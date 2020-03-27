Любой кризис, в том числе, эпидемия — это и проверка на способность поступать разумно и адекватно. Касается и граждан, и власти, и общества.

И вы, дисциплинированные сограждане и безалаберные соотечественники, сразу спросите: а при чем здесь какие-то бомжи из заголовка? Отвечу, хотя ответ кого-то покоробит.

Никогда не задумывались, как получается, что бездомные живут на улицах без элементарной гигиены, едят что попало, ночуют где попало, но таки не умирают поголовно? А все потому, что эти экстремальные условия пробуждают в них мощный иммунитет, как у наших предков, не изнеженных цивилизацией.

Не нравится про бомжей, могу про собак. Дворняжки даже не замечают все те хвори, от которых страдают породистые собаки с родословными длинною в метр.

Так вот, украинцы давно вынуждены жить и выживать в нецивилизованных условиях, которые невыносимы для породистых изнеженных европейцев. И мы таки приноровились! Поэтому наша жизнеспособность куда выше среднестатистической по Европе. Поэтому нам надо ориентироваться на карантинные меры не тех стран, где полная беда и паника, а тех, которые сохраняют здравый смысл.

Примером Украине должна быть не Италия, а Швеция. И не только потому, что мы удивительно живучи, а и потому, что у нас тривиально нет денег и на обеспечение полномасштабного сдерживания эпидемии, и на компенсацию экономических потерь от тотального карантина.

Так вот, Швеция — страна с развитыми формами общественного самоуправления, имеет выдающиеся достижения в науке и технике, искусстве, экологии социальной справедливости. Что, в шведская власть рискнет не проявлять заботу о гражданах?

Да ни под каким видом! Но там нет карантинных ужасов, которые парализуют жизнь страны и оставляют граждан без средств к выживанию. Не закрыты начальные школы, работают небольшие кафе. И уж конечно, там не останавливают полностью общественный транспорт. При использовании масок и дезинфекции, разумеется. Основной упор сделан на обеспечение эпидемиологической безопасности групп риска — пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

Однако к угрозе эпидемии кори в Швеции в свое время отнеслись очень серьезно и провели массовую вакцинацию. Там думают прежде, чем действовать.

А вот в Украине нас пытаются жестко спасти за наш же счет! А я, например, не считаю, что меня надо оглушать спасательным кругом, тащить бессознательного на берег и ломать ребра в неумелой попытке искусственного дыхания! Вы лучше обеспечьте, чтобы на нашем общественном пляже не продавали газировку по цене элитного шампанского.

Да, я отдаю отчет, что коронавирус — опасная инфекция. Но лечение не должно быть страшнее болезни. А ножки следует протягивать по одежке: вот как хозяйствовало наше правительство «новых дебильноватых лиц», так и будем лечиться.

У нашей власти явная проблема с целеполаганием. Ребята, вы хотите уменьшить количество заболевших? Тогда наиболее эффективно обычных граждан просто расстрелять. Ведь не будет людей — никто и не заболеет, вуаля — цель достигнута! Разумеется, цель идиотская и абсурдная.

Правильная цель — минимизировать потери страны: как людские, так и экономические. В неразрывном единстве! Экономика важнее эпидемии. Ведь миром правят не вирусы, а деньги. Эпидемия пройдет, убитая экономика останется камнем на шее Украины.

Уверен, что отсутствие денег, чтобы купить еды для своих детей, страшнее угрозы заболевания. Нельзя надолго лишать людей возможности работать и зарабатывать, это грозит таким социальным взрывом, по сравнению с которым любые протесты на Банковой — просто игры на детской площадке. Наши люди не станут в точности соблюдать карантинные нормы, предписанные властью, а будут пытаться как-то выжить, пусть и вопреки предписаниям.

И никакая диктатура не поможет, когда у людей кончатся деньги на самое необходимое. А госказна пуста давным давно.

У меня непреодолимое подозрение, что наша власть, считающая себя хитросделанной, вслед за мировыми воротилами решила спрятать под карантинной маской все провалы своего бездарного хозяйствования, причем, спрятать с захлестом наперед, так сказать. Получить индульгенцию от будущего экономического краха.

А с другой стороны, власть пытается безоглядными ограничениями продемонстрировать некую решительность в защите граждан, особенно, в этом усердствует Виталий Кличко. Как-будто сбивчиво зачитываемые с бумажки суровым голосом идеи перекрыть все въезды и выезды из Киева помогут уйти от вопросов типа «А как вышло, что Максим Микитась беспрепятственно прокручивал свои миллиардные аферы под носом у столичного мэра?».

Если наши правители надеются отчитаться, что вот, мол, мы сдержали эпидемию, ура нам, то народ даже спасибо не скажет, спросите у Юлии Тимошенко. Выживший народ будет спрашивать зарплаты, пенсии, стипендии, низкие цены с тарифами и все остальное, что необходимо для нормальной жизни. А карантин разворачивается как раз таким бестолковым образом, что экономические потери украинцев оказываются максимизированы!

Напугав людей и переключив их внимание на эпидемию, власть рассчитывает на передышку. Но в результате все равно получит если не голодные бунты, то массовое недовольство тем, что нет ни денег, ни работы, ни понимания, что делать.

От финансово-экономического кризиса никуда не спрятаться. Так как сейчас мы все — уникальный случай! — действительно в одной лодке. Поэтому власти не стоит действовать так, чтобы получить «тройной эффект»: и кучу людей похоронить, и экономику угробить, и страну на грань исчезновения поставить. Хватит и чего-то одного...

Еще один важный момент.

Владимир Зеленский — действительно любимчик судьбы. Потому что она дает ему очередную возможность стать президентом Украины — то есть, создать и возглавить Национальный антикризисный штаб, собрать специалистов без учета политических дрязг, нарезать всем задачи и контролировать из исполнения. Стать действительно национальным лидером не только в телевизоре.

Вместо этого Зеленский приглашает олигархов и просит их помочь. Потом просит мэров. Помочь в выполнении функций местной власти, то есть, тем, кого сам президент с подачи своего окружения и назначил. Типа, давайте, рулите, спасайте, а я в уголочке портретом на палочке постою, ну, тем, которых на демонстрациях носят. Надумаете клипчик какой снимать — зовите, всегда готов...

Это не позиция капитана, ведущего пассажирский лайнер по штормящему океану, полному айсбергов. Поэтому надежду на наше успешное противостояние вызовам, связанным с эпидемией и ее последствиями, внушают непобедимый украинский дух вкупе со способностью выживать не смотря ни на что.

Александр Кочетков, аналитик и политтехнолог, специально для Политеки