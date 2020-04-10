Скільки разів за останній час українці чули фразу «державна зрада»?! Напевне – чимало! Також зрозуміло, що багатьох випадках цими словами часто маніпулюють. Та, нажаль, сьогодні ми іншої характеристики злочинів «героя» нашого матеріалу - де-факто не бачимо. Мова йде про Екс Главу Департаменту захисту економіки Луганщини Олексія Юрійовича Камишанського.

Про це пише видання Politika.

Справа в тому, що дана особа використовуючи посадові ричаги впливу займається кришуванням незаконного видобутку корисних копалин і незаконної вирубки лісу. Та обтяжуючим фактом цих злочинів є те, що Камишанський ці всі незаконно видобуті ресурси допомагає переміщати на непідконтрольну Україні територію так званої сепаратистської ЛНР. Та ланцюжок цієї злочинної схеми на цьому не завершується, адже звідти все прямує до Російської Федерації. В цьому схематозі екс Глава ДЗЕ Луганщини має іменитих і всюди сущих поплічників, а це ніхто інший як ФСБ Росії. І ця інформація, нажаль - зовсім не фейк.

Останнім часом активістами Луганщини часто публікуються докази злочинів Камишанського-ФСБ у соціальних мережах. Але останні – спрацьовують у своєму стилі, майже невідмінно все зачищають. Так, 25 березня було опубліковано компрометуючі факти про Комишпнського Олексія Юрійовича, колишнього начальника Департаменту Захисту Економіки в Луганській області, на публічній сторінці «Сєвєродонецьк за чесну владу». У новині повідомлялося про навмисне затягування антикорупційних справ і зв'язках з ЛНР тепер уже главою Департаменту стратегічних розслідувань. І тут, звісно в гру вступили друзі ФСБ-шники, які миттєво відреагували на даний матеріал – підкинувши адмістраторові даної групи публікації із так званих «фішингових ресурсів»(шахрайські сайти-клони реальних ЗМІ). В них вони старались своїми матеріалами довести, що Камишанський «чистий як сльоза», а все що про нього пишуть - фейк. В результаті переходу адміністратором на ці ресурси була відслідкована його ІР- адреса з метою подальшого видалення компрометуючих матеріалів, що й сталось згодом. До того ж сторінку було видалено без можливості відновлення. Але до цього адмістратор сторінки зумів знайти адресу сервера, на якому був розміщений цей сайт і ще п'ятнадцять доменів. Всі із записами російського реєстратора, які замасковані під відомі ресурси, а також українські ЗМІ. Таке ж видалення сторінок із фактами злочинів Камишанського відбувається дуже часто, про що свідчить велика кількість скарг від інших користувачів.

Дальше, приміром 30 березня схожий матеріал про Камишанського був видалений за допомогою фейкової ботоферми. Аккаунти-боти спочатку засипали пост коментарями про невинність екс Глави ДЗЕ Луганщини, а згодом з них посипалась велика кількість скарг до реєстраторів соціальної мережі та сайтів що публікували компромат на Камишанського. На даний момент зафіксовано 15 фейкових акаунтів з яких були опубліковані коментарі на захист Олексія Юрійовича, але на ділі їх в десятки разів більше. Важливо відзначити те, що всі вони були створені кількома днями раніше з метою відбілювання репутації «героя» цієї статті. Жоден з ботів не мав будь-яких публікацій, особистої інформації та друзів, а замість аватара використовувалися фото з пошукових систем або були відсутні зовсім. Так, наприклад: фотографії в акаунті бота під ім’ям Анастасія Ушакова - насправді належать жительці Омська. Її фото були нахабним способом вкрадені з російської соціальної мережі «Однокласники». Для більшої повноти картини додаємо скріншоти(частково) бот-сторінок та їх перелік:

1. Николай Цупко https://www.facebook.com/profile.php?id=100049224552169

2. Алексей Фомин https://www.facebook.com/profile.php?id=100049389761013

3. Вячеслав Славутин https://www.facebook.com/profile.php?id=100049001751413

4. Ева Логинова https://www.facebook.com/profile.php?id=100049188163945

5. Руслан Петров https://www.facebook.com/profile.php?id=100048958912724

6. Георгий Савин - Игорь Лушпай https://www.facebook.com/profile.php?id=100044767803630 - видалений

7. Антон Беренцев - https://www.facebook.com/profile.php?id=100049003251047

8. Сергей Жуков - https://www.facebook.com/profile.php?id=100049370766083

9. Илья Жуковский - https://www.facebook.com/profile.php?id=100049541911211

10. Коля Клименко - https://www.facebook.com/profile.php?id=100049418404667

11. Альберт Царев - https://www.facebook.com/profile.php?id=100049229083715

12. Глеб Северов - https://www.facebook.com/profile.php?id=100045493876723

13. Кристина Андреевская - https://www.facebook.com/profile.php?id=100049342087440

14. Анастасия Ушакова - https://www.facebook.com/profile.php?id=100048574650399

Російські спецслужби зацікавлені ​​у зв'язках з українською поліцією. З цього і виникають позитивні коментарі своїм поплічникам, а також вчиняються хакерські атаки і блокування аккаунтів, що приносять шкоду людям з якими вони співпрацюють. Олексій Камишанський ідеально підходить їм для співпраці, адже має можливість «зам'яти» темні справи людей безпосередньо або побічно пов'язаних з ЛНР.

Та найцікавішим є те: як і для чого отримав свою теперішню посаду Олексій Камишанський… давно не секрет, що на тепле і злочинно-прибуткове місце Глави Департаменту стратегічних розслідувань(ДСР) його пристроїв не менш одіозний колишній начальник УДСБЕЗ Луганської області Герасименко Олександр Олександрович. Задуманий план він здійснив через близького друга і соратника Польського Євгена Миколайовича, екс начальника ГУМВС Луганської області, члена «Партії регіонів» і партнера Єфремова Олександра Сергійовича - одного з головних організаторів здачі Луганській області. І Герасименко, і Польський завжди мріяли стати у керма ЛНР, та для цього потрібно поставити своїх підданих з контрольованої української сторони. Герасименко користуючись тим, що в органах поліції зараз відсутній орган, який може проводити глибоку перевірку співробітників на чесність, порядність і відданість батьківщині, а також використовуючи свої зв'язки з колишніми членами «Партії регіонів» поставив Камишанського для організації каналів контрабанди на територію ЛНР і інших економічних злочинів. А останній – відповідно вже встиг все добре налагодити використовуючи друзів із ФСБ.

Але, як всі розуміють співпраця ФСБ і Камишанського не може зводитись лише до економічних злочинів. ФСБ маючи на такій високій посаді свого «крота» отримали доступ до інформації, що відноситься до військової таємниці, а саме розташування військових частин, складів, чисельності військовослужбовців, які перебувають на тих чи інших позиціях, пересування техніки та іншу інформацію, що цікавить РФ.

Всі діяння Камишанського вже давно і не раз викладались у ЗМІ і подавались запити у правоохоронні органи. Та нажаль зараз все без змін, тобто, по старій схемі – колеги правоохоронці на злочини Камишанського закривають очі, і це при тому, що в його діях явно присутній факт державної зради.

На даний час ми маємо ще цілий ряд фактів злочинів Камишанського, які у найближчий час передамо Голові СБУ Івану Баканову. Відповідно, впевнені - що згідно наших даних злочинець не уникне заслуженого покарання. Також, після передачі матеріалів в СБУ ми продовжимо їх публікувати в нас на сайті.

Далі буде…