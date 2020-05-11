Почему медийный “радикал” Сергей Стерненко не боится ни полицию, ни СБУ, ни прокуратуру? Почему ТОПовые украинские журналисты разговаривают с экс-активистом Правого сектора с придыханием? Каждое безнаказанное преступление влечет за собой новое, а каждый новый вызов закону со стороны Стерненко увеличивает армию его сторонников.

Как сообщает издание from-ua, под офисом президента на акции, посвященной передачи дела Екатерины Ганзюк в суд был вновь замечен называющий себя националистом Сергей Стерненко, который молниеносно появляется там, где можно понять свой специфический рейтинг и подзаработать. А его публичные обвинения представителей власти во время этого конфликта тянут на уголовную статью.

По мнению представителей радикального крыла Сергей Стерненко не имеет права называть себя украинским националистом. Внефракционный депутат Верховной Рады Украины VIII созыва Андрей Белецкий в телевизионном эфире едва не перешел на жесткий “фронтовой” язык в отношении тылового Сергея Стерненко.

Виконавчий директор в Міжнародний фонд "Відродження" в своем посте в FB отметил: «А виходить так, що навколо захисту Сергій Стерненко вимальовується досить знакова неформальна коаліція. Непроста, неоднорідна і нечаста на підйом. Але дуже потужна. Востаннє виникала самі знаєте де і коли. Якщо подібна коаліція формується і доводить життєздатність, то вже не програЄ. Іншій стороні краще й не починати».

Остается только догабываться, кто завтра примкнет к группировке Стерненко. Наверное, это будут все живущие за жирные гранты. А сам Стерненко тем временем продолжает свою скандальную карьеру.

Военную униформу Стерненко сменяет дорогой костюм и тонкие роговые очки “а-ля Берия”, военные ботинки – мягкая обувь. Риторику баррикадного командира сменяют мягкие размышлизмы гламурного выпускника одесского юридического вуза. Этот дипломированный юрист с явными признаками актера научился играть любой заказанный образ. Главное – мотивация изменений.

Стерненко часто ведет себя, как человек, которому неизвестная могучая сила дала разрешение не считаться ни с чем и ни с кем. Его реплики руководителям Украины и ее силовых структур в любой точке мира поставили бы Стерненко за грань закона.

Рассуждать о роли Сергея Стерненко в развитии патриотического движения так же глупо, как говорить о роли этого “политического деятеля” в развитии юридической науки за счет его умения уходить от ответственности за совершенные тяжкие преступления.

За 25 лет своей жизни Стерненко много и шумно отмечался в разного рода около- и пседополитических активностях. Это отдельная история, но обортнем его называют и радикалы, и националисты и представители Правого сектора.

Правда, значительно больше людей знают Стерненко по совершенно примитивным, но тяжелым кринимальным преступлениям: от воровства людей до крышевания наркоторговцев, от пыток до убийства.

Украине на сегодняшнем этапе нужны правоохранители и судьи, которые восстановят силу закона в отношении таких комммерческих активистов, как Сергей Стерненко. Украине нужен суд, который будет реагировать не на крики толпы и политическую необходимость, а на закон. Украине нужен генеральный прокурор, который защитит страну от таких персонажей, отправляя их на скамью подсудимых. Неотвратимость наказания для таких беспредельных преступников покажет украинцам и мировой общественности, что в Украине укрепляется власть и украинское государство набирает силу.

Когда и откуда вынырнул Стерненко? Как и ряд одиозных “политических деятелей”, Стерненко прятался за образом майдановца. Именно на Майдане он собирал свой статус непремиримого борца с властью и бойца революции. Но это было недолго и вскоре Стерненко молниеносно покинул ряды Правого сектора, о чем не любит рассказывать, и занялся более выгодными по его мнению делами.

Возвращаясь к тому бурному периоду, необходимо отметить, что 2014 год был одним из самых сложных в истории современной Украины. Но все сложности помогали тем, кто привык жить в мутной воде. Тогда лидер одесского отделения Правого сектора Стерненко занялся коммерческим крышевание наркоторговцев. Материалы следствия точно определили роль Стерненко в помощи наркоторговцам. Оплаченные покровителями Стерненко материалы для СМИ громко рассказывали о борьбе с торговлей наркотиками непримиримого борца за денежные знаки Сергей Стерненко и во всем обивняли прокуроров и Арсена Авакова. Но история все расставила по местам и сегодня не только Стерненко, но и те, кто прикрывал действия организованной группы, находятся под пристальным вниманием правоохранителей. Приморский суд Одессы рассматривает обвинительное заключение относительно преступной группы, в том числе Сергея Стерненко в ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 307 УК України. Судебное заседання назначено на 15.05.2020. Остается ждать объективности судей и достаточности доказательств.

Жизнь одесского активиста с каждым годом требовала все больше средств. Коммерческие интересы Сергея Стерненко заставляли его идти на серьезные действия относительно оппонентов. Депутата Коминтерновского районного совета, журналиста, руководителя общественной организации Сергея Щербича ничто не смогло защитить от беспредельных действий Стерненко и его подельников. Его украли, избивали, стреляли в него из травматического оружия, плоскогубцами травмировали пальцы правой руки, лишая возможности писать. Подвал, в котором новоспеченные одесские палачи выбивали у пострадавшего согласия, запомнится Щербичу на всю жизнь. Приморским районным судом рассматривается обвинительный акт относительно Сергея Стерненко и Руслана Демчука по ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187, ч. 1 ст. 263 УК Украини. Судебное заседание назначено на 12.06.2020. Стерненко по ряду признаков, это дело абсолютно не волнует.

Карьера уличного лидера всегда была близка рафинированному Стерненко. Он многократно пытался доказать, что толпа может сломать государственную машину. Мирная акция 18 ноября 2017 около «Летнего театра» у Городском саду Одессы переросла в акцию агрессии и насилия. Стерненко с соратниками брусчаткой выбили ворота «Летнего театра». Они перенесли ворота на Думскую площадь и блокировали ими вход в Одеский совет. Сотрудники полиции, которые пытались восстановить общественный порядок, подверглись физическому нападению со стороны молодчиков. Против полицеских был применен слезоточивый газ. Многим полицейским и даже их руководителям не удалось избежать телесных повреждений разной тяжести. Приморським районним судом Одессы рассматривается обвинтельное заключение по ч.3 ст. 296, ч.4 ст. 296 УК Украины относительно Сергея Стерненко, Демьяна Ганула и Игоря Бєя. Одесса верит, что на судебном заседании, которое назначено на 05.06.2020 года деятельность Сергея Стерненко получит оценку. Негативные упоминания об этом преступлении появились в западных СМИ, которые были возмущены странным поведением правоохранительной системы Украины.

Учитывая напряженную ситуацию в Одессе, “радикал” срочно перебрался в Киев и, пользуясь своей политической гибкостью, то есть умением менять хозяев, пытается встроится в сложившуюся политическую коньюктуру. Он не понимает, что таких как он, используют недолго и незаметно, чтобы не испачкать руки и репутацию.