Нам нужна ответственная власть, которая слушает народ, слышит народ и не огрызается, что она знает больше народа

Об этом в статье для Хвыли написал политолог, эксперт Украинского института будущего Юрий Романенко.

И примите этот холодный душ, как должное в вашей позиции президента.

Сегодня главная проблема Украины – не фейки. И тем более не медиа. Они являются зеркалом глубоко больного, покрытого опасными язвами социума.

Потому я лучше выберу все оставить так как есть, чем однозначно получить квази-Россию, которая ничего толком до ума довести не сможет, но отвернет от себя остатки людей дружащих с головой.

Наша проблема не фейки в СМИ, а фейки во власти, которые проводят видимость государственной политики, которая видимость государства приведет к закономерному коллапсу. И этот коллапс не будет фейком.

Поэтому, сначала работающие институты, которые способны обеспечить весенние посадки тем, кто реально накосячил, а потом уже регуляция медийного поля. Да и вообще всего. А сегодня, нам предлагают ужесточение регуляции по всем фронтам, обрезание свобод взамен на что? На пустой треп, что когда-то будет мир, когда-то будет 50 млрд. долларов от каких-то мифических инвесторов, рост экономики на 40%.

При этом эти же долбни даже не заморачиваются как-то реалистично брехать. Например, представители Национального банка и Кабинета министров провели неформальную встречу, на которой обсудили спад в экономике и сотрудничество с МВФ. Об этом сообщает пресс-служба НБУ. И подумайте, что они сморозили данным Госстата, рост ВВП в четвертом квартале 2019 года замедлился до 1,5%, что является минимумом с начала 2016 года. «Такое замедление было ожидаемым и прогнозируемым, как для Минэкономики, так и для экспертов», — говорится в сообщении.

Серьезно? А когда они вешали лапшу про рост в 40% за пять лет, то они уже предусматривали, что этот рост будет темпом в 1,5%?

Именно поэтому мы , те кто голосовали за Зеленского, и прежде всего, мы, можем сказать:

«Вова, (вас же так называет ваше окружение, потому и я себе позволю) тебя понесло не в ту степь. И нам не стыдно это сказать, потому что очередной сказочник нам на Банковой не нужен. И если ты хочешь успеха, то слушай народ, а не теплую ванну, в которую тебя погрузили. Ибо теплая ванна дорого обошлась Януковичу и Порошенко, но дороже всего она обошлась простому народу. Который платит за теплую ванну президента поборами, страданиями и кровью.

Тебя выбирали для того, чтобы изменить ущербный курс государства, а не для того, чтобы твоя партия меняла за 9 месяцев идеологию три раза, совершив кульбит от либертарианства к социализму, чтобы стать на днях центристами. А кем вы будете весной? Кстати, год почти прошел, весной посадки будут? Или дальше будете сказки про покращення нести в духе папередников?

Именно для этого нужна свобода слова. Ибо если президент не знает правду о реальном положении дел, то он окончательно посадит страну туда, откуда она отчаянно пытается выбраться – в ЖОПУ

Потому, «Слуги народа», если вы не знаете, что делать с государством, то лучше не делайте вообще ничего, чтобы окончательно не превратиться в обезьяну подрывающую саму себя гранатой. Обезьян, что жрут сопли в зале Верховной Рады не жалко. А вот Украину жалко. Старушек, которым предлагают платить собаками – жалко. Детей, что не способны грамотно написать предложение на украинском или русском – жалко.

А уже если очень хочется что-то полезное сделать, то обращайтесь к специалистам, а не квнщикам широкого профиля. В стране еще есть специалисты. И патриоты не все разбежались.