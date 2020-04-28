Зі зброєю в руках, підприємниця Олена Гур’євська, насильно утримувала чуже нерухоме майно у Вінниці, яке вона сама попередньо заклала в банк і сама ж, не повернувши кредит, втратила, вирішила піти на крайні міри, які не обмежують політ фантазії.

Як повідомляє Vinnytsia.today, у Олени є вже багаторічний досвід використання шахрайських схем з тітушками. За нашою інформацією зараз у Гур’євської є більше десятка кримінальних справ, переважно по майново-економічним статтям.

https://www.umoloda.kiev.ua/number/2670/160/93712/

http://vlasno.info/politika/gromada/protesti/item/3680-stroinski-borzhnyky-vymahaiut-u-ostera-povernuty-maino

У версії Гур’євської, її насильно утримували в приміщенні, яке знаходилось в облозі і сама бізнесвумен воювала таким чином чи не з усім білим світом. Версія Гур’євської – це основа для добротного бульварного чтива, але ця історія не витримує взагалі ніякої перевірки фактами.

Тиражована в ЗМІ стаття з «розслідуванням» про те, як Олена Гур’євська тримала оборону в об’єкті, з яким дуже не хотіла розлучатися, погана вже тим, що з доказами там все дуже тухло. Їх там просто немає. Там є гучні слова, ще більш гучні, огульні звинувачення, але все, що повинно виступати доказовою базою версії підприємниці, більше схоже на зготоване на колінці хоч щось, коли немає нічого.

При розгляді цієї негарної історії треба починати з самого початку, а не з третього акту цього фарсу. А початок тут такий – бізнесменша заклала нерухомість в банку і кредит не повернула. Банк підтвердив неповернений кредит в суді і заборгованість передав третій стороні. Третя сторона провела всі необхідні за законом заходи, щоб ще раз підтвердити, що Гур’євська кредит не повертає, після чого і запропонувала добровільно покинути будівлю, тому що вона в рахунок непогашеного кредиту, переходить до нового власника. Здавалося б, звідки тут у Гур’євської взагалі взялись претензії? Її змушували брати кредит? Її примушували закласти саме цю будівлю? Їй не дали повернути кредит? Не було судів, які констатували наявність боргу і порушені нею кредитні зобов’язання? Пояснити істерику в ЗМІ можна лише одним – вона повертати нічого не збиралася і заздалегідь готувалась влаштувати скандал і рейдерське віджимання вже чужого будинку. Так і сталося.

«Розслідування» називає конфлікт навколо об’єкта нерухомості «облогою», але тут є один вкрай слизький для «заблокованих у будівлі» момент. Якщо Гур’євська тримала оборону в будівлі, не даючи туди пройти опонентам, то навіщо, за версією ж підприємниці, її опоненти заварили пожежний вихід? Це якесь нове слово у веденні «облог». Нападники так хотіли увійти, що самі собі заблокували пожежний вхід. Версія підприємниці просто кишить такими ось дивними подробицями, які взагалі не претендують на стиковку зі здоровим глуздом. Тут немає місця іншим інтерпретаціям, Гур’євська просто ламала трагікомедію, в надії, що виснажені нові власники будівлі махнуть рукою, а вона залишиться в дамках. І з непогашеним кредитом, і з закладеним під кредит майном. Це якесь рейдерство, помножене на нахабство і жадібність.

«Облога» імені Гур’євської була досить своєрідною. Зафіксовано, що бізнесвумен передавали їжу і воду, що вона в загальному могла в будь-який момент покинути будівлю без скандалів, шуму, крику, що між новими власниками та об’єктом нерухомості стояв кордон хлопців, які очевидно були на боці екс-власниці, координувалися за її участі і нових власників до активу не пропускали.

У міфології Гур’євської проти неї виступали і поліція і держохорона, і всі не хотіли захищати її корисливі інтереси і, більш того, якщо слідувати канві «розслідування», співробітники органів внутрішніх справ виконали приписи закону, які просто особисто Гур’євській не подобаються. Але від цього закон не перестає бути законом, обов’язковим до виконання всіма. Вкрай важливо відзначити, що саме професійні дії поліцейських поклали кінець цієї історії, причому кінець настав безкровно, бо «заблокована у будівлі» готова була воювати в самому прямому сенсі слова. В офіційній заяві органів МВС зазначено, що будівля в момент втручання правоохоронців знаходилася під контролем колишньої власниці, яка закрилася разом з цілим підрозділом бійців, які «мали вогнепальну нарізну зброю і значну кількість боєприпасів до нього.

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Тому, до затримання озброєних осіб були притягнуті спецпідрозділ КОРД. Поліцейськими вилучено 10 одиниць зброї, серед яких 3 автомати, а також патрони. У відділення поліції були доставлені всі учасники конфлікту для встановлення їхніх осіб та опитування з приводу участі в згаданих подіях ». Розглядають дії Гур’євської з точки зору кримінальної статті про самоправство. В діях Гур’євської на думку правоохоронців є склад злочину за ст. 206, 356, 263 КК України.

Потрібно вважати, що підприємниця зараз посилено думає, як пояснити такий набір озброєння і боєприпасів, і, головне, навіщо він їй був потрібен і що вона збиралася робити? В її версії треба зістикувати незістикуєме … І, ймовірно, вона вже шкодує, що вирішила полити брудом ще й поліцію з держохороною під виглядом «розслідування», в якому нещадно пересмикують і перекручують факти. Поліція виконала свій обов’язок, показавши не лише моральну чистоту, але і вірність букві закону.

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Жадібність довела Гур’євську не тільки до такого ганебного виведення з уже чужого будинку, а й спровокувала перевірку всієї діяльності і рахунків її компанії, а там багато чого цікавого. Активів у жінки багато і якщо зважити на те, як вона поводилася в ситуації з будівлею на Антоновича, то перевірка повинна бути гранично серйозна та глибока.