Посмотрел отрывок урока, где учительница рассказала, как Атлантический океан омывает Австралию. Главное, что мы видим в этом уроке (и других уроках с подобной лажей), что в Украине уже даже видимость разучились производить. То есть, если раньше Украина хотя бы производила видимость (ну там самая образованная нация, или нация с прекрасным авиакосмическим потенциалом), то сейчас уже даже ее производить лень. Зачем? Ведь можно делать все, что угодно.

Например, можно просто п@здить бабки под любым поводом:

- Почему у вас зарплата миллион долларов?

- Потому что я люблю маму!

- Убедительно! Приз в студию. А вот и мама. Он действительно вас так любит?

- Да!

- Мама!

- Сынок!

— Вот теперь мы все видим, что такое сыновья любовь.

Студия яростно аплодирует. Слышаться крики "браво".

Тем более, можно втюхивать шлак под видом образования, знахарство под видом медицины.

Можно спустить указание, чтобы медики занижали смертность и заболеваемость от коронавируса. Знакомого патологоанатома спросили, как с регистрацией коронавируса. Ответ был прямой и убедительный: «Что сказали, то и пишем».

Можно в условиях агрессии войну не называть войной, а придумать особый статус с оккупированными территориями. Ну, а параллельно покупать у агрессора запчасти для боевой техники. Называем это «гибридной войной» и вуаля!

Можно, как Карл Волох, дерзко сказать, что да, дорогие товарищи, они п@здят наши деньги, но ведь на они эти деньги финансируют патриотические каналы в условиях гибридной войны с агрессором, потому все нормально. Нормальный полет, ребята и девчата, хули вы напрягаетесь.

Можно все! Только я не понимаю, чего я не могу снять легко бабло, что пришло мне по договору на мой ФОП. Должен заново заполнять какие-то бумажки, бегать в банк, чтобы что доказать? Что "Приват" на мой счет без бумажки может принять мое бабло, а вот снять с моего счета я свое бабло должен обязательно с бумажкой. Вопрос – а зачем мне такой х@евый посредник в лице «Привата» и государства? Риторический вопрос, как вы все понимаете.

А еще мне приходят письма с предложением поучаствовать в сдаче бабла на ИВЛ, потому что государство к исходу месяца карантина до сих везет в страну то ли маски, то ли тесты, то ли ИВЛ, а реально все сразу. Вот-вот. Еще чуть-чуть и все будет. Надо только верить. Выделяются десятки миллиардов гривен. Деньги есть, но денег нет. Потому держитесь, но скоро станет легче, ведь у нас болезнь не прогрессирует. И жертв столько нет, как в Италии. А все потому, что мы вовремя начали карантин. Только в этой логике есть изъян - болезнь настолько не прогрессирует, что в западных областях на эти выходные вводят запрет на работу продовольственных магазинов и заправок под соусом чрезвычайной ситуации, которая совсем не чрезвычайное положение, а потом вообще не имеет под собой каких-либо законных оснований ограничивать свободы граждан. То есть, дело не в том, что нельзя или не нужно сужать права граждан (тут можно спорить и можно найти массу аргументов "за" и "против"), а в том, что даже обосновать чрезвычайные меры и провести по процедуре они даже не напряглись. Кабмин подмахнул никчемную бумажку и пообещал в мае создать 0,5 млн рабочих мест.

И все в этом государстве отталкивается от личной или коллективной никчёмности. Именно такая никчемность боится взять ответственность. Она же боится сказать правду – войной называть войной, эпидемию смертельной угрозой, которая вызывает не менее смертельно опасный глобальный экономический кризис, а он, в свою очередь, вызовет цепь локальных войн, конфликтов и страданий, которые больше нам не позволят жить так, как мы жили. Потому нам придется забыть о многих вещах, чтобы стали привычными и комфортными. И в следующие годы мы будем строить новое государство, новую экономику, новые отношения, базирующие на знании о том, что кто мы есть и что мы можем сделать. Потому что на фоне такого тектонического слома человеческой цивилизации ни личность, ни общество, ни государство, что есть формой защиты его интересов, не могут себе позволить быть никчемными. Никчемность – это путь к коллапсу.

А знаете, с чего начинается коллапс? Начинается он с бабки, которая подпалила поле, с которого пламя перекинулось на лес. Гектары леса сгорели для того, чтобы… (далее прямая цитата) «остановить лисицу, что ворует курей". Бинго! Лисицу, бл@дь! Да, да, она тебе нагло смотрит прямо в глаза и не скажет правду. А правда выглядела бы приблизительно так: "Я просто старая еб@нутая п@зда, которую никто не накажет, потому что "треба поважати старість". А еще мы всегда так делаем, испокон веков жгли мы поля. Вот и вчера иду я по полю и думаю: А ведь это п@здец как красиво будет, когда от леса и до леса все горит в свете заката, а лисицы и ежи разбегаются в разные стороны. Порадуй внучек, бабушку, поджигай". Но она этого не скажет. Она сделает глупое лицо и скажет: «Лисица ворует курей, я подпалила траву, больше не буду».

А потом волею случая ее внучек станет олигархом и когда его спросит журналист-расследователь:

- А как вы сп@здили свой первый миллиард?

- Да обыкновенно. Любил бабушку, люблю Украину и не сп@здил, а честно заработал, докажите обратное, - скажет олигарх с улыбкой почесывая бороду.

- Ну да, ну да, - ответит журналист, - а котлеты вы любите?

- Конечно!

- Спасибо интересное интервью!

Вот так все работает. Все можно понять, все можно простить, все можно сделать. Вообще все. Когда едешь из Луцка в Киев и на протяжении десятков километров видишь выжженные поля, леса, перелески, то это хорошо понимаешь.

Все, что мы имеем в эти окаянные дни в Украине – продукт наших поступков и отношения к миру. Государство не существует без людей. Оно вообще вне людей не существует. Институты есть только в нашей голове. И все проистекает из того, что там находится. Украинцев веками губили не внешние враги, а «внутренняя борьба с лисицами», ради которой можно сжечь все. Ради этой борьбы многие, очень многие готовы на все – подписывать фальшивые отчеты с заниженными данными о больных коронавирусом, врать родным и близких, не говоря о далеких, оформлять льготы по любому поводу, не задумываясь кто и почему должен оплачивать паразитизм. Собственно говоря, паразитов стало столько много, что они тупо доедают тело, как его съедает коронавирус. Потому такое общество, где в качестве надстройки такое государство, должно рухнуть под тяжестью своего паразитизма. Коронавирус пришел в момент, когда балласт стал неподъемным. В этом его идея для Украины. Я имею в виду Украину, которая полна эмпатии, разума и добра. Высшее добро в этой ситуации - помочь умереть химере. Мертвая химера не будет высасывать жизнь.

Потому я денег на ИВЛ сдавать не буду. Не потому, что мне не жалко людей, а потому что нашим людям самих себя не жалко. А еще потому, что паразиты очень хорошо научились использовать эмпатию для того, чтобы пожирать остатки вечного и доброго, что еще тлеют в Украине. Потому, когда вы протягиваете руку помощи этому государству, то вы продолжаете жизнь этого обреченного и беспощадного инвалида. Он мучится сам, мучает всех вокруг, ненавидит жизнь, потому беспощаден к ней во всех проявлениях.

Задумайтесь об этом, друзья. Наши песни не случайно грустные. Лица вокруг не случайно скорбные. Но именно такие лица просят кирпича. Точнее говоря, надгробную плиту с надписью «Вторая Украинская Республика. Умерла от глупости и жадности». Добрые люди обязательно эту плиту поставят. И на ней обязательно будут портреты с датами и цифрами. Огромный такой мемориал. Туда будут приводить детей, которым со школьной скамьи будут рассказывать о том, что нужно отвечать за свои слова и дела. Как важно это делать, чтобы не закончить свою жизнь так бесславно, как закончила ее Вторая Украинская Республика.

Юрий Романенко, Хвиля