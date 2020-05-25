Посещение административного здания Государственной таможенной службы Украины по ул.Дегтяревской у тех, кто был в нем до лета 2015 года вызывает шок и тягостное впечатление. Ранее обставленные шикарной мебелью и современной аппаратурой кабинеты пустынны, потертые стены зияют вырванными розетками, коридоры с некогда ручной работы картинами и ковровыми дорожками заставлены поломанной мебелью и сваленным в мешки мусором. Состояние здания зеркально отражает то отношение власти к таможне, которое было последние годы и похоже на анекдот о цыгане и корове, которую он постоянно доил и все меньше кормил, говорится в материале на ОРД.

Первым ударом в ее разрушении было объединение таможенников с налоговиками в Минсдох, в результате чего в нее жестко вошли матерые и беспринципные делки, думающие исключительно о собственном обогащении. Пошла первая волна миграции специалистов, годами работающих в системе, понимающих таможенное дело и составляющих ее костяк. Послемайданная люстрация нанесла второй мощный удар, который сломал системе хребет и практически вымыл из нее профессионалов. Началось ручное управление таможней барыгами сначала из Офиса Президента Порошенка, затем команды Гройсмана, которые занимались лишь наполнением партийной казны перед предстоящими выборами и набиванием собственных карманов.

Верхом цинизма стало то обстоятельство, что один из мощнейших бюджетообразущих органов отдали в руки просто обезьян с гранатой – группе т.н. “соросят”, людей абсолютно далеких от таможни, ничего в ней не смыслящих, не имеющих ни опыта организационной работы, ни желания хоть сколько-нибудь в нее вникать. Чтобы ни рассказывал Макс Нефедов в своих нынешних интервью и постах в общественных сетях о своих незаконченных реформах, но он окончательно развалил структуру управления таможней, нарушил внутриведомственные связи, дезорганизовал взаимодействие ее составляющих, потерял влияние центра на места и практически его парализовал. Если бы “соросята” оставались у власти еще пару-тройку месяцев, они разрушили бы и низшее руководящее звено на местах (таможенные посты и отделы таможенного оформления), которое еще работало системно и приносило доходы в бюджет, правда все хуже и хуже. В какой-то мере спасало ситуацию и то обстоятельство, что руководители таможен были самостоятельны и просто плевали на Макса.

Наконец-то у власти лопнуло терпение и ею молниеносно было принято единственно верное решение: после звонка премьер-министру Денису Шмыгалю лично Президента Владимира Зеленского в пятницу вечером 24 апреля было срочно созвано внеочередное заседание Кабмина и “IT-реформатор” был отправлен в отставку.

Совершенно неожиданным и непонятным оказалось назначение на и.о. главы таможни Игоря Муратова. Складывалось впечатление, что Муратов назначен на пару-тройку дней, пока пройдут всевозможные договорняки между разными влиятельными политическими и бизнесовыми кланами, которые определят следующего керманыча распилом и воровством. Первая же после назначения Муратова Коллегия ГТСУ в Министерстве финансов подтверждала эти расклады, поскольку открывший ее министр Сергей Марченко сразу заявил, что кадровых решений не будет. Присутствующие в зале дружно вздохнули с облегчением в надежде на мощь и влияние той или иной силы, стоящей за каждым из них. Само же событие состоялось тоскливо и уныло, представители Центрального аппарата беззубо атаковали руководителей в областях, которые в свою очередь также вяло отбивались от критики.

Таможня затихарилась, не посылая никаких месседжей о дальнейших своих планах или намерениях, что скорее указывало на торги во властных кругах о дальнейших переменах.

Однако, ожидания не оправдались. Уже буквально через две недели, 15 мая в том же министерстве состоялась следующая Коллегия, на которой как гром из ясного неба поддались критике и были сняты с должностей руководители половины таможен. Особо креативно выглядела публичная порка начальника Одесской таможни Михаила Грибанова, который прямо в зале был предупрежден о предстоящем увольнении, как не прошедший испытательный срок.

Касаемо Грибанова, то стоит заметить, что он единственный из руководителей таможен был назначен на т.н. “твердую” должность, все остальные были в режиме исполняющих обязанности. Его назначение лоббировал один из заместителей Нефедова Денис Шендрик, занимающийся совместно с одиозным помощником Макса Андреем Андрейкивым исключительно налаживанием коррупционных и контрабандных схем.

За два месяца пребывания на должности Грибанов со своими подельниками, сотрудниками таможни Николаем Вергуном и Владимиром Алексеевым наладили схемы “обилечивания” практически всех субъектов внешнеэкономической деятельности, работавших в зоне ответственности Одесской таможни. Они дошли даже до того, что умудрились собирать по 100 долларов США с т.н. “зеленых” деклараций. До такой наглости не доходил ни один из руководителей Одесской таможни за все годы независимости Украины.

Поднявшийся в Верховной Раде по этому поводу шум, вылился в спецоперацию Службы Безопасности Украины, которая арестовала двух начальников постов, собиравших деньги для Грибанова. Сам же Грибанов был также задержан, но отпущен после давления на Председателя СБУ, организованного народным депутатом от фракции “Слуга народа” Давидом Арахамией. Результатом его вмешательства, якобы также стало отстранение от своих должностей ряда сотрудников СБУ, занимающихся планированием, подготовкой и проведением указанной спецоперации (это, кстати, вопрос к Президенту).

Вечером, после Коллегии Муратов проводит назначения на места уволенных руководителей новых лиц. Наиболее загадочным является то обстоятельство, что все(!) вновь назначенные не являются фигурами одиозными, связанными с теми или иными политическими, бизнесовыми или контрабандными группами. Складывается впечатление, что все они случайны, однако следует заметить, что каждый из них давно в системе, знает и понимает таможенное дело и не замазан в тех или иных сомнительных делах.

Если из вновь назначенных мы выберем руководителей наиболее значимых таможен (Одесса, Закарпатье и Черновцы), то заметим, что все трое относительно молоды, пришли в систему сразу после окончания высшего учебного заведения, занимали те или иные, в т.ч. и руководящие должности. Другими словами, они “выросли” в системе, а значит отлично понимают таможенное дело, знают особенности своего региона, владеют ситуацией в коллективах.

И.о. начальника Одесской таможни некто Олег Погориловский выходец из Черновицкого региона, где прошел карьерную лестницу от инспектора до заместителя начальника таможни. В свою бытность, в 2014-2015 годах он занимал должность первого заместителя начальника Одесской таможни и какое-то время выполнял обязанности начальника. Летом 2015-го он был уволен из таможенных органов приказом Романа Насирова. Источники утверждают, что увольнение Погориловского стало результатом конфликта с его земляком, лидером фракции “Фронт перемен” Максимом Бурбаком. Последний якобы настаивал на содействии Погориловского в налаживании в Черноморском морском порту контрабандных схем подельника Максима, его “посаженного” отца Александра Слоновского (известного также, как “Слон”). Однако, Погориловский отказался, в таможне была проведена тематическая проверка и комиссия предложила его уволить по вопросам, совершенно не касающимся его функциональных обязанностей. После смены состава ВР, в конце прошлого года Погориловский вернулся в таможню и вот, выбор Муратова пал на него.

И.о. Закарпатской таможни Александр Богаш также начинал с инспектора. Окружение Богаша характеризует его, как высококвалифицированного специалиста в вопросах таможенного контроля, тарифного и нетарифного регулирования, усовершенствования технологических схем таможенного менеджмента. Он привлекался в группу по написанию Таможенного кодекса, подготовке различных нормативных документов. Имеет значительный опыт руководящей работы.

Руководить Буковинской таможней Муратов возложил обязанности на Олега Полищука, который работает в регионе более пятнадцати лет. Также прошел все ступени в карьере. Он является специалистом в области таможенной стоимости. Коллеги отмечают, что благодаря его квалификации и эффективной работе, таможня на протяжении многих лет стабильно выполняет план по наполнению бюджета.

Все трое характеризуются, как профессионалы, многократно отмечались ведомственными наградами, имеют нагрудный знак “Почетный таможенник”. Помимо деловых положительно отмечают их личные качества, они пользуются авторитетом в своих коллективах, аполитичны, не замешаны в каких-либо скандалах, не входят в ту или иную группировку.

Примерно то же самое можно сказать и об остальных назначенцах. Они взяты как-бы из “тени”, не публичны, известны только в профессиональной среде и складывается впечатление, что Муратов выбрал их именно по этой причине. Не случайно.

То обстоятельство, что они не заменены уже сразу, указывает на возможную свободу действий, предоставленную Муратову министром. Видимо, последний понимает серьезность ситуации, сложившейся в таможне на сегодняшний день, и передает управление на местах в руки людей, понимающих таможенный процесс, с максимально возможными в наше время элементами порядочности.

Поговаривают, что первые шаги по ремонту административного здания таможни по ул.Дегтяревской с приходом Муратова уже делаются. Покрашены стены первого этажа центрального корпуса, закуплена разбитая сантехника и пр. По аналогии, можем предположить, что делаются и первые шаги по возрождению мытныци. Они вселяют надежду. Надежду на то, что власть делает выводы из прошлых ошибок и тот же министр финансов в своих начинаниях в этом направлении на правильном пути.

Однако, настораживают темпы. Уже прошел месяц, а реструктуризация системы управления не совсем видна и понятна. Видно, что понимание что и как делать у него есть. Поддержка министра тоже есть. В новой штатке появилось управление внутренней безопасности со своими представителями на местах, что значительно повысит влияние Центра на регионы. Поговаривают, есть идея подчинения деятельности подразделений по борьбе с контрабандой, таможенной стоимости в таможнях профильным департаментам в Киеве, что также должно способствовать наведению порядка и выравниванию правил игры по системе в целом. Утверждается типовая штатка для таможен.

Но! У Муратова нет поддержки. На сегодняшний день он действует в одиночку, проводя изменения в перерывах между многочисленными совещаниями, подписанием бесконечного количества текущих документов, приемом неиссякаемого потока посетителей, просящих о всем возможном и невозможном. Источники говорят, что работает он с утра и практически до ночи.

Понимание необходимости усиления Муратова и создания команды управленцев у министра похоже есть. Министерством был объявлен конкурс на замещение вакансий заместителей председателя ГТСУ и подобраны кандидаты. В прошлую среду должно было состояться их назначение, однако в последний момент оно было отложено на неопределенный срок.

Информированные источники утверждают, что у министра возникли сомнения по поводу одного из них, а именно Владимира Рыбачука. Якобы Марченко довели информацию, что его в систему таможни внедряет т.н. харьковская группировка из окружения Президента под руководством Сушко-Слюсарева.

Павел Сушко и Вадим Слюсарев сошлись во время службы в погранотряде на Харьковщине, где первый был в подчинении у второго. Оба возглавляли предвыборную кампанию партии в Харьковской области и их кандидаты победили в двенадцати из четырнадцати мажоритарных округах. Ныне Сушко депутат ВР от “Слуга народа”.

В качестве благодарности им было выделено по квотному принципу кресло руководителя Государственной пограничной службы Украины, в которое они в июне прошлого года посадили своего ставленника Сергея Дейнеко. Указанную группу возглавляет и координирует ее действия первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов.

На сегодняшний день группировка Сушко-Слюсарева занимается контрабандой (в частности, табачных изделий) на “зеленке”, т.е. вне зон таможенного контроля. Особенно они активны в Сумской и Харьковской областях и Закарпатье.

Во времена президента Виктора Януковича Слюсарев был помощником нардепа от “Партии регионов” Артема Пшонки и завел в его “теневой” офис в Киеве на ул.Гончара, 35 известного одесского контрабандиста Александра Горенюка (известного также, как “Маланец”, ныне гражданин Испании, живет там же), сын которого является депутатом ВР от партии “Слуга народа”. Именно с Горенюком в те времена плотно сотрудничал и ежедневно сидел в его кабинете Рыбачук, помогая в решении вопросов в судах всех инстанций, т.к. ранее долгое время возглавлял в СБУ подразделение по борьбе с коррупцией в судебных органах и соответственно обладал обширными связями.

Группировка Сушко-Слюсарева продвигает Рыбачука в таможню на линию борьбы с контрабандой, параллельно “вкладывая” в уши Президента, что они, в отличие Муратова в состоянии быстро навести порядок в таможне, т.к. имеют уже сформированную команду. На место Муратова они метят однокашника Слюсарева по Киевскому военному лицею им.Богуна, а ныне известного одесского контрабандиста Сергея Сердюка.

Его назначение позволит им взять под свой контроль и пограничников, и таможенников и фактически стать монополистами в контрабанде через государственную границу Украины. Особо их волнует налаживание каналов нелегальной поставки в Европу табачных изделий. Мешать им может только СБУ, но она лишь несколько снизит свободу действий, т.к. быть круглосуточно в таможенных зонах ее сотрудники просто не в состоянии.

Знает ли эти “расклады” Марченко нам неведомо. Скорее всего нет. Но, он интуитивно принял для себя решение отложить вопрос назначения заместителей Муратова до понимания ситуации. Посмеем предположить, что в случае успеха следующей целью группировки станет и сам министр, как неспособный самостоятельно добиться успехов в таком важном вопросе, каким является эффективная работа таможни, которая является одним из основных доноров бюджета страны.

В свою очередь, заметим о необходимости ускорения усилий Марченко и Муратова в реорганизации деятельности системы и кадровых назначениях. Как в Киеве, так и на местах. Время уходит, а сделать предстоит еще много. Безумно много. Тому же Муратову необходима опора в виде профессиональных, порядочных в своих поступках и понятных ему заместителей, руководителей департаментов и управлений в Центральном аппарате и областях. С кадрами беда. Пустые скамейки не то, что запасных, а и основных игроков. Как их наполнять – проблема министра и руководителя таможни: выбирать из выживших в системе, из разочаровавшихся и добровольно ушедших, из изгнанных, а также люстрированных или где еще.

Сам Муратов в прошлом военный летчик и характер имеет упрямый. Он в системе более двадцати лет и прекрасно понимает, что и как необходимо делать. Надеемся у него получится. С министром. При понимании и невмешательстве власти.

P.s.

На второй день после назначения Муратова начали красить бордюры во внутреннем дворике. Теперь взялись за первый этаж. Их четыре. Посмотрим удастся ли закончить ремонт всего здания?

Ремонт всей системы?

Мытнык Неравнодушный