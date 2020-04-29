Вот, как пошаговую схему воровства государственного имущества описывает канал «Профессор Мориарти» - далее цитата:

1. Есть две фирмы «ТИС-Руда» и «ТИС-Контейнер Терминал», а у них какая-то там собственность в районе порта «Южный» (государственный порт)

2. Слабоумный, но отважный регистратор имущества из Лиманской РГА по имени Максим Гриб твёрдой рукой вписывает в графу имущества компаний Ставницера причалы №18, 19, 20, 21, 22 и гидротехнические сооружения рядом с ними. Теперь море и берег – это частная собственность, что очень сильно противоречит земельному и водному кодексам, а также Конституции и здравому смыслу.

3. Все суда, которые заходят в «акваторию Ставницера», платят ему, а не Администрации портов Украины, которая вообще-то должна следить за своими причалами. Но они не следят, потому что жадные сволочи тоже в деле.

4. Всё это с 2016 года видит НАБУ, и пишет трогательные письма, общий месседж которых: «астанавитесь». Копии направляет Президенту, Кабмину, Министерству инфраструктуры и Администрации портов. В ответ доносится загадочное молчание и шелест купюр.

5. Теперь, когда Ставницер начал бегать поперёк мнения Офиса Президента, дельце времён "Пороха" снова подняли. Ведь всё новое – это хорошо забытое старое! Уголовный кодекс грозит участникам растраты в особо крупных размерах лишением свободы на срок от 7 до 12 лет + конфискация.

Так же, на прошлой неделе сообщалось, что на «ТИСе» проводят обыски сотрудники НАБУ. Эту информацию компания тщательно пыталась держать в секрете, однако, о ней сразу же начали писать в СМИ.

Порт «ТИС»

Более того, корреспонденту нашего издания Полиграф.НЕТ удалось запечатлить, как сразу после пасхальных праздников, 21 апреля, Ставницер с самого утра прибыл в Офис Президента на Банковую. Наш журналист заметил его в момент выхода из своих автомобилей. Ставницер приехал на Банковую на своем Mercedes-Benz c дипломатическими номерами «DP 324 011». Вместе с Андреем Ставницером в здание ОП зашел его телохранитель, который нес 2 черные сумки. Что было в этих сумках, остается только догадываться.

В связи с эпидемией, в марте месяце, Офис Президента поручил Андрею Ставницеру курировать Одесскую область, привлекая к этому и его фонд – «Корпорация монстров», который собирал пожертвования от представителей бизнеса. Однако, спусти 3 недели, после того как Ставницер успел перессориться со всеми областными чиновниками, его фонд заявил о полном выходе из проекта Офиса президента по борьбе с COVID-19.

Выходом из проекта ОП, Ставницер фактически вынес скандал в публичную плоскость. Это, возможно, и стало «знаком» для правоохранительных органов припомнить Ставницеру его грешки в виде возобновления расследования растраты в особо крупных размерах и прочие эпизоды «не совсем честной» деятельности его бизнеса.

Зато, за этот короткий срок, Ставницер преуспел в положительном строительстве своего медиа образа. В интернете, вы можете найти о нём массу хвалебных материалов. Патриот, спонсор, меценат и так далее. Как в поговорке - «И швец, и жнец, и на дуде игрец». Любитель носить вышиванку под пиджаком, он забывает рассказать лишь об одном, на наш взгляд главном, и решающем факте в бизнесе его порта - мажоритарным владельцем «ТИС» является одиозный, криминальный российский олигарх Алексей Федорычев.

Алексей Федорычев

Федорычев проживает в Монако. Он спонсировал группировки ЛНР и ДНР и объявлен в национальный розыск в Украине, а также обвиняется НАБУ в нанесении убытков в ГПЗКУ (Государственной продовольственной зерновой корпорации Украины) на 60 млн долларов. Впрочем, у кого и какая в % доля в группе «ТИС» вы и сами сможете легко найти, например на сайте Youcontrol.

Одурманенный сверхприбылью от украинского порта Федорычев построил себе самую дорогую яхту в мире (цена более 300$ миллионов) и назвал ее «ТИС». Убранство этой мега-яхты вы можете посмотреть на видео, очень рекомендуем к просмотру.

Можете не сомневаться, что эта яхта, практически полностью построена на украденные у нашей страны деньги, как раз с таких махинаций, которую мы описали в нашей статье.

Посмотрим, хватит ли на этот раз у наших правоохранителей и служителей Фемиды сил и желания, защитить честь и имущество Украины, а не пустить его на очередную «игрушку» российского олигарха.

Напомним, группа терминалов ТИС – крупнейший частный порт в Украине, в которую входит 5 терминалов: ТИС-Зерно, ТИС-Минудобрения, ТИС-Руда, ТИС-Уголь и ТИС-Контейнерный. Также, ТИС владеет и управляет крупнейшей железнодорожной инфраструктурой среди всех морских портов Украины.