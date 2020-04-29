Генеральная прокуратура Украины решила растормошить старые уголовные дела против группы компаний «ТИС», которые по странным обстоятельствам вот уже много лет не могут довести до логического конца. Как передает Полиграф.НЕТ, об этом сообщает одесский телеграм-канал «Профессор Мориарти» и выкладывает в сеть копии документов.
Напомним, Андрей Ставницер, является акционером и фронтменом группы «ТИС». Он так же является почетным консулом Австрийской республики в Одессе, что дает ему дипломатический иммунитет. Ставницер выходец из так называемой группы Сороса - он близок к таким личностям, как экс-министр Милованов, экс-депутат Мустафа Найем, Лещенко и тд. Андрей планирует принять участие в выборах мэра Одессы в 2020 году.
Так вот, на прошлой недели, Генпрокуратура решила подать 2 иска в суд против компаний «ТИС-Руда» и «ТИС-Контейнер Терминал». Дела 4-х летней давности решили поднять после того, как Ставницер устроил публичные выпады против чиновников президентской вертикали, в частности, против главы ОП Андрея Ермака и губернатора Одесской области Максима Куцего.
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Вот, как пошаговую схему воровства государственного имущества описывает канал «Профессор Мориарти» - далее цитата:
1. Есть две фирмы «ТИС-Руда» и «ТИС-Контейнер Терминал», а у них какая-то там собственность в районе порта «Южный» (государственный порт)
2. Слабоумный, но отважный регистратор имущества из Лиманской РГА по имени Максим Гриб твёрдой рукой вписывает в графу имущества компаний Ставницера причалы №18, 19, 20, 21, 22 и гидротехнические сооружения рядом с ними. Теперь море и берег – это частная собственность, что очень сильно противоречит земельному и водному кодексам, а также Конституции и здравому смыслу.
3. Все суда, которые заходят в «акваторию Ставницера», платят ему, а не Администрации портов Украины, которая вообще-то должна следить за своими причалами. Но они не следят, потому что жадные сволочи тоже в деле.
4. Всё это с 2016 года видит НАБУ, и пишет трогательные письма, общий месседж которых: «астанавитесь». Копии направляет Президенту, Кабмину, Министерству инфраструктуры и Администрации портов. В ответ доносится загадочное молчание и шелест купюр.
5. Теперь, когда Ставницер начал бегать поперёк мнения Офиса Президента, дельце времён "Пороха" снова подняли. Ведь всё новое – это хорошо забытое старое! Уголовный кодекс грозит участникам растраты в особо крупных размерах лишением свободы на срок от 7 до 12 лет + конфискация.
Так же, на прошлой неделе сообщалось, что на «ТИСе» проводят обыски сотрудники НАБУ. Эту информацию компания тщательно пыталась держать в секрете, однако, о ней сразу же начали писать в СМИ.
Более того, корреспонденту нашего издания Полиграф.НЕТ удалось запечатлить, как сразу после пасхальных праздников, 21 апреля, Ставницер с самого утра прибыл в Офис Президента на Банковую. Наш журналист заметил его в момент выхода из своих автомобилей. Ставницер приехал на Банковую на своем Mercedes-Benz c дипломатическими номерами «DP 324 011». Вместе с Андреем Ставницером в здание ОП зашел его телохранитель, который нес 2 черные сумки. Что было в этих сумках, остается только догадываться.
В связи с эпидемией, в марте месяце, Офис Президента поручил Андрею Ставницеру курировать Одесскую область, привлекая к этому и его фонд – «Корпорация монстров», который собирал пожертвования от представителей бизнеса. Однако, спусти 3 недели, после того как Ставницер успел перессориться со всеми областными чиновниками, его фонд заявил о полном выходе из проекта Офиса президента по борьбе с COVID-19.
Выходом из проекта ОП, Ставницер фактически вынес скандал в публичную плоскость. Это, возможно, и стало «знаком» для правоохранительных органов припомнить Ставницеру его грешки в виде возобновления расследования растраты в особо крупных размерах и прочие эпизоды «не совсем честной» деятельности его бизнеса.
Зато, за этот короткий срок, Ставницер преуспел в положительном строительстве своего медиа образа. В интернете, вы можете найти о нём массу хвалебных материалов. Патриот, спонсор, меценат и так далее. Как в поговорке - «И швец, и жнец, и на дуде игрец». Любитель носить вышиванку под пиджаком, он забывает рассказать лишь об одном, на наш взгляд главном, и решающем факте в бизнесе его порта - мажоритарным владельцем «ТИС» является одиозный, криминальный российский олигарх Алексей Федорычев.
Федорычев проживает в Монако. Он спонсировал группировки ЛНР и ДНР и объявлен в национальный розыск в Украине, а также обвиняется НАБУ в нанесении убытков в ГПЗКУ (Государственной продовольственной зерновой корпорации Украины) на 60 млн долларов. Впрочем, у кого и какая в % доля в группе «ТИС» вы и сами сможете легко найти, например на сайте Youcontrol.
Одурманенный сверхприбылью от украинского порта Федорычев построил себе самую дорогую яхту в мире (цена более 300$ миллионов) и назвал ее «ТИС». Убранство этой мега-яхты вы можете посмотреть на видео, очень рекомендуем к просмотру.
Можете не сомневаться, что эта яхта, практически полностью построена на украденные у нашей страны деньги, как раз с таких махинаций, которую мы описали в нашей статье.
Посмотрим, хватит ли на этот раз у наших правоохранителей и служителей Фемиды сил и желания, защитить честь и имущество Украины, а не пустить его на очередную «игрушку» российского олигарха.
Напомним, группа терминалов ТИС – крупнейший частный порт в Украине, в которую входит 5 терминалов: ТИС-Зерно, ТИС-Минудобрения, ТИС-Руда, ТИС-Уголь и ТИС-Контейнерный. Также, ТИС владеет и управляет крупнейшей железнодорожной инфраструктурой среди всех морских портов Украины.