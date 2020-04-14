Быть потомком героя ОУН-УПА, с детства восхищаться Степаном Бандерой, зачитываться историей повстанческого движения, всячески помогать воинам АТО, говорить исключительно на украинском языке, презирать поборников «русского мира»... А после, в одночасье, забыть о своих корнях, получить российский паспорт, вступить в главную партию страны оккупанта - «Единую Россию» и стать ее идеологом. Именно тап проявил свой «патриотизм» Клим Роман Богданович.

«Личность Степана Бандеры украинцами недостаточно изучена. Из него сделали бандита и неадеквата. На самом же деле, он был очень умным человеком и боролся за свою страну», – в этом Роман Клим любил убеждать коллег и все свое окружение еще несколько лет назад.

Он всегда находил веские аргументы для доказательства своей правоты. И не случайно. Ведь изучение истории ОУН-УПА еще со студенчества было одним из главных интересов Романа Клима. Об этом он открыто заявлял и во время работы помощником нардепа. Например, на сайте Верховной Рады до сих пор можно найти очень краткую биографию Романа Клима, в которой четко указано: «Захоплення – історія ОУН-УПА, шахи».

Правда, сейчас Клим Роман Богданович многое бы отдал, чтобы эту строку на сайте убрали. Потому что «червоно-чорний прапор» променял на путинский триколор. Свою любимую националистическую песню «Гей, браття-опришки» на «Россия – священная наша держава, Россия – любимая наша страна». А все национальные украинские праздники стер из своей памяти и памяти своих детей, как и общение на родном языке.

Если еще пять лет назад разговаривал исключительно на украинском и не понимал, как можно не владеть им в совершенстве, то вскоре «рідна мова» осталась только для общения в семейном кругу. А ныне о языке деда и прадеда вовсе позабыл. Потому что должность в партии «Единая Россия» и паспорт с двуглавым орлом обязывают. Так за какие же пряники недавний ярый патриот смог продать не только принципы и Родину, но и родных?

Влюбленность в Путина

Интерес к политике Роман Клим начал проявлять в достаточно юном возрасте. В студенчестве был главным редактором газеты «Каменяр» Львовского национального университета имени Франко.

В двадцать лет стал заведующим отделом политики газеты «Молодь України». Позже сотрудничал с правительственными изданиями «Урядовий кур'єр», «Голос України» и т.д. Стал членом Союза журналистов Украины, получил несколько профессиональных наград и убеждал, что главная цель СМИ – поддержка национального производителя и формирование национальной культуры.

В начале 2000-хх молодого и перспективного заметили ребята из партии «За єдину Україну!». Ею руководил глава администрации Президента Украины Владимир Литвин, а в первую десятку партийного списка входили Анатолий Кинах, премьер-министр, Владимир Семиноженко, вице-премьер-министр, Владимир Бойко, гендиректор «Мариупольского метталургического комбината им. Ильича» и т.д.

Клим Роман Богданович на платной основе стал помощником народного депутата Ларисы Поляковой, которая лучшие свои годы посвятила преподаванию научного коммунизма в Днепропетровском государственном университете и в этом же городе была известным организатором лекционной пропаганды.

Политические связи позволили Роману Климу устроиться на хлебную должность в Антимонопольный комитет Украины. Но после целой чреды коррупционных скандалов, ему пришлось уволиться.

Обзаведясь связями в Верховной Раде, Клим Роман решил идти дальше. Создал компанию «Раппорт Украина», собрав в т.ч. специалистов в области маркетинга, GR и PR. Обещал «обеспечивать полноценную поддержку для деятельности Вашего бизнеса в Украине средствами PR и рекламы».

Но бизнес шел не очень… То ли дело в сложном характере руководителя, с которым не мог ужиться ни один подчиненный, то ли в более перспективной работе в нефтяном крае Российской Федерации – Ханты-Мансийский автономный округ. Куда Клим Роман Богданович с 2011 года ездил с завидной регулярностью. А в последние годы и вовсе не выезжал в Украину.

Выборы в этом регионе РФ посеяли первые ростки влюбленности в Путина. К слову, именно Клим приложил много усилий, чтобы жители Ханты-Мансийского АО проголосовали за президента Путина в 2012 году. После чего Украина лишилась Крыма и получила войну на Донбассе.

За такую преданную любовь и верность хозяину Кремля, а точнее его партии, Климу Роману Богдановичу хорошо платили, да и возможные перспективы обещали быть радужными. Правда, тогда еще украинский «патриот» совершенно не скрывал своих корней. Мог позволить себе свободно общаться на украинском языке и даже поспорить с коллегами из РФ о непростой и недооцененной роли Степана Бандеры в истории.

Все изменилось в 2014 году. После аннексии Крыма и начала агрессии России против Украины. Из уст уроженца Западной Украины уже не было слышно родной речи и пламенных высказываний с националистическим уклоном.

Деньги дороже памяти предков

Клим Роман родился в селе Старый Мизунь на Ивано-Франковщине. Оно хорошо известно тем, кто увлекается историей ОУН-УПА. В конце 1940-хх именно здесь было самое активное подполье ОУН в Выгодском районе.

Кроме того, из этого села вышли два знаменитых представителя повстанческого движения – Владимир Горбай, командир сотни УПА «Опришки» и Иван Клим, деятель украинского националистического движения, поветовый проводник ОУН Долинщины, член Краевого Провода ОУН Центральных и Восточных Земель.

В 1942 году совместно с Евгением Стаховым создавал структуру ОУН на Донбассе. А в 1943—1944 гг. занимался организацией деятельности подпольной радиостанции «Самостійна Україна» (кодовое название «Афродита») вблизи города Сколе на Львовщине. Видимо, медийный талант у Клима Романа передался от известного родственника.

В 1944 поветового проводника Ивана Клима публично повесили на рынке в Дрогобыче. В советское время его имя было забыто, да и в семье Клима Романа Богдановича об известном родственнике старались лишний раз не вспоминать – осторожничали. Правда, только до той поры, пока Клим Роман не решил эмигрировать в Канаду.

В процессе оформления документов заслуги деятеля ОУН сыграли на руку Климу Роману. Украинская диаспора всячески помогала потомку героя националистического движения. Участвовала в обустройстве быта, трудоустройстве, поддерживала процесс ассимиляции его семьи. Увы, их усилия не увенчались успехом. Прожив несколько лет в Канаде, Клим Роман Богданович оставил жену и сына, и вернулся в Украину. Как окажется позже, если Климу так выгодней и удобней, он сможет отказаться и от родных, и от Родины...

После возвращения в Украину, он вскоре повторно женился и стал отцом во второй раз. Отправляясь в Ханты-Мансийск на подготовку первых российских выборов, Клим Роман Богданович убеждал себя, что это не на долго. И по началу рассматривал такой проект, как возможность заработать хорошие деньги. К слову, гонорары за его услуги, по меркам Украины, были заоблачным. Всего за несколько поездок он смогу приобрести себе загородный дом и дорогой автомобиль.

Но вскоре «зацепился» в нефтяном крае основательно. В Киев возвращался наездами – повидаться с семьей. А с началом войны на Донбассе еще и для того, чтобы немного подзаработать на этих трагических событиях. Правду говорят, кому война, а кому…

Вместе со своими партнерами организовал небольшое швейное производство Kozak style. Занимался пошивом рюкзаков, сумок с патриотической символикой. А также чехлов для автомата Калашникова (АК-74). Бизнес шел достаточно неплохо, да и сейчас продолжает процветать. Но на горизонте появился очередной проект в России и, Клим Роман снова поставил патриотические настроения на паузу. Мол, от них сыт не будешь, а в России у Путина хорошо платят.

«У сусіда хата більша, а жінка краща»

Когда Климу Роману исполнилось сорок лет, он понял, что пора присматривать себе теплое и более постоянное местечко. Да и политическим амбициям пора бы реализоваться. Взвесив все «за» и «против», потомок активиста ОУН решил, что в стране-агрессоре перспектив больше и жизнь сытнее.

Используя связи в Ханты-Мансийске, он получил вид на жительство в РФ, и начал готовить почву для переезда своей семьи. В Ханты-Мансийске Роману Климу пообещали сразу две престижные должности – помощника депутата думы округа Андрея Филатова и советника первого заместителя губернатора по внутренней политике Алексея Шипилова.

Но выставили ультиматум – стать членом партии Путина и получить российское гражданство. С первым Клим Роман Богданович справился относительно быстро. А вот над выполнением второго пришлось похлопотать и попросить ханты-мансийских покровителей, которые помогли ускорить вопрос получения гражданства. Остается только догадываться, что попросили покровители в обмен на гражданство…

Но факт остается фактом – всего через несколько месяцев уроженец Ивано-Франковской области «доставал из широких штанин» паспорт гражданина Российской Федерации. А как же украинский паспорт, с тризубом на обложке, спросите вы?

Как оказалось, Украина и паспорт с национальным гербом негодны для продвижения по службе, особенно в России. Правда, отказываться от него Клим Роман, судя по всему, не планирует. Возможно, ждет изменений в законодательстве, о которых в прошлом году заявляло МИД Украины, – о процессе введения двойного гражданства. Тогда бывший украинский патриот сможет проживать две жизни.

В одной из них он будет российским чиновником, который взбирается по карьерной лестнице в главной партии страны-агрессора. Он не будет обращать внимание на то, что решения ее руководителей привели и приводят к убийствам земляков, к тому, что тысячи остались без крыши над головой, а сотни детей без отцов. На это можно закрыть глаза. Ведь свой дом, свои дети и свое будущее важнее. Въезжая в Украину по национальному паспорту, он будет «косить» под своего. Резко вспомнит родной язык, во время застолья споет украинскую песню, отправит пожертвование на нужды АТО и, возможно, во время дискуссии даже назовет Россию оккупантом.

Но, возвращаясь домой, в Ставрополь, единоросс и главный идеолог регионального отделения партии «Единая Россия» Клим Роман Богданович забросит подальше паспорт с тризубом, достанет только-только полученный документ с двуглавым орлом и вспомнит, что «у сусіда хата більша». И пусть хата эта вражеская, оккупантская, но в ней хорошо кормят, обещают золотые горы, а русский рубль ладони не жжет. Да только не зря ведь говорят, что предателей презирают даже те, кому они сослужили службу. А уж предателей Родины – тем более…