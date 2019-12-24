Юрий Иванющенко, фото УНИАН

Кодекс электронных коммуникаций, зарегистрированный в парламенте как законопроект №2320 «О развитии инфраструктуры для цифровой трансформации экономики и общества», разработан в интересах бывшего руководителя Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) Владимира Олейника и бывшего главы Украинского государственного центра радиочастот (УГКЦ) Павла Слободянюка.

Об этом говорится в журналистском расследовании, опубликованном изданием «Апостроф».

Разработкой Кодекса электронных коммуникаций занималось агентство BRDO (Офис эффективного регулирования), которое ранее возглавлял Алексей Гончарук. Непосредственно за проект отвечали руководитель направления ИТ и телеком Игорь Самоходский, заменивший в этой должности нынешнего заместителя министра цифровой трансформации Александра Шелеста, и эксперт сектора ИТ и телеком Надежда Кострыба. Также к работе над документом привлекался независимый эксперт Владимир Смоляр.

«Кострыба и Смоляр одновременно работали заместителями председателя Государственной администрации связи, являются учредителями одной ОО, а в 2010 году были в один день назначены членами НКРС по представлению Председателя НКРС Владимира Олейника. При этом, по данным источников, бывший глава НКРС (2010-2011 гг.) Владимир Олейник пользуется у Кострыбы значительным авторитетом», - пишет «Апостроф».

Изданию удалось отследить коммерческую историю отношений экс-руководителя НКРС Олейника и экс-главы УГКЦ Слободянюка. В их совместной собственности находится ряд компаний, зарегистрированных в Украине и за рубежом. В числе совладельцев есть и члены их семей – в частности, зять Олейника Григорий Шумаков.

«Как свидетельствуют открытые данные, это сын известного в узких кругах лица - Юрия Шумакова по прозвищу «Шумак». В СМИ его называют одним из самых влиятельных «авторитетов» города Енакиево Донецкой области, и ставят его фамилию рядом с именем другого «авторитета» - Юрия Иванющенко, или «Юры Енакиевского», - сообщают журналисты.

«Кроме того, Григорий Шумаков имеет общее и с другим «авторитетным» бизнесменом - Игорем Игнатовым. О последнем известно, что он был фигурантом ряда уголовных дел, задерживался ГПУ и имел отношение к ОПГ «Капитошки». В контексте разработки Кодекса его фамилия интересна тем, что упоминается при освещении схем по поставкам правительственных электронных программ и монополизации рынка электронной отчетности. Известно также, что он является доверенным лицом Юрия Енакиевского», - говорится в расследовании.

Журналисты отмечают, что одна из совместных компаний Олейника и Слободянюка – ООО НТЦ «ОМНИС» в 2011-2013 годах приносила значительную прибыль, но все изменилось после ухода с должности чиновников.

«И вот теперь, когда Надежда Кострыба попала к BRDO, похоже стоит задача вернуть ООО НТЦ «ОМНИС» прежние объемы заказов. И путь здесь один - убрать конкурента, которым является государственное предприятие», - заключает «Апостроф».