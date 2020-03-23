Все мы приходим в этот мир с надеждой прожить долгую и счастливую жизнь. Обстоятельства складываются по-разному, кому-то везет больше, кому-то меньше, но в целом, большинство из нас остается удовлетворенными своим жизненным путем

Сейчас условия очень сильно для каждого из нас изменились, мы вынуждены привыкать жить в измененной реальности, в которой очень ограничены в общении, перемещении, социальных контактах, да что говорить, мало, кто хочет смириться и отказать себе в привычном образе жизни, нас просто «ломает». И бизнес не ждет, и деньги уходят, и дома чем еще заняться, ведь мы не привыкли так много времени проводить в четырех стенах даже с самыми родными и близкими… И эту тему можно размусоливать долго и нудно, вступать в диалоги, как не опускать руки и чем заняться на досуге, какие стартапы можно запустить в социальных сетях, и чем занять детей, во что играли мы в свое время, что читали, и так далее. А ведь это все – чудесная лирика, это счастье, что мы с вами сталкиваемся с подобными проблемами. Это все можно пережить, преодолеть, переждать, и когда-нибудь для каждого из нас жизнь или примет подходящий вид, или станет «как раньше», к чему мы все так хотели бы вернуться.

Но. К сожалению, рядом с нами есть люди, которых жизнь, по какой-то идиотской кармической причине, обделила гораздо сильнее. Я все время сейчас возвращаюсь мыслями к детям-инвалидам, которые живут в Верхнеднепровском доме-интернате № 1. Вы понимаете, вот мы говорим и пишем «дети-инвалиды». А что стоит за этим? Это ведь очень, очень больные дети, у некоторых из них даже есть семьи, но они настолько больны, что ни одна семья в мире не сможет создать для них подходящие условия для проживания 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Ни морально, ни физически, просто не выдержит. И родители вынуждены селить таких деток в подобные детские дома, ведь только там специально обученный персонал может поддерживать для них определенные условия жизни. Многие из этих детей сами не способны кушать, пищу им следует измельчать и кормить из ложечки, они сами не могут умыться, почистить зубы, не говоря уже об остальных физиологических нуждах и потребностях… Не все умеют говорить, с помощью жестов и звуков они пытаются передавать свои эмоции, ощущения, а со стороны для неподготовленного человека это очень печальное зрелище. Но так будет лишь для человека неподготовленного, но у которого есть душа, сердце, сочувствие и сострадание.

У меня не укладывается в голове, какая пустота и чернота должна быть в душе чиновников, которые так легко подписали увольнение с должности директора Верхнеднепровского дома-интерната № 1 Змиенко Александра Леонидовича. Ведь все, кто был в этом детском доме, отлично знают, что Александр Леонидович – родной папа для обделенных от рождения детей-сирот. И он, как никто, болеет душой за каждого подопечного, и радуется каждой маленькой победе, и будет сидеть у кровати тяжелобольного ребеночка, и будет днем и ночью искать способы и возможности, как обеспечить этим деткам счастливую жизнь.

В стране сейчас ширится болезнь, но нельзя ее решать за счет этих детей, потому что они требуют действительно особого ухода. В какие колокола нужно звонить, каким способом докричаться до чиновников, чтобы дать возможность Александру Леонидовичу и в дальнейшем заботиться о ребятах? Он сделал из интерната не просто жилье, а надлежащие домашние условия для пребывания и развития детей. Решать проблему за счет таких детей – не достойно, не правильно. Любому здравомыслящему человеку понятно, что выселять или расселять неизвестно куда этих детей нельзя, как и нельзя оставлять их без родного человека – Александра Леонидовича Змиенко. И больше всего в сложившейся ситуации жалко детей.

P.S. Простите за сумбур, написано под впечатлением после просмотра обращения родителей одного из подопечных Александра Леонидовича Змиенко к президенту Украины Зеленскому Владимиру Александровичу. Защитите детей-инвалидов

Юлия Адамян