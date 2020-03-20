Вот с какой стати на конкретных человеков и обобщенное человечество обрушиваются все эти болезни, войны, кризисы и прочие беды?

Можно верить в Бога. Можно в Глобальный Разум. В Абсолютную Идею. В атеистическую науку. Да хоть в Макаронного Монстра! Но все равно придется признать, что Вселенная возникла в результате Большого Взрыва, и кто-то (или что-то) этот взрыв спровоцировал.

Так вот, верующие и атеистичные сограждане и соотечественники, если человек достиг некого уровня развития, Мироздание (называйте как хотите) посылает ему испытания по силе его, которые он должен преодолеть, чтобы очиститься, обновиться и перейти на следующий уровень. Эти трудности могут носить и характера вразумления, если человек упрямо уклоняется от своего предназначения.

Вот так оно в жизни устроено, по себе знаю. Полагаю, что все это касается не только людей, но и стран.

Предназначение Украины, по моему убеждению — предложить миру новую модель общественного устройства, основанную на совладении и соуправлении национальным достоянием. И тем самым задать мировой тренд общественного развития, призванный сменить отживающий глобализм.

Два наших фантастических по самоорганизации Майдана, а затем потрясшие мир добровольческое и волонтерское движения (речь, разумеется, о первой — искренней стадии!) были нашими испытаниями, которые заодно3 продемонстрировали и предназначение Украины, существующей на разломе цивилизаций. Испытание мы прошли, но на следующий уровень не вышли: у нас так и не появилась команда национальных лидеров, обладающих пониманием происходящего в мире, готовностью вести страну единственно верным, предназначенным ей путем, и харизмой, позволяющей увлечь за собой общество. Не хватило именно совокупности, по отдельности эти качества в отдельных лидерах как раз наблюдаются.

А значит, по изложенной мной концепции, на нас сейчас будут валиться вразумляющие трудности, уровень которых будет от случая к случаю возрастать, если сразу не доходит.

Эпидемия коронавируса в украинском измерении — как раз из этой серии. И понятно, что ей будут сопутствовать системные кризисы — финансовый, экономический, управленческий. И так, пока не вразумимся или не обнулимся.

А чтобы выполнить предназначение, нам необходимо сорганизоваться для противостояния эпидемии, агрессии, экономическому коллапсу. И действовать не только решительно, но и точно.

Вот вам и весь наш расклад до копейки. Все просто и однозначно, в двоичной системе: либо единица, либо ноль. Либо победа и жизнь, либо поражение и смерть. Касается каждого и всех вместе.

Изложенное является и своеобразным критерием адекватности действий украинского общества и порожденной им власти. Адекватности как конкретной и сиюминутной, так и высшей, геостратегической.

В этом смысле объявленные президентом Зеленским (им-им, всякие правительства — лишь оформляют решения!) карантинные меры вполне разумны и целесообразны. Они сами по себе за счет уменьшения контактов между людьми снижают распространяемость инфекции примерно вдвое. И то, что Национальная полиция Арсена Авакова отрабатывает эти меры — правильно. Честь и хвала, в первую очередь, низовому медицинскому персоналу и рядовому полицейскому составу, принимающий на себя первый удар карантина.

Но ведь пока делается лишь то, что лежит на поверхности и относится к необходимым, но наиболее простейшим — организационным мерам. Здесь думать особо не надо, надо исполнять в точности.

Но ведь эпидемия-карантин имеют и пугающие экономические последствия. Как очевидные, так и скрытые, которые сработают со временем, уже после карантина. Кто-то к этому готовится, хотя бы задумывается об этом?

Боюсь, что вопросы мои чисто риторические.

Обратите внимание: доллар везде падает, так как он является мировой резервной валютой, а мировая экономика в кризисе. Но ведь у нас гривна падает заметно быстрее доллара!

Понятно, что происходит обещанное экономическими спецами, в голос кричавшими, что пирамида гособлигаций гарантированно обрушится на наши головы. Но что делать? Спустить в карманы наших и импортных спекулянтов еще и национальные золотовалютные резервы, что явно вознамерилось совершить нынешнее руководство Нацбанка, судя по их «поддержке гривны»? Более миллиарда долларов уже слили, а толку? Делать пи-пи против ветра — это правильно. Если ты конченый фанат уринотерапии.

И это вместо того, что именно сейчас предоставить малому и среднему бизнесу — именно тому, который более всего страдает от карантина — максимальную экономическую свободу, снятие налогового пресса, льготное целевое кредитование. А не подбирать крупные контор, которые обеспречать соответствующий откат.

Целесообразно также определить те сферы производства и услуг, которые окажутся востребованными в мире после пандемии и кризиса, и сейчас активно вложиться в их развитие. Чтобы подняться на процессе восстановления мировой экономики, что неизбежно после кризиса.

У нас все настолько скверно, что мы обязаны быть не только экстремально живучими, но и умными и дальновидными.

Кроме того, необходимо уже сейчас пересматривать наши устремления (хотелось бы написать «стратегию», но увы) по поводу мирного процесса и взаимоотношений с Россией. Цивилизованный мир от нас устал давно, после коронавируса ему может оказаться совсем не до Украины. Тем более, если нас надо будет не только уговаривать на мир по рецепту «минска», но еще и кормить плюс удерживать от развала.

Опять же, Владимир Путин как раз завершит переформатирование российской власти, и по тамошней логике российскому народу надо будет подбросить хлеба и зрелищ. Насчет хлеба могут быть проблемы, судя по цене на нефть, поэтому зрелища понадобятся в двойном масштабе.

Насколько мы будем готовы противостоять российскому концепту «Принуждение к дружбе», если таковой будет против нас запущен? Ведь при попустительстве «уставшего» Запада обнуленный Путин может оказаться еще более циничным и агрессивным, чем предыдущий.

Что мы сегодня планируем в качестве сдерживающих или ответных мер? Еще какой-нибудь суперкоординационный совет с пророссийскими боевиками в рамках кремлевского «минска»? Или «нормадский формат», но без Франции и Германии, причем, проходить он будет где-нибудь в «Валдайском клубе»?

Ответы и планы нужны не завтра, а уже сейчас. И ответы, предложенные не теми, кто легок и приятен Владимиру Александровичу в общении и по жизни, а теми, кого приходится слушать с напряжением, чтобы понять, о чем речь. Кто предлагает не простые организационные решения, а стратегические программы.

Главное, о чем надо помнить постоянно: мир выйдет из этой пандемии и сопутствующих экономического и финансового кризисов изменившимся, чтобы не сказать другим. А вот какой выйдет Украина? Ослабленной до полусмерти или усилившейся? Адекватной новому беспощадному миру или все той же безнадежно постсоветской, патерналистской и погрязшей во внутренних разборках о мове, истории, национальном пантеоне?

Выйдем ли мы с претензией как минимум на региональное лидерство или выползем настолько нежизнеспособными, что даже недоимперия с ее ублюдочным «русским миром» брезгливо отвернется, как сейчас от бывшей новороссии?

Вот такое вот испытание-вразумление мы все вместе проходим сегодня.

Кстати, примерно то, что сейчас — военное положение, прекращение увеселительных мероприятий, сосредоточение ресурсов и общественного внимания на главных задачах и предметное конструирование будущего Украины — субъектного, успешного, перспективного, у нас должно было произойти в 2014 году. Но тогда свой шанс мы профукали. Так может, хоть сейчас? Мироздание ведь от нас не отвяжется.

Александр Кочетков, аналитик и политтехнолог, специально для Политеки