Макарий и Филарет: несмотря на создание ПЦУ, до сих пор существуют и УПЦ КП во главе с Филаретом, и УАПЦ!

Эпидемия коронавируса, как и любое массовое бедствие, требует объединения всех здравых сил государства. Объединяются политики и государственные деятели, врачи и бизнесмены, активисты и простые граждане – пример Китая показал, что успешно бороться с эпидемией коронавируса можно только при условии объединения всех здравых сил. ​

​ На переднем крае, но поодиночке

​ Радует, что религиозные лидеры Украины сегодня - на переднем крае в борьбе с коронавирусом. Единственное, что не может радовать в этом настоящего патриота – что ПЦУ, УПЦ КП, УАПЦ противостоят коронавирусу поодиночке.

17 марта Синод Православной Церкви Украины под председательством Блаженнейшего митрополита Епифания «призвал епископат, духовенство и паству с вниманием и пониманием относиться к рекомендациям, решениям и мероприятиям со стороны государства и органов местного самоуправления и здравоохранения в связи с проведением в Украине карантинных мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса и заболевания COVID-19».

А 15 марта руководитель УПЦ КП Филарет благословил во всех храмах своей епархии совершать усиленные и особые молитвы за освобождение от опасной вирусной болезни

Разместила призыв соблюдать спокойствие и Днепропетровско-Запорожская епархия Украинской Автокефальной Православной Церкви (УАПЦ). «Реагируя на распоряжения центральной и местной власти относительно предотвращения распространения КОРОНА-ВИРУСА, призываем ВСЕХ настоятелей нашей епархии сохранять спокойствие и с пониманием относиться к мировой ситуации, которая угрожает и нашему обществу», - гласит обращение, которое подписал администратор Днепропетровско-Запорожской епархии архимандрит Никанор (Вишневецкий).

Да, несмотря на создание Православной Церкви Украины, до сих пор существуют не только УПЦ КП во главе с Филаретом, но и УАПЦ!

Как видим, несмотря на личные разногласия, все украинские православные конфессии выразили однозначную поддержку действиям власти по борьбе с коронавирусом. Удручает только, что сам президент Владимир Зеленский демонстрирует полное равнодушие к судьбе автокефальной Православной Церкви Украины, несмотря на то, что ПЦУ официально поддерживают США.

«Стокгольмский синдром» имени Порошенко

Впрочем, этому есть объяснение – Православная Церковь Украины с самого начала считается «политическим проектом» экс-президента Петра Порошенко

И поэтому ПЦУ во главе с Епифанием с самого начала своего существования стала заложником политических амбиций Порошенко, который рассматривал автокефальную Украинскую Церковь как свой личный политический инструмент. Когда было надо – то Порошенко колесил по Западной Украине с «томос-туром» и рассказывал о ПЦУ как об историческом достижении. Подчеркнем - как о своем личном достижении. А когда Порошенко проиграл выборы – то вспоминает о ПЦУ только когда надо «поднять волну».

Томос – это, конечно, эпохальное событие, но своими политическими играми Порошенко сделал ПЦУ «медвежью услугу». Потому что автокефальная церковь – это символ независимости Украины, она не должна и не может быть политическим проектом ни одного из политиков или кандидатов в президенты!

А в результате Порошенко создал ПЦУ имидж своего «политического инструмента». Теперь понятно, почему Зеленский равнодушен к потребностям автокефальной церкви? Ведь Порошенко и «порохоботы» будут подавать любые успехи ПЦУ как свои личные достижения. Какой смысл Зеленскому зарабатывать очки для Порошенко – своего политического конкурента, вылившего на президента тонны грязи и продолжающего это делать? Никакого смысла нет, вот Зеленский ничего и не делает.

Но давайте зададим себе вопрос – разве может Автокефальная украинская церковь являться заложником отдельного украинского политика или даже Вашингтона? Конечно же, нет!

Если УПЦ КП и Филарет – люди закаленные, выстоявшие не один десяток лет в борьбе, то ПЦУ – молодая структура, которой очень нужна поддержка власти. В то же время, как видим, президент Зеленский вообще не интересуется делами независимой украинской церкви. А сам Порошенко вспоминает о ПЦУ только, когда это касается его личных интересов.

Но главное, что Порошенко поспешил заявить о получении Томоса и создании ПЦУ к началу предвыборной кампании, совершенно не озаботившись тем, что остается еще целый список нерешенных проблем. А в итоге, расплачиваться за все ошибки Порошенко вынуждена Православная Церковь Украины, ведь и представители УПЦ КП, и УАПЦ обвиняют именно ПЦУ во главе с Епифанием в рейдерских захватах и репрессиях.

Филарет судится с Министерством культуры, молодежи и спорта, требуя признать незаконным решение о ликвидации УПЦ КП. Кроме того, не далее как 10 марта предстоятель УПЦ КП Филарет провел встречу с народным депутатом, главой комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александром Ткаченко (фракция «Слуга народа»), на которой попросил провести парламентские слушания по поводу ситуации с отказом Минкульта в восстановлении регистрации УПЦ КП.

До сих пор существуют не только УПЦ КП, но и УАПЦ

Точно так же не замечаемая Минкультом как УПЦ КП, но до сих пор сохраняющая статус юридического лица, по-прежнему существует и Украинская Автокефальная Православная Церковь – хотя и на уровне отдельных епархий, но существует!

А все дело в том, что в то время как бывший глава УАПЦ Макарий (Малетич) вошел в состав ПЦУ, то Днепропетровско-Запорожская, Одесская и Черкасско-Кировоградская епархии УАПЦ отказались участвовать в Объединительном соборе в декабре 2018 года. И сегодня их представители считают себя епархиями ликвидированной УАПЦ и жалуются на захваты храмов и репрессии со стороны ПЦУ.

Мало кто знает, что, например, Спасо-Преображенский собор на Теремках в Киеве изначально строили для УАПЦ, а пользуется им, еще со времен своего пребывания в московской церкви – митрополит Александр Драбинко.

Как рассказывал служитель УАПЦ Юрий Бойко, собор возводила строительная компания Игоря Лысова. При этом средства на строительство выделял сам бизнесмен Игорь Лысов, также делали пожертвования прихожане, Киевская городская администрация, Голосеевская районная администрация, участвовали такие политики как Сергей Головатый и Вячеслав Кириленко.

Но когда собор на улице маршала Конева возвели, Игорь Лысов принял решение передать его от УАПЦ к УПЦ МП.

13 октября 2010 года Спасо-Преображенский собор освятил сам митрополит УПЦ МП Владимир (Сабодан). На самом деле, Лысов передал храм митрополиту Переяслав-Хмельницкому и Вишневскому УПЦ МП Александру Драбинко, решив таким образом наладить взаимовыгодное сотрудничество.

А когда Александр Драбинко в декабре 2018 года перешел в Православную Церковь Украины, то изменил и конфессиональную принадлежность храма. Александр Драбинко и сегодня является настоятелем Спасо-Преображенского храма, а Игорь Лысов возглавляет приходской совет. Собственно, сам Драбинко прямым текстом подтвердил, что он лично просил президента Петра Порошенко наградить Лысова орденом. И вот в мае 2019 года Порошенко подписал указ о награждении Игоря Лысова орденом «За заслуги» I степени. К слову, «За заслуги» III степени Лысов получил в 2011 году от президента Виктора Януковича.

Когда политика вредит делу

Кстати, от перехода в ряды ПЦУ епархии УАПЦ удерживает и фигура Александра (Драбинко). Как известно, в ПЦУ действует влиятельное «московское» крыло, в лице выходцев из УПЦ МП, и одним из его предводителей является как раз Драбинко. А ведь именно Александр Драбинко накануне Объединительного собора говорил о том, чтобы перерукополагать епископов УАПЦ. По его словам, ожидалось, что экзархи Вселенского Патриархата будут по новой рукополагать епископат УАПЦ, в то время как о перерукоположении служителей УПЦ КП речи не шло. Честно говоря, нужно быть осторожнее с такими заявлениями, потому что епархиальный архиерей фактически прямым текстом заявил, что епископы УАПЦ – ненастоящие. Что ж удивляться теперь, когда целые епархии УАПЦ не желают присоединяться к автокефальной Украинской Церкви!

Что касается ПЦУ, то подобная ситуация, естественно, подрывает саму идею единой автокефальной церкви для независимой Украины. Мало того, что, как оказалось, ​УПЦ КП и УАПЦ действуют до сих пор, так они еще и пытаются вести войну с единой автокефальной Украинской Церковью!

И этот пример показывает, как опасно, когда политики в своих корыстных интересах вмешиваются в духовные дела. Потому что президент Петр Порошенко, конечно, решил вопрос по форме – получил Томос об автокефалии. Но Порошенко, к сожалению, не решил вопрос по сути – а должен был разрешить все противоречия и помочь найти общий язык Епифанию, Филарету и Макарию. Но Порошенко этого не сделал, а просто отмахнулся от проблем, как будто их и не было. Поэтому сегодняшняя ситуация, когда православные иерархи воюют между собой – это прямое следствие сделанных тогда ошибок.

Николай Васильковский