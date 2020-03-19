Проект российского оппозиционера Алексея Навального раскрыл правду о главных путинских пропагандистах - главреде RT Маргарите Симоньян и ее муже, ведущем Тигране Кеосаяне

Вы сбежали от них в интернет, потому что не было никаких сил терпеть происходящее на телеэкране. Однако они связаны с вами, а точнее, с вашим бумажником гораздо теснее, чем вы думаете, и такими способами, о которых вы и предположить не могли.

Паразиты ХХI века вцепились в вас своими хоботками и зубками так, что отодрать их почти невозможно. Однако очень важно хотя бы знать об этом.

Российское телевидение смотреть невыносимо. Два десятилетия тотального государственного контроля превратили федеральный эфир в непрекращающийся марафон позорной пропаганды, вранья, цензуры и низкосортного юмора.

В любое время дня на любой из главных кнопок нам предлагают никуда не годные, стыдные передачи, сделанные бездарными людьми, которые уже даже отдаленно не напоминают журналистов.

Вы перестали включать свой телевизор и думаете, что уж по крайней мере не дали им нажиться на том, чтобы показывать вам рекламу. Должны вас разочаровать: даже полностью изолировав лично себя от государственной ТВ-пропаганды, вы продолжаете платить за ее производство. Платить множеством способов, в первую очередь своими налогами. А люди, занятые в производстве этого низкокачественного, никому не нужного контента, продолжают зарабатывать на нем баснословные деньги. Такой вот парадокс. Самые бедные платят самым богатым, чтобы те кормили их за их же счет откровенной дрянью.

И если федеральный эфир — это помойная яма, то на самом ее дне сидят наши сегодняшние герои. Они сделали невозможное, а именно передачу, которая одновременно хуже любого информационного и любого развлекательного шоу. Готовя для вас это расследование, мы отсмотрели и законспектировали сотни часов федерального эфира. И теперь со всей ответственностью заявляем: худшее, что существует сегодня на российском телевидении, — это передача «Международная пилорама». И на этой «Пилораме» «пилит» самая знаменитая супружеская пара государственных пропагандистов — Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян.

Тигран Кеосаян — автор и ведущий «Международной пилорамы». Раньше он был известен как посредственный режиссер из знаменитой семьи, но в последнее время находится в тени своей жены.

Его супруга, Маргарита Симоньян, сейчас самый обласканный властью телевизионный лжец. Она возглавляет канал Russia Today с ежегодным бюджетом в 20 миллиардов рублей, агентство «Россия сегодня» и агентство «Спутник». А кроме того — сюрприз! — она художественный руководитель программы «Международная пилорама», о чем до этого момента никто не знал. Супруги это тщательнейшим образом скрывают, и сейчас вы поймете почему.

Вы можете подумать, что «Международная пилорама» — третьесортная программа, которую никто не смотрит. Однако это не так. Это, наверное, самая прибыльная передача на российском телевидении. Увидеть ее можно в субботний прайм-тайм на НТВ — по задумке это вечернее шоу о мировых событиях. Каждый выпуск состоит из новостей, комментариев, политической сатиры. Наверное, создатели услышали, что такие форматы популярны за границей, и сделали нечто похожее в меру своего умственного развития.

Но если по картинке некоторое сходство есть — стол, например, диван, кружка, — то с содержанием дела обстоят гораздо хуже. В русском языке не существует слов, чтобы описать степень убожества и бездарности «Международной пилорамы». Один факт ее существования унижает человеческое достоинство. Настойчиво рекомендуем посмотреть нарезку, потому что иначе в реальность происходящего поверить невозможно. Это поток больного сознания, туалетного юмора, оскорблений, мата, гомофобии, расизма, шовинизма, а главное… необъятной любви к Путину.

Каждая передача устроена одинаково. Более того, и шутки в них одинаковые. Очень, очень плохие шутки. Кеосаян рассказывает, что произошло на неделе с несколькими мировыми лидерами — Меркель, Джонсоном, Макроном, Эрдоганом; все вертится вокруг того, какие они глупые и убогие.

Особняком стоит Трамп, или «Доня», как его называют в передаче. Он хоть и туповат, но российский агент. А потом появляется Путин, или «Начальник», и гениально обыгрывает всех. Потому что он великий шпион, миротворец, и потому что ему помогает Шойгу.

Мы решили разобрать эту передачу буквально по словам. Взяли 138 эпизодов, скачали их и поместили в специальные алгоритмы преобразования голоса в текст — смотреть их никто бы не выдержал. Потом мы из текстов выбрали слова и отсортировали их по тому, насколько часто они употребляются в «Пилораме». Обнаружилось, что самый часто упоминаемый человек (тут никакой интриги) — Путин.

Его имя произнесли 2874 раза, или в среднем 21 раз за передачу. «Начальником» Путина называют 426 раз. Трамп упоминается 1211 раз, Макрон — 222. Украина 1094 раза — по восемь раз за передачу. Слово «ж*па» упоминается 73 раза, «задница» — 28.

Кеосаян просто помешан на том, что президент Франции Макрон (и все французы вместе с ним) — геи. Ни выпуска без шутки про это. Почему? Зачем? Ему кажется это смешным. Как и иммигранты, женщины-политики, вмешательство в выборы, захват других стран — все это кажется Кеосаяну уморительным.

Он с упоением смеется над собственными шутками, матерится с выражением лица довольного гопника, радуется каждому оскорбительному слову, произнесенному в федеральном эфире. Острое чувство стыда и непреодолимое желание провалиться под землю — вот полная палитра эмоций, которые вызывает эта передача.

Когда натыкаешься на фрагменты «Международной пилорамы» в интернете, кажется, что режиссер Кеосаян проиграл спор. Ну или отрабатывает карточный долг. Что его заставили, а если не заставили, то он просто помешался и делает это из любви, так сказать, к искусству. Такое странное хобби сумасшедшего, которому за былые заслуги предоставили полчаса эфирного времени.

Но это огромное заблуждение. Ему это безумно нравится. Такие эмоции не подделаешь. Кеосаян просто в восторге от себя и своей передачи.

А главное, эти позорные, унизительные и бесконечно пошлые 30 минут — источник колоссального обогащения для семьи пропагандистов. Обогащения, невероятного даже по меркам федеральных телеканалов. Хотите взглянуть на самого высокооплачиваемого шоумена российского телевидения? Это не Ургант и не Малахов. Не Познер и даже не Соловьев. Это Тигран Кеосаян. И его жена.

Международная пилорама

Телеканал НТВ, входящий в группу «Газпром-Медиа» (де-факто государственный), закупает «Международную пилораму» у семейной студии Тиграна Кеосаяна. Студия называется «Голд Вижн».

Это абсолютно нормальная практика. Телеканал покупает готовый, полностью упакованный контент и не тратит время и ресурсы на съемку. Студия снимает передачу самостоятельно: вкладывает собственные деньги, арендует камеры, помещение, нанимает авторов, ну и продает сезон такого телешоу хоть на федеральный канал, хоть на Netflix. С какой-то наценкой, естественно. Так, по крайней мере, это обычно устроено.

Давайте разбираться, как эта схема работает в случае «Международной пилорамы». Мы начнем со студии. Вот как она выглядит:

Солидное помещение, зрительный зал, куча камер. В попытке разобраться, где и как снимается «Пилорама», мы заходим в инстаграм-аккаунты тех, кто в этих съемках участвует. Догадаться несложно. Везде знакомая ярко-зеленая гамма.

Это же телеканал Russia Today! Не Останкино, не какая-то частная студия, а прямо сердце российской пропаганды, основной офис на Боровой улице. Не только помещение или аппаратура — вообще все здесь принадлежит Russia Today. Даже стол, за которым сидит Кеосаян, взят из другой передачи.

Тут становится ясно, что за этим позорным творчеством стоит не только Кеосаян, но и его жена, Маргарита Симоньян, которая управляет каналом Russia Today уже 15 лет. Государство выдало ей в управление помещение, а она его втихаря сдает мужу. Сотрудники RT, которые вообще-то должны американскими выборами заниматься и отстаиванием «интересов России за рубежом», тоже при деле.

Семейный подряд за счет госканала

Телеканал Russia Today, существующий за счет государственного бюджета, помогает личному бизнесу Симоньян не только помещением и техникой. Над созданием «Международной пилорамы» еженедельно трудится около десяти штатных сотрудников Russia Today. Большинство из них не получает отдельного вознаграждения от студии «Голд Вижн».

Сам телеканал RT получает от студии «Голд Вижн» в среднем 370 000 рублей за выпуск, что несопоставимо с рыночной стоимостью аренды студии, техники и персонала, а также c другими расходами «Голд Вижн».

Теперь давайте разбираться, сколько в целом стоит производство «Международной пилорамы», кто на самом деле за нее платит, а самое главное — как на передаче зарабатывают.

Мы сможем сделать это очень точно: наше расследование базируется на огромном массиве финансовых и бухгалтерских данных, которые Фонд борьбы с коррупцией получил на черный ящик для конфиденциальной корреспонденции. Мы предполагаем, что источник данных связан с бухгалтерией и аудитом бизнес-империи (а скоро вы убедитесь, что там целая империя) супругов Симоньян-Кеосаян.

ФБК потратил много времени на тщательную верификацию этих данных различными способами, в том числе через сопоставление с информацией, доступной публично. Наша уверенность в аутентичности и достоверности данных — 100%.

Мы благодарны за предоставленную информацию и напоминаем, что нам можно абсолютно анонимно писать и отправлять документы на blackbox.fbk.info. Однако, если вы хотите, чтобы мы могли с вами связаться, не забудьте оставить свой контакт.

КТО ПЛАТИТ ЗА «МЕЖДУНАРОДНУЮ ПИЛОРАМУ»?

По логике вещей, за «Международную пилораму» должен платить канал НТВ, который ее покупает у студии «Голд Вижн» и показывает. Это действительно так, платит. Притом огромные деньги: 3,4 миллиона рублей за выпуск. Выпусков в году в среднем 35, так что выходит почти 120 миллионов рублей в год.

«Ого!» — скажет вам любой телевизионный продюсер. Какой щедрый ценник, особенно учитывая, что передача не очень затратная: студия, как мы выяснили, предоставляется по семейному подряду, а других расходов там минимум — авторский коллектив (достаточно посредственный, судя по качеству юмора) да очень простенький монтаж.

Но семейство Кеосаян-Симоньян — паразиты совершенно нового, невиданного уровня. Сначала они продали свою передачу государственному каналу — то есть, по сути, нам. Этого, однако, им показалось мало, и они продали ее еще раз. И не кому-нибудь, а снова нам.

Перед вами закупка «Аэрофлота», нашего государственного авиаперевозчика.

Они покупают рекламу, телевизионную. Приглядимся к содержанию контракта. Предмет закупки — размещение рекламной информации в передачах «Международная пилорама» и почему-то в англоязычном шоу Politicking Ларри Кинга. На словах «почему-то» мы смеемся так же заливисто, как Кеосаян на шутках про Макрона. Странное соседство объясняется тем, что шоу Ларри Кинга транслируется на Russia Today. То есть объединяет Ларри Кинга и «Пилораму» Маргарита Симоньян.





Что именно «Аэрофлот» хочет рекламировать, установить почти невозможно. Формулировки очень пространные: какой-то баннер, какая-то заставка. Как часто и где именно — тоже непонятно.

Сколько это может стоить, есть предположения?

Миллиард рублей.

Контракты заключались минимум четыре раза — в 2017, 2018, 2019, 2020 годах.

«Аэрофлот» — государственная компания, то есть деньги получает от государства и напрямую от нас с вами, когда мы платим за билеты. Из этих денег миллиард рублей «Аэрофлот» тратит на размещение рекламы в самом позорном шоу в истории телевидения — «Международной пилораме» — и в шоу Ларри Кинга, которое показывают только в Америке и которое, судя по просмотрам на ютьюбе, никто не смотрит. Менее трех тысяч просмотров на канале RT America с более чем миллионом подписчиков — это реально катастрофа. Какой может быть экономический смысл у такой рекламы, неясно.

Характерно, что даже на ютьюб-канале НТВ этой рекламы нет — ее аккуратненько вырезают.

Почему это происходит? Ответ спрятан в названии передачи Тиграна Кеосаяна. Эти деньги просто пилят, крадут. Два человека, Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян, взяли деньги государственного «Аэрофлота» — наши с вами деньги — и положили себе в карман.

СЕКРЕТНОЕ РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО МАРГАРИТЫ СИМОНЬЯН

«Аэрофлот» ежегодно хоть и объявляет закупку, но контракт заключает с одним и тем же рекламным агентством. Оно называется «Инвенто».

Не гуглите его, не теряйте времени: такого агентства в традиционном смысле не существует. Вы не найдете его сотрудников, сайт (кроме очень старого, заброшенного), контакты, вы не увидите примеров успешных рекламных акций, не прочитаете о его успехах и наградах.

«Инвенто» — это карманное рекламное агентство Маргариты Симоньян. Оно записано на номинала, девушку из Троицка, находящуюся в декрете, а существует только для того, чтобы переводить деньги Симоньян и Кеосаяну. Незаметным образом. Мы еще подробно расскажем, как работает вся сеть подставных контор Симоньян, но пока ограничимся несколькими доказательствами.

Во-первых, прямо в документах госзакупки мы обнаруживаем, что контактным лицом, к которому «Аэрофлот» должен обращаться по своим рекламным вопросам, выступает не кто-то из агентства «Инвенто», а бывшая сотрудница Russia Today Анастасия Лыкина.

Во-вторых, посмотрите на автомобили, которые это рекламное агентство купило и держит у себя на балансе. Мы только по открытым источникам нашли восемь автомобилей и два мотоцикла. Новенькая Audi Q8 за 7 миллионов рублей, Toyota Land Cruiser 200 за 5 миллионов, спортивные Chevrolet Camaro за 3 миллиона и кабриолет Mercedes-AMG S 63 за 11 миллионов, Mercedes-Maybach еще за 10 миллионов. Автопарк, принадлежащий «Инвенто», мы оцениваем в 45 миллионов рублей.

Кто на них ездит? Найти ответ было сложно, но тут Симоньян и Кеосаяна подвела любовь к роскоши, а именно к кабриолету за 11 миллионов. Машина настолько роскошная, что ее фотографии можно найти в интернете.

Вот она на фоне пальм в Адлере, там находится дом наших героев, а вот уже в Москве.

Уверены, что вы узнаете их даже с замазанными лицами. На пассажирском сиденье Маргарита Симоньян, за рулем — Тигран Кеосаян.

Схема работы «Инвенто» устроена следующим образом. Они ежемесячно получают платежи по госконтракту от «Аэрофлота», платят за реальное размещение рекламы на НТВ и Russia Today, а разницу оставляют себе. Все кажется нормальным, пока мы не узнаем цифры.

Возьмем для примера 2018 год. Аэрофлот заплатил 213 миллионов за размещение рекламы в «Пилораме» и шоу Ларри Кинга. Фактические расходы агентства на размещение рекламных роликов «Аэрофлота» — 54 миллиона за НТВ (через компанию, которая продает рекламу на крупнейших российских телеканалах, «Национальный рекламный альянс») и 35 миллионов за шоу Ларри Кинга на Russia Today. Маржа «Инвенто» — 124 миллиона.

2019 год, то же самое. От «Аэрофлота» поступило 228 миллионов рублей, из них 59 отдали НТВ и 30 — американской дочке RT. Оставили себе — 139 миллионов.

То есть с каждого госконтракта «Инвенто» забирает себе примерно 60%. Никакого специального контента это агентство для «Аэрофлота» не производит. Ролики и даже баннеры для видео «Аэрофлот» делает сам и просто присылает в «Инвенто».

КАК ОПЛАЧИВАЮТ РЕКЛАМУ АЭРОФЛОТА

Мы обратили внимание на единственные проводки, сделанные в долларах в пользу Сбербанка, — на самом деле платежи для RT America.

В описании платежа нет ни слова о его получателе. Но есть суммы. Мы сложили эти суммы по периодам — ниже данные с декабря 2018 по апрель 2019 года. 428 358 долларов.

Потом открыли публичную отчетность американской дочки Russia Today, которая обязана раскрывать все свои финансы, и обнаружили там ту же самую сумму за тот же самый период. До доллара.

Мы раскрываем эти детали не столько для доказательства махинаций Симоньян (их будет еще столько, что это можно было бы спокойно опустить), а чтобы продемонстрировать степень ничтожности так называемого «успеха» RT за рубежом. Сдают отчетность, показывают, что кто-то им платит за рекламу, какие-то клиенты у них есть, а на самом деле это все фикция и подделка. Это сама Симоньян переводит деньги от госконтракта с «Аэрофлотом».

Всего по этим контрактам за три года (2017, 2018, 2019) «Инвенто» получило 660 миллионов рублей от «Аэрофлота». Агентство Симоньян заработало на них 404 миллиона. И еще один контракт, за 2020 год на 300 миллионов, исполняется сейчас. Экстраполируем данные за предыдущие периоды и предположим, что тут «Инвенто» заработает еще 253 миллиона рублей. Всего 657 миллионов за четыре года.

Получается, что за размещение своей рекламы «Аэрофлот» переплачивает агентству почти в три раза. Авиаперевозчик просто мог пойти и самостоятельно купить рекламу в тех же самых двух передачах за 256 миллионов, но делает это зачем-то через агентство Симоньян за 660.

Зачем? Можем лишь предположить, что генерального директора «Аэрофлота» Савельева и семейство Симоньян-Кеосаян объединяет любовь к паразитированию на госбюджетах. Общее хобби.

Но куда же девается 60% денег, полученных от «Аэрофлота», которые оставляет себе «Инвенто»? За размещение рекламы заплатили, налоги заплатили, а остальное куда?

Большая часть денег — 361 миллион — уходит в уже известную нам кеосаяновскую студию «Голд Вижн».

Ее формальный учредитель — родной брат Тиграна Давид. За это наше семейство Симоньян-Кеосаян могло бы оказаться в тюрьме: это чистой воды мошенничество. «От двушечки до шестерочки, пожалуйте бриться», — как говорит их Начальник.

То есть за производство одно и того же выпуска «Международной пилорамы» фактически платят дважды. Сначала «Аэрофлот», потом НТВ. Конкретно 3,2 миллиона за выпуск приходят от «Аэрофлота» и 3,4 миллиона — от НТВ.

Таким образом в распоряжении семейной студии Кеосаянов оказывается 6,6 миллиона на производство каждого тридцатиминутного выпуска. Мы не думаем, что на российском телевидении существует другая получасовая передача с таким огромным бюджетом.

Хорошо, наверное, работать на «Пилораме»: судя по бюджету, зарплаты там просто бешеные. Актеры и сценаристы должны прямо-таки купаться в деньгах.

Увы. На самом деле все они получают сущие копейки. Например, главная актриса и шутница «Международной пилорамы» получает 10 тысяч рублей за передачу. Ее вклад оценили даже меньше, чем роль девушки, задача которой — появиться в начале программы и припудрить ведущего. Это стоит 15 тысяч за выпуск.

Но есть кое-кто и с более внушительной зарплатой. В среднем 74 миллиона рублей в год со счетов «Голд Вижн» направляется в личный карман Тиграна Кеосаяна. За услуги ведущего. Во столько он оценил свой творческий вклад.

Однако он не самый высокооплачиваемый сотрудник. Больше всех на «Международной пилораме» зарабатывает художественный руководитель этого шоу — Маргарита Симоньян. Человек, бесспорно, гениальный, аналогичных профессионалов на рынке нет. Ну кто еще может такое придумать? Почти 77 миллионов рублей в год стоит ее творческий и художественный гений.

Ее роль в этом проекте — хорошо охраняемый секрет. Она не упомянута в титрах, она никогда не признавалась в этом публично, но от факта получения платежей с четким описанием вида услуг никуда не деться: Симоньян — художественный руководитель этого шоу.

Видимо, ее основные две работы — главредом на Russia Today и в МИА «Россия сегодня» (за которые она тоже получает бюджетные деньги) — занимают настолько мало времени и такие непыльные, что Симоньян находит время писать книги, снимать фильмы и шабашить на передаче мужа. Благодаря чему их семейный бюджет пополняется 4,6 млн рублей с каждой передачи, выходящей в эфир. Тридать минут мата, оскорблений, ужасных шуток, от которых хочется провалиться под землю, — это для нас, зрителей. Для Марго и Тиграна это 4,6 миллиона за каждый выпуск.

Кроме того, кое-какие крохи достаются и членам семьи этих предприимчивых паразитов. Девять миллионов заработал брат Тиграна Кеосаяна, Давид, который формально владеет «Голд Вижном». Еще почти семь миллионов за два года заработала жена его сына, Эдмонда Кеосаяна, Юнона Глотова — она исполнительный продюсер «Международной пилорамы».

Давид Кеосаян

Юнона Глотова

Страница Эдмонда Кеосаяна в Facebook

По нашим расчетам, на счета одних только Маргариты и Тиграна за три года работы над программой «Международная пилорама» поступило уже 480 миллионов рублей и поступит еще 160 в этом году. Итого 640 миллионов рублей за четыре года. Более полумиллиарда рублей прикарманивают себе два человека всего на одной передаче.

Насытились ли они этим? Конечно, нет.

Продолжение читайте на сайте, посвященном расследованию