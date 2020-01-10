Судьба слабых — быть умышленной или случайной жертвой в разборках сильных. Касается не только людей, но и стран.

Со Штатами понятно, но и Иран по сравнению с Украиной давно выглядит развитой промышленной державой, к примеру, ВВП на душу населения там почти в десять раз выше, чем у нас.

Погибший украинский самолет исходно был исправный и, что нехарактерно для МАУ, новый. Экипаж опытный и знающий аэропорт Тегерана. Непосредственно до и после нашего борта там взлетали и садились самолеты других авиакомпаний.

По ряду признаков, в частности, вспышка в небе, зафиксированная видеокамерой слежения и отсутствие сигнала SOS, крушение нашего пассажирского самолета имело, скажем так, внезапную техногенную причину. И это связано с эскалацией на Ближнем Востоке.

Но прежде чем кого-то в чем-то обвинять и, тем более, проклинать, следовало бы дождаться конкретных данных от расследующих авиакатастрофу. Прежде всего, канадских специалистов.

Особо удивительна зашкаливающая по эмоциям реакция украинского общества на жертвы чужого противостояния, когда у нас на Донбассе — своя война. И там гибнут украинцы. Постоянно. Но к этому мы почему-то почти привыкли.

Не вижу смысла, чтобы иранцы в противостоянии с американцами сбивали самолет, в котором летели, в основном, иранцы. Разве что перепутав, подобное уже было над Донбассом.

Но вот то, что власти Ирана не хотят передавать Украине «черные ящики» с разбившегося Боинга, подтверждает, что они не воспринимают Украину как самостоятельную страну. И считают, что мы немедленно передадим все материалы США, с которыми они демонстративно не хотят иметь никаких дел.

К тому же, отдельные действия и заявления руководства Украины никак не работают на ее субъектность.

Например, Алексей Гончарук ляпнул, что правительство не отреагировало на закрытие Ираном воздушного пространства, так как это произошло ночью, то есть, в нерабочее время, поэтому какие, мол, к правительству могут быть претензии...

Информирую деятелей, позорящих имя умного Джорджа Сороса: в цивилизованных странах существуют ситуационные центры, круглосуточно собирающие информацию о всех заметных происшествиях как в стране, так и за рубежом. И делается это для того, чтобы официальные лица принимали важные решения тогда, когда необходимо, а не по трудовому распорядку. В свое время такой центр действовал в администрации президента, после — в министерстве чрезвычайных ситуаций. Сейчас, судя по выступлению премьера, ситуационный центр безуспешно пытаются запихнуть в смартфон.

Кстати, реплика Гончарука насчет того, что правительство по ночам не работает, говорит и об отношении к войне, которая тоже идет не по графику.

И уж совсем не в тему сложилась эпохальная по хайпу поездка президента Зеленского в султанат Оман.

Закрадывается подозрение, что Владимир Зеленский и его окружение являются тайными членами запрещенной в Украине партии. Нет, не партии контрабандного янтаря, а коммунистической партии. Потому что, как истинные коммунисты, они сами создают себе трудности и сами их пытаются героически преодолевать.

В связи с этим хочу поведать Владимиру Зеленскому и его Зе-команде несколько «Принципов президентства», благо эта публикация открывает 2020 год. А в новом году всем традиционно хочется жить и работать по-новому, во всяком случае, не повторять старых идиотских ошибок.

Так вот, в публичной политике, как в преферансе на мизере: бери свое, чтобы чужое не всунули.

Это к тому, что скрывать следует лишь то, что скрыть не только нужно, но и можно. А если есть хоть малейший риск, что информация о какой-то встрече, визите, договоренности всплывет, то об этом необходимо рассказывать самим — предварительно и с нужными акцентами.

Теперь вопрос: это ж какими дилетантами надо быть, чтобы надеяться, будто семейный визит главы державы в нынешние информационные времена останется незамеченным? Или молчать о визите в Оман посоветовал глава СБУ, настолько «удачно» замаскировавшийся то ли в Куршавеле, то ли в Мерибеле, что не прибыл даже к президенту на совещание по Боингу? Кстати, как не явился и глава ОП Андрей Богдан.

Поскольку из Омана курорт так себе, а президента Зеленского сопровождала не только супруга, но и помощник по внешней политике Андрей Ермак, интересующийся масштабным бизнесом, то понятно, что визит был деловым. И касался либо украинской земли, либо оманских нефти и газа. Либо всего вместе.

Ну так и заявите заранее и публично, что президент отправился с неофициальным визитом обсудить вопросы внешних инвестиций и энергонезависимости! И тогда истерик и нелепых обвинений будет несравнимо меньше.

Еще один принцип: политика сложнее городков, поэтому думайте хотя бы на три хода вперед. Хоть попробуйте подумать!

Если отправились на раскаленный Ближний Восток, то определитесь, как будете оттуда выбираться. А также, как будете выбираться, если случится что-то экстраординарное вроде трагедии с самолетом МАУ.

Вариант действий первого лица страны в любой ситуации всегда должен быть наготове. И тогда не будет разговоров, что Владимира Зеленского пришлось спасать на самолете Виктора Медведчука, который повез его не в Киев, а в Москву, чтобы тайно договориться о капитуляции… Договориться с Владимиром Путиным, который, между прочим, последнее время живет не в Москве, а в Сочи, а в описываемое период вообще в Турции вместе с Реджепом Эрдоганом открывал «Турецкий поток».

Следующий принцип: в публичной политике, как и на исповеди врать нельзя — и там, и там вылезет боком.

Вранье власти обязательно проявится. Потому что минимум треть, а то и половина членов Зе-команды работают на противников ВАЗа, на того же Петра Порошенко. А среди этих агентов полно двойных, потому что они сотрудничают еще и с ФСБ (или Медведчуком — без разницы).

Это только в шоу-бизе надо изо всех сил скрывать планы и напускать творческого туману, так как хорошую придумку конкуренты если не украдут, то сглазят. А если ты власть и уверен в себе, то говори, как есть. И о проблемах — говори, как есть, чтобы не давать такой возможности политическим противникам, в том числе, и о том, каким чартером выбирались из Омана.

И завершающий на сегодня принцип: успешный политик — всегда очень информированный пессимист. Потому что закладывается не на лучший, а на худший сценарий событий.

Если неприятность может случится — она обязательно случается. Украинский вариант этой житейской закономерности еще суровее: неприятность случается, даже если она невозможна.

Не надо готовиться к тому, что все пойдет хорошо, в этом случае хватит и импровизации, столь свойственной ВАЗу. А вот реакция на трудности не должна быть спонтанной.

Угроза эскалации на Донбассе, атаки против Украины на международном уровне, чтобы сделать ее более сговорчивой, неблагоприятная конъюнктура внешних рынков, схлопывание пирамиды ОВГЗ, мировой финансовый кризис, резкие колебания на рынке энергоносителей и так далее — вот о чем денно и нощно обязаны думать президент Украины и ответственные члены его окружения. А не об альтернативах новогоднего отдыха — на лыжах или на пляже.

И это — единственный реальный путь к субъектности Украины. К тому, что любую нашу трагедию, вроде крушения рейса PS 752, не попытаются использовать в своих интересах циничные геополитические игроки.

P.S. На самом деле, «Принципов президентства» значительно больше. Но здесь, как за праздничным столом: пытаться проглотить все за один раз не рекомендуется.

Александр Кочетков, аналитик и политтехнолог, специально для Политеки