Голубой цвет глаз, размер обуви - 42, танцами увлекается, а пением - нет, готов рекламировать нижнее белье
Эти и другие подробности можно узнать из анкеты нынешнего главы Днепропетровской ОГА на сайте
Здесь же указан и возраст киномодели Александра - 32 года.
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А чтобы не было сомнений в том, что Александр - именно тот Александр Бондаренко, который сегодня руководит одной из крупнейших областей Украины, здесь же размещены и его фото.
Обращает на себя внимание страна и город модели Александра - Россия, Москва. В связи с этим нелишним будет вспомнить, что Днепропетровская область, доверенная в руки человека с ростом 185 см и весом 74 кг, не только крупнейшая в Украине, она еще и прифронтовая, и одежда размера 34, купленная где-нибудь на Тверском бульваре, мало поможет Александру позаботиться о безопасности региона.
Насколько часто к услугам Александра Бондаренко - модели прибегали кино- и телепродюсеры, в анкете не указывается. Достоверно известно об одном телеопыте нынешнего губернатора.
Александр Бондаренко снимался в программе "Давай поженимся" на российском Первом канале, где пытался завести отношения с блондинкой Анастасией. Эксперты программы будущего главу Днепропетровской области охарактеризовали так: "Свеженький, чистенький, оптимистичный".
Карта Шута у Александра находилась в самом конце, что, в трактовке штатной гадалки программы "Давай поженимся", означало, что Александр находился на пороге новых отношений. Перерос ли этот телероман в настоящие отношения, лучше спросить у самого губернатора. Возможна и другая трактовка "карты Шута в самом конце" - гадалка могла предсказывать будущий серьезный роман Александра с целой областью Украины.
Из этой программы можно также узнать, что Александр Бондаренко мечтает приобрести яхту и виноградник в Испании. О мечте сделать Днепропетровскую область процветающей ничего сказано не было.