А я вам так скажу, закаленные сограждане и жалующиеся соотечественники, юность обычно заканчивается с первой утратой. Да и взрослая жизнь во многом состоит из утрат и разочарований.

Все уже наслышаны, что Зе-команда понесла заметную утрату. Заметьте — не страна и даже не государственная система! Просто команду, которая боролась, креативила и лажала в бизнес-центре Парковый, откуда привела Владимира Зеленского на Банковую, покинул один из ключевых ее членов.

Почему уволили Андрея Богдана? Если одним словом — перевыпендривался. Симптомы ложного всевластия развились у Богдана в опаснейшей для чиновника синдром мнимой незаменимости. И когда расклады вокруг Владимира Зеленского перестали нравится главе его офиса, глава начал манкировать обязанностями и чуть ли ни шантажировать своего шефа.

А первым лицам такое ох как не нравится! Даже если они только закончили президентскую учебку.

В предыдущих «Телетайпах» подчеркивалось, что политическое взросление президента Зеленского начнется тогда, когда он уволит кого-то из ближайшего окружения. Оно только первый раз неловко, а дальше — пойдет, глядишь, и бездарный премьер вернется в соросовский чулан, откуда его извлекли.

Для невнимательных подчеркну: взросление — не обязательно улучшение. Из милого щеночка может вырасти дворовая шавка-пустолайка. А из гадкого утенка — прекрасный лебедь, порой, даже черный.

Взросление нашего президента — это о решительности действий, а не их качестве. Потому что он совершил примитивную управленческую ошибку.

Руководители, которые заботятся о производственном климате, в случае непримиримых противостояний избавляются от обеих сторон конфликта. Члены коллектива должны шкурой чувствовать, что в междоусобной борьбе победителей не будет, и надо находить общий язык во имя общего дела. Даже если оставлять одну сторону, то ее нельзя повышать в статусе — так как тогда остальные сделают вывод, что междоусобица дает шанс на карьерный рост.

Понятно, что заигравшегося до саботирования работы Андрея Богдана, надо было убирать. При этом назначать на пост главы офиса нового человека, а не Андрея Ермака, жестко соперничавшего с Богданом. А нынешнее назначение — откровенный шаг к фаворитизму.

Но что произошло, то произошло. И надо анализировать реалии, а не рефлексировать о том, как надо было бы.

Сразу о главном: не вижу оснований для проросийского крена, о котором уже застонали «порохолюбы». Потому что Андрей Ермак и так имел исключительные полномочия и действовал во вполне устраивающем Россию ключе. Кстати, это не так и сложно, достаточно выполнять два условия:

Соглашаться пусть не со всеми, но с базовыми постулатами Кремля. Быть готовым выстраивать с представителями Кремля масштабные бизнес-схемы.

Андрей Ермак исходно удовлетворяет обоим критериям. Поэтому, собственно, он и оказался на позиции главного переговорщика с РФ. Поэтому они и ладят с довольно прямолинейным Дмитрием Козаком, а с Владиславом Сурковым не сложилось, так как тот вдобавок желал еще и каких-то эстетско-геополитических извращений вроде назначения Дениса Пушилина вице-спикером Верховной Рады Украины.

Будем честны: еще «минска 2» украинская власть послушно движется в кремлевском контексте. И то, что Петр Порошенко и его окружение с присущей им циничностью сейчас заявляют, что, мол, договоренности с Владимиром Путиным никто выполнять и не собирался, то это только демонстрирует их дремучесть и безответственность. Потому что в цивилизованном мире, куда нас как бы ведут, если договорились, то полагается выполнять.

С приходом Ермака пророссийский контекст станет более массовым, просочится в СМИ, о договоренностях, уступках и бизнесе с РФ заговорят и депутаты, и министры, и губернаторы (Давид Арахамия тому примером) — те, кто может получить от ползучей капитуляции выгоду — материальную, политическую . Моральную, в конце концов — ведь в руководящем слое у нас полным-полно «совков», убежденных, что власть всегда права, а население не должно путаться под ногами в процессе его принудительного осчастливливания.

Вот это всё и выхлюпнется наружу, как из сельского сортира, если бросить туда пачку дрожжей.

То есть, внешне, конечно, вони в информпространстве добавится, причем, изрядно. Но по сути продолжится все тот же капитулянтский процесс, идущий с 2015 года и планомерно канализирующий патриотические настроения в Украине. И никакого крена!

Допускаю, что вскоре после назначения Ермак пошлет своим кремлевским партнерам публичный сигнал, что все по плану. Таким сигналом может быть увольнение одного или нескольких министров, занимающих публичную позицию на проукранском фланге нынешней власти. Например, МИД, или Минкульт, или Минобраз. И не важно, какой формальный повод будет объявлен для такого увольнения — в Кремле, помешанном на византийщине, прекрасно читают намеки.

Но надо иметь в виду, что окончательную утрату страной субъектности пассивное большинство населения и не заметило бы, если б процесс сопровождался ощутимым ростом благосостояния. А вот на голодный желудок, как сейчас, ползучая капитуляция не зайдет.

На голодный желудок разочарованные украинцы могут вынести с Банковой не только Андрея Ермака, но и самого Владимира Зеленского, если они попытаются баловаться с «особым статусом Донбасса». А с экономикой у нас — сами знаете как… Приходится помолчать, потому что ничего хорошего про полупокойника не скажешь.

Это к тому, что для успешности миротворческой миссии Зеленского-Ермака срочно необходимы позитивные сдвиги в социально-экономическом положении украинцев и во внутренней политике в целом.

Соответственно, Андрею Ермаку придется выбираться из уютной тени на публичный свет и заниматься внутриукраинскими проблемами. Тем более, что активный интерес к самым хлебным украинским темам он проявляет уже давно. И речь далеко не только о «Нефтегазе» и столичной мэрии.

Если с внешними делами все понятно, то чего нам ждать от нового главы ОП в делах внутренних? Многого. Ермак может стать если не Великим визирем при президенте Зеленском, то Генеральным продюсером всея Украины уж точно.

Кто такой настоящий продюсер? Это человек, который способен наметить цель, спланировать процесс, получить ресурсы, собрать коллектив, способный цель достигнуть, и проконтролировать ее достижение. Описанными способностями Ермак обладает. А также обладает довольно широким кругозором, собственным видением практически по любому вопросу плюс еще и амбициозностью, переходящей в злопамятность, когда к его просьбам-указаниям недостаточно прислушиваются.

Это когда он еще внештатным советником был, что уж говорить про сейчас! Сейчас будет регулярно доходить до повышения тона, крепких выражений и унизительных разносов.

Не приходится сомневаться, что новый глава ОП попытается влиять на деятельность всех министерств и госмонополий (по поручению президента, разумеется!), почти всех фракций и групп Верховной Рады, а также всех областей. Для этого деятельности, особенно, для дирижирования Радой, ему понадобятся денежные ресурсы. То есть, высока вероятность, что скоро все финансовые потоки страны, как легальные, так и теневые, будут пролегать через Банковую. Что в подобном виде было только при Викторе Януковиче.

А первой ласточкой, несомненно, станет трансформация информационной сферы. И что бы о преданности свободе слова Ермак ни рассказывал в парадных интервью, на деле он сторонник жесткого регулирования и закручивания гаек. А также ощутимой эффективности. То есть, ответственным за связи с общественностью как ОП, так и партии «Слуга народа» необходимо либо обеспечить скачок пиар-эффективности, либо искать новую работу.

Кстати, как в недобрые старые времена СБУ у нас начнет действовать в четкой связке с офисом президента.

В общем, понятно, что период «вице-президентства» Андрея Ермака будет ярким, противоречивым и конфликтным. Куда менее ясно, насколько продолжительным он будет. Потому что в Украине против шагающего по головам фаворита объединяются даже лютые антагонисты. И кончают его сообща.

Первая проверка на прочность — голосование в ВР за «особый статус Донбасса» в Конституции Украины. Там всё и увидим. В частности, сложится ли ситуационная коалиция между ОП, фракцией «Слуга народа» и фракцией ОПЗЖ. А также станет ли политический иезуит Виктор Медведчук своеобразным наставником набирающего обороты нового главы офиса президента Зеленского.

Александр Кочетков, аналитик и политтехнолог, специально для Политеки