В связи с появлением на наших просторах носителей коронавируса COVID-19 руководство страны озаботилось мерами по предотвращению вымирания нации. И борьба обещает быть самой беспощадной

В связи с появлением на наших просторах носителей коронавируса COVID-19 руководство страны озаботилось мерами по предотвращению вымирания нации

Основным механизмом этой борьбы была выбрана блокировка транспортного сообщения как между самой страной и остальным миром, так и внутри страны, пишет Миксим Пивень на сайте Хвиля.

Меры по прерыванию транспортного сообщения внутри страны, предпринятые руководством Украины, можно разделить на три уровня.

Во-первых, это остановка пассажирских перевозок между областями страны, в том числе, между областями и столицей.

Во-вторых, это прерывание сообщения между отдельными областями и их областными центрами.

И, в-третьих, значительное затруднение передвижения внутри областных центров.

В областных центрах палки в колеса желающим проехаться на общественном транспорте вставляют тремя способами. В Киеве, Харькове и Днепре – городах, где имеется метрополитен, его закрыли. В некоторых городах отменили льготный проезд в городском транспорте, как, например, в Запорожье. А в Ужгороде просто остановили весь общественный транспорт.

Не знаю, с чего вдруг, но мне как-то вспомнилась «транспортная теорема» советского и российского прогностика Сергея Переслегина. Сергей формулирует ее достаточно вычурно для непривыкшего к наукоемким определениям уха и глаза. Поэтому я упрощенно перескажу ее своими словами. Желающие лихо въехать в суть теоремы в условиях нынешнего транспортного коллапса могут найти ее в сети в открытом доступе.

Транспортная теорема Переслегина состоит в следующем. Если Окраина в некоторой Империи развивается быстрее, чем транспортная артерия, соединяющие ее с Центром Империи, тогда Окраина откалывается от Империи.

Сергей Переслегин сформулировал эту свою теорему в 1986 году. Потом он использовал ее для прогноза развития Советского Союза. По полученным расчетам СССР должен был распасться в августе 1991 года. В нашей реальности путч произошел 19 августа 1991 года, а Беловежские соглашения, оформившие распад, были подписаны в декабре того же года.

Так, Михаил Горбачев, вершитель судеб не только на территории одной шестой части суши, но и на третьей части мира, потерял всю свою власть.

А теперь понюхайте воздух. Чувствуете, как пахнет жареным? Ага, у Вашей жены никогда ничего не подгорает? Слушайте, а Вам реально повезло! Ладно, тогда я объясню подробнее.

Тут вот какое дело. Вроде в Союзе все было хорошо. Налоги с Окраин собирались и шли в Центр. Обратно шел финансовый поток инвестиций, зарплат и пенсий. Страна не была разделена по языковому вопросу. Не было войны и отжатых территорий. Не падало производство, не было дыры в бюджете, не светил дефолт.

При этом люди свободно путешествовали по стране, ездили на море и в командировки. Вроде с дорогами все было более-менее. Транспорт работал: самолеты летали, поезда ездили, автобусы ходили. И вдруг, какие-то темпы развития транспорта оказались чуть меньше других темпов развития. И все накрылось.

А что будет, если в транспортной теореме Переслегина взять и совсем перекрыть дороги между Центром и Окраинами? Т.е. не просто сравнять их темп развития с нулем, а помножить саму транспортную связность на ноль, как может произойти с морскими перевозками в случае войны США и Китая (см. мою статью «Китай в мировом кризисе»).

Если так сделать, тогда окраины неминуемо начнут отделяться, независимо от темпов своего развития.

Почему это произойдет? А все дело в том, что Окраины очень быстро станут привыкать к тому, что и без Центра жить можно. Нет, может быть и раньше Центр был не очень нужен. Но, если такие мысли у кого-то и появлялись, люди их от себя гнали. Риск больно высок.

А когда по факту уже попробовал жить отдельно и с голоду не помер – почему бы не зафиксировать такое положение дел? Никто тобой не командует, начальства сверху нет. Ты сам теперь главный начальник. Не жизнь, а сказка! Кто же от такого откажется?

Вы думаете, какой-нибудь бойкий и норовистый руководитель на краю Империи, фамилия которого, к примеру, начинается на «Кер», а заканчивается на «нес», будет против такого расклада?

Тут, конечно, можно придумать возражение. А что, если перекрыть только пассажирские перевозки, а грузовые оставить. Да и армию, и полицию вполне можно возить туда-сюда по стране, дабы неповадно было.

Сначала вспоминаем незабвенного профессора Преображенского и его фразу: «Разруха – в головах!» А теперь представляем, вот едет грузовой вагончик, везет уголь и думает себе: «как хорошо, что я могу из конца страны в другой конец запросто проехать». Если все вагончики будут так думать – никакая разруха и развал страны нам не страшны. Вот, только вагончики думать не умеют. Думают – люди. А люди не то, что в соседний город добраться не могут – на работу с трудом попадают.

А теперь вспоминаем Януковича в начале 2014 года. Сильно армия в его поддержку по стране покаталась? То-то же.

Ну, хорошо. Теорему я вроде объяснил. А как ее к окружающей нас действительности применить можно? Ну, что тут скажешь. Дам один совет. Причем совершенно бесплатно.

Вот, например, Вам буквально с неба упала в руки Власть и как-то пришлась не по вкусу. Как можно красиво и легко от нее избавиться? Так, чтобы шоу вышло на славу. Чтобы потом не то, что стыдно не было – чтобы весь мир запомнил лет на двести и еще долго-долго смеялся. Чтобы самого Горбачева переплюнуть!

Послушайте старика Переслегина. Придумайте хоть какой-то вменяемый повод и просто перекройте дороги между центром и окраинами. А чтобы все получилось уж точно, с гарантией, перекройте еще дороги между столицей и столичной областью, а лучше всего – и в самой столице, и в более-менее значимых городах.

Кстати, если что, в качестве повода вполне подойдет карантин!