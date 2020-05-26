В последнее время в рейтингах богатейших женщин России замелькало новое имя – Людмила Бурлакова (Марченко).



Ей приписывают состояние в несколько сотен миллионов долларов. Но что самое интересное в этой истории – Людмила является гражданкой Украины с богатой криминальными сюжетами судьбой, пишет "Антикор".



Родилась Людмила в Киеве в 1951 году. О родном отце ничего не известно, а воспитывал девочку отчим Виктор Михеев, бывший младший офицер госбезопасности. Ходили слухи, что из «органов» его вытурили за служебное несоответствие. Работа у Михеева была интересная и, как бы сейчас сказали, коррупционно емкая – он отвечал за выезд советских граждан за рубеж. Похоже, что так и не смог удержаться от соблазна подзаработать. Но даже после отставки он продолжил сотрудничать с органами, что впоследствии оказалось очень полезным для деятельности его жены и в дальнейшем для дочери.



Карьера матери была не такой престижной, но не менее захватывающей. Мать Людмилы, Нина Михеева, почти всю жизнь проработала в общепите, причем большая часть карьеры пришлась на должность старшей буфетчицы кафе «Полет» в аэропорту «Жуляны». Именно здесь и были обнаружены таланты жены бывшего гэбиста. Именно здесь она смогла применить все свои организационные способности в создании криминальной группы, которой руководила много лет.



Разоблачение этой группы произошло в 1983 году, что привело к открытию уголовного дела.





Все было более чем серьезно. Статья 86-1 Уголовного кодекса о хищении государственного имущества в особо крупных размерах предусматривала суровое наказание, вплоть до смертной казни. Следствие установило, что Михеева действовала в составе организованной преступной группировки, которая годами вместе с уголовными «авторитетами» не только расхищала госимущество, но и организовала схемы по скупке, продаже и перепродаже краденого, отмыванию денег.



Для Михеевой все должно было бы кончиться печально, но спасли связи мужа.



Следователю по особо важным делам следственного отдела Управления на транспорте Яблонскому С.И., который вел это дело, позвонили «сверху» из курирующего управления госбезопасности и настоятельно порекомендовали перевести гражданку Михееву в Городскую психиатрическую больницу №1 города Киева, более известную в народе как «павловка».



Что и было сделано 27 июля 1983 г.



После недолгой «отсидки» в больнице Михееву выписали с диагнозом «затянувшийся реактивный депрессивный психоз» и справкой о том, что по состоянию здоровья привлекать к уголовной ответственности ее нельзя. Семья могла вздохнуть спокойно.



Неизвестно, что больше, криминальные таланты матери и умение использовать связи отчима повлияли на юную Людмилу или просто время было такое, но она быстро и хорошо усвоила такой «эффективный способ» обогащения без особых усилий.



Сначала она пыталась сделать все как у людей: закончить ВУЗ и найти работу. Но с учебой что-то не заладилось – десять лет ушло на то, чтобы закончить заочный факультет института КИИГА в 1981 году, как раз за два года до возбуждения уголовного дела ее матери.



Затем она проработала секретарем-машинисткой и лаборанткой в военном училище. Но долго так продолжаться не могло.



Союзу оставалось жить еще несколько лет, но привычный мир уже ощутимо трещал по швам. В 1985-м на смену череде скоропортящихся кремлевских старцев пришел довольно молодой и решительный новый генсек Горбачев. Началась перестройка и экономическая либерализация, открывшая новые перспективы людям с амбициями и коммерческой жилкой.



Людмилу ветер перемен застал в Харькове, который в то время был эпицентром новых вызовов и возможностей. Город-миллионник, переполненный студентами, инженерами и предприятиями тяжелой промышленности был хорошим трамплином для бизнеса.

В 1988 году исполком Дзержинского районного совета народных депутатов регистрирует многопрофильное кооперативное научно-производственное объединение «Интеграл» (код 22624089), расположенное в Харькове по адресу Белгородская 92 Б.



Основателями стали Людмила (на тот момент в замужестве взявшая фамилию Бурлакова) и ее родственники Казаковы, распределив доли как 1 (Бурлакова) к 2 (Казаковы). Через год они открыли еще одно предприятие – «Совинтерфраис» с теми же пропорциями (долями) в собственности, за ним последовали другие.



Инвестиции в нефтяной и цементный бизнес давали прибыль. Дела шли в году.



Однако, как говорят, денег много не бывает.



Людмила, очевидно, хорошо усвоила уроки семьи, в которой она воспитывалась и поэтому помимо основного бизнеса видимо решила открыть более доходный, но нелегальный бизнес по отмыванию денег. С этой целью пригласила на работу свою мать, обладающую хорошими связями в криминальном мире и имеющую иммунитет от уголовного преследования. Она понимала важность личных контактов и связей.



Деньги стали поступать мешками, черный нал «криминалитета» в мешках и тубусах – это стали привычные трудовые будни.



Однако в 1992-1993 годах их отношения с криминалитетом сильно испортились, похоже они кого-то «кинули». Людмила поспешно бежала от криминалитета в США, откуда и продолжила руководить Интегралом.



С тех пор прошли десятилетия, бывшие «малиновые пиджаки» стали респектабельными бизнесменами. Нет смысла ворошить былое. Вот только если вовремя закрыть долги. >



Людмила Бурлакова (Марченко) этого не сделала, а зря.



В начале нулевых украинская фемида заинтересовалась Бурлаковой (Марченко) в связи с закрытием кооператива «Интеграл». В декабре 2003 года Хозяйственный суд Харьковской области рассмотрел дело № 16/480-03 о ликвидации кооператива и пришел к выводу, что есть все основания подозревать в преступлении и нанесении материального ущерба в особо крупных размерах. Совсем как у матери двадцать лет назад.



Как мы видим, компенсировать причиненный ущерб Марченко не спешит, игнорируя решение суда и требования партнеров возместить причитающиеся им денежные средства.



По факту невыполнения решения суда Харьковской области открыто уголовное производство.



И хоть точные суммы долгов публично не были озвучены, можно предположить, что речь идет о серьезных суммах. В начале 90-х ежегодный оборот кооператива «Интеграл»,по публикациям в прессе, а также по заявлениям Людмилы, составлял 12-15 млн долларов.



По оценкам экспертов, приблизительная сумма неуплаченных Людмилой Бурлаковой налогов, с учетом дивидендов от инвестиций на которые она ссылается, на текущее время может достигать 300 млн долларов. Для сравнения- весь годовой бюджет Харькова 450 млн долларов.



Какими трюками Людмила Бурлакова (Марченко) воспользуется, кто и кому будет звонить, предлагать деньги и какие суммы, чтобы «замять» дело - посмотрим!



Пока неясно, каким образом удастся вернуть украденное у государства, ведь в Украине гражданка Людмила Бурлакова (Марченко) давно не показывается.



Но бывшей харьковчанке не стоит рассчитывать на то, что Интерпол будет работать плохо, а в Украине это дело забудут. Очень уж оно обещает быть громким и показательным.



Следим за дальнейшим развитием событий. Будет интересно!