрит, не понимает о чем ты говоришь… Но он тоже юрист, у него даже диплом есть. Вот с этого начинается государство, и это надо менять, – сказал Сергей Власенко ASPI, подчернув, что сказанное касается не только судей.

Разумеется, отдельно взятое информагентство не может улучшить государство, но, отстаивая свое право на свободу слова, ASPI не собирается сидеть сложа руки. Читателей ждут новые публикации о недобросовестных чиновниках, судьях-коррупционерах и их дальнейшей судьбе, – подчеркнули в информагентстве.

Как ранее сообщалось, председатель правления «Всеукраинского народного совета противодействия коррупции и общественной экспертизы власти» Анатолий Будник отметил, что доказательства коррупционной деятельности Чванкина переданы в НАБУ и ГБР, которые уже открыли уголовные производства.

Кроме того, в ситуации со Чванкиным во время пресс-марафона Президента 10 октября в присутствии всех СМИ обещал разобраться президент Владимир Зеленский.