В ноябре 2019 года без конкурса был назначен новый и.о. председателя правления Украинского дунайского пароходства Алексей Хомяков

Об этом сообщает from-ua.

Он буквально вошел в должность со словами: “Это новая отправная точка в жизни вашего предприятия» и «на предприятие пришел антикризисный менеджер». На пресс-конференции Хомяков сказал, что новый менеджмент будет ориентироваться в своей работе на привлечение долгосрочного стратегического финансирования с целью ремонта флота, расширения горизонтов существующих логистических цепочек и углубления сотрудничества с партнерами пароходства. "Таким образом мы будем увеличивать грузопоток через наш город и предприятие", – сказал он.

Как итог на сегодняшний день: отсутствие финансирования, не прослеживается никаких инвестиционных проектов, предприятие еще с большей скоростью летит в пропасть.

Если вы хотите убедиться в профессиональной пригодности господина Хомякова, то вам стоит с ним заговорить на профессиональном языке. Ответов вы не услышите, и это неудивительно, ведь человек просто некомпетентен.

Вместе с Хомяковым управлять государственным предприятием пришла «молодая антикризисная команда». Однако, на протяжении 5 месяцев ни горе-руководитель, ни члены его «антикризисной» команды ни разу не удосужились встретиться с коллективом и разъяснить дорожную карту предприятия.

Обратимся к анализу этой команды. Начнем с советника председателя правления по вопросам эксплуатации флота Кравченко А.С. Правда, у сотрудников управления УДП вызывает недоумение табличка на его кабинете, на которой написано «и.о. заместителя главы правления по эксплуатации флота и безопасности судовождения УДП Кравченко А.С.».

Это персона с неоднозначным «эксплуатационным» бэкграундом в УДП и опытом работы помощника первого заместителя министра инфраструктуры В.Шульмейстера. Возможно, для новой команды одна из «заслуг» Кравченко перед пароходством – это махинации и потеря 51% доли совместной компании в Регенсбурге, и как следствие, долги перед пароходством в сотни тысяч евро, уголовные дела, возбужденные СБУ, полицией и немецкой прокуратурой.

В свое время Кравченко был приглашен бывшим президентом компании Чалым в свою команду, но, наобещав многое, так ничего и не сделал, а затем, когда над ним нависла угроза увольнения, прятался на больничном до нынешнего назначения.

В декабре 2019 года проходил тендер на перевозку грузов компании HBIS GROUP (Сербия) по Дунаю, на 2020 год. За все предыдущие годы подобные тендеры выигрывало УДП. На предложения со стороны конкурирующих компаний поделить объёмы предлагаемых лотов или уступить их, руководство УДП не шло, не соглашаясь ни на какие компромиссы. Так как в общем сегменте объема грузоперевозок УДП этот объем занимал около 30-35 % в год. Но в этот раз тендер был проигран конкуренту УДП – австрийской компании DSMS, руководителем которой является г-н Вадим Вдовиченко, сын Вячеслава Вдовиченко, генерального директора компании DDSG (он является одним из собственников компании, а компания принадлежит г-ну Жеваго), который ранее работал в УДП и является очень близким товарищем Кравченко. Благодаря некомпетентным действиям Кравченко, затягивается принятие решений по снабжению горюче-смазочными материалами судов и катеров УДП в порту Измаил, что приводит к простою флота, и по этой же причине служебно-вспомогательный флот не может своевременно обслуживать прием иностранного флота и ремонт/обслуживание барж на рейде. Не пренебрегает Кравченко и мелкими поборами с членов экипажей судов УДП за возможность пойти в рейс. Также известно, что Кравченко назначил своего родственника в отдел эксплуатации флота, а начальником «Подменного экипажа» назначил своего давнего соратника и подельника, человека с неоднозначной репутацией Опалюка С. Еще один «антикризисный менеджер», назначение которого вызвало удивление коллектива УДП, - и.о. заместителя председателя правления УДП Андрей Кравцов. Он также имеет негативный опыт работы перед УДП. Известно, что до работы в пароходстве связанные с ним компании нанесли большие убытки УДП. Компания Кравцова «Инфоланд Инкорпорейтед» взяла в аренду в УДП теплоход «Виана ду Каштелу». Фирма Кравцова не выполнила свои обязательства по контракту, не выплатила зарплату экипажу и бросила судно арестованным в Стамбуле. Тогда УДП понесло прямые убытки в размере 184 тысяч долларов США и 5 млн грн. В 2018 году УДП выиграло суд у фирмы Кравцова. Суд постановил выплатить пароходству все убытки, но по сей день его решение не выполнено – УДП не получило ни копейки, хотя на встрече с представителями коллектива пароходства Хомяков и Кравцов уверяли всех, что долги компании Кравцова перед УДП будут погашены. Также известно, что, уже работая в УДП, Кравцов лоббирует интересы своих частных компаний для передачи в чартер судов: «Виана де Каштелу», «Татарбунары» и «Килия», совместно с директором компании «TOURMAR Management Limited» Варна, г-ном Стояном Щърбаковым. Даже в начале декабря 2019 года Хомяков и Кравцов с барского плеча уменьшили для болгарской компании г-на Щербакова фрахтовую ставку на эксплуатацию судов с 380 до 330 долларов в сутки, что зафиксировано в протоколе переговоров. Также у г-на Кравцова настолько много свободного времени, что параллельно со своей основной работой в УДП он занимается поиском грузовой базы для судна своей компании «Фалкона». Еще один менеджер новой команды – и.о. заместителя председателя правления УДП по безопасности Яценко П.Д. По его инициативе разорваны контракты с поставщиками медицинских препаратов, и теперь медикаменты для отходящих в рейс караванов закупаются в ручном режиме. Катастрофа и со снабжением судов УДП: практически нет лампочек, стирального порошка, освежителей, салфеток, масок, растворов хлорки. Прошло четыре месяца со дня назначения Хомякова и.о. председателем правления УДП и начала работы его команды. Однако на сегодняшний день нет ни финансового плана, ни обновленной структуры предприятия, ни штатного расписания, также отсутствует правление УДП для принятия важных решений предприятия!

Риторическими остаются и следующие вопросы, на которые Хомяков не имеет ответа: есть ли новая грузовая база?

почему существующая грузовая база не выполняется?

почему теряются контракты, наработанные годами?

готов ли пассажирский флот к навигации? С кем в этом году УДП будет работать? Со старой фирмой-прокладкой или, может быть, новой? На каком основании и почему было принято решение о ремонте пассажирского судна «Волга» в городе Линц (Австрия) на судоремонтной верфи OSWAG, руководителем которой является г-н Рат Р., как ни странно, давний товарищ г-на Кравченко. Возможно, это выгодно им обоим? Последние действия Хомякова также вызывают недоумение: руководитель издает приказ о ликвидации ключевого департамента УДП – службы эксплуатации флота, фактически уволив руководителя службы эксплуатации флота УДП г-на Бакало А.С., одного из самых профессиональных и уважаемых людей в пароходство. Параллельно предлагая человеку, проработавшему в УДП с 1990 года, одному из топ-менеджеров пароходства поработать водителем либо дворником.

Под руководством Хомякова стремительно растёт и число кредиторских исков к пароходству, начиная от филиала Измаильского АМПУ, испорчены дружеские и деловые отношения с Измаильским ЧАО «Дунайсудоремонт», и заканчивая претензиями от европейских компаний. Также происходят аресты расчетных счетов, корпоративная неразбериха с аффилированными нерезидентными компаниями, которые на сегодня являются собственниками грузового флота УДП, отказ банка-партнера в пролонгации многомиллионного кредита, и все это на фоне отсутствия оборотных средств и утвержденного МИУ финплана на 2020 год.

Вызывает недоумение и приказ о дистанционной работе Хомякова и сотрудников УДП в период пандемии коронавируса COVID-19, (имеется ввиду дистанционная работа самого Хомякова как руководителя).

Интересно, как руководитель стратегического предприятия, находящегося на границе нашего государства, может руководить им дистанционно из Киева в достаточно сложный период?

Фактически это напоминает бегство капитана с борта корабля.

Знает ли министр Владислав Криклий о вышеизложенных фактах и разделяет ли позицию и взгляды Хомякова и его команды? Или, может быть, наконец «Украинским Дунайским Пароходством» будут управлять профессиональные люди, которым небезразлична судьба единственной государственной судоходной компании в Украине?