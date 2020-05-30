Несколько лет назад общественные активисты и экологи восстановили рекреационную зону на территории бывшей стихийной свалки, которую жители окрестностей образовали в заказнике "Козинский"

Также здесь с нуля обустроили прогулочные зоны и поля для профессионального занятия гольфом, на которых можно проводить официальные соревнования. Об этом пишет aspi.com.

В 90-х годах прошлого века новые украинцы начали осваивать привлекательные рекреационные зоны вокруг Киева, уничтожая природную среду. Из-за этого страдали не только пейзажи, но и исчезали редкие растения и животные. Не обошла этого участия и система малых рек и протоков в Конча-Заспе. Нувориши, вроде первых украинских олигархов, начали ради своих дворцов уничтожать природные части водоемов, засыпая их песком, чтобы увеличить площади имений. Больше всего пострадали в Конча-Заспе земли вдоль русла реки Козинки с протоками Иржавец и Пиддворец.

Биологи, зоологи и орнитологи полтора десятка лет били тревогу из-за уничтожения естественной среды обитания для редких видов птиц и животных на территории государственного ландшафтного заказника "Козинский", и только в 2017 году специалисты вместе с общественной организацией "Зеленая волна" провели детальный мониторинг его состояния и начали рекреационные мероприятия на территории.

В частности, часть земель заказника стала "Эколого-рекреационным гольф-центром "Козин". Заместитель директора по научной работе Национального природного парка "Голосеевский", кандидат биологических наук, эксперт-ботаник Елена Прядко прокомментировала результаты рекреации: "Мы делаем регулярный мониторинг заказника "Козинский". Три года назад здесь был натуральный мусорник - местные жители оставляли бытовые отходы и уничтожали флору и фауну. Также здесь были перегружены транспортом дороги, которых не должно было быть на территории заказника. Вместо них мы вместе с ОО "Зеленая волна" создали маршруты пешеходных экологических троп, по которым можно познакомиться с уникальной природой восстановленного заказнике. Например, можно увидеть возрожденные популяции краснокнижных видов: сальвинии, петушков сибирских, орхидей и пухирника, также начали расти очень редкие растения - марсилии".

После растений сюда вернулись и редкие птицы, которые гнездятся на берегах рек. Для них уже четвертый год подряд активисты ОО "Зеленая волна" изготавливают скворечники, совятники и домики для гнездовья трясогузок. К этому охотно приобщаются и ученики старших классов Козинской общеобразовательной школы.

Активисты "Зеленой волны" указали, что имеют целью оставить территорию заказника, который является частью поймы Днепра, грядущим поколениям. Уже сейчас бывшая свалка превращена в ландшафтно-спортивный комплекс с огромным рекреационным потенциалом - настоящая зеленая жемчужина Киевщины.

Относительно гольф-центра, это не просто спортивное заведение, а органическая часть заказника "Козинский" - полностью открытая территория, на которой могут свободно гулять люди, любуясь живописными пейзажами. Стоит отметить, что в Украине есть только три профессиональных поля для гольфа, для сравнения, в холодной Финляндии - более 150.

Гольф, который еще 15-20 лет назад был элитным видом, сейчас доступен для украинцев и включен в список олимпийских видов спорта. Украинские гольфисты уже имеют определенные успехи на международных соревнованиях. Гольф-поле в заказнике "Козинский" имеет необходимые сертификаты для проведения международных соревнований самого высокого уровня. Например, в 2019 году здесь состоялся турнир представителей украинских диаспор из разных стран мира. Около десяти ветеранов АТО занимаются на этом поле бесплатно. Среди известных украинцев здесь играл в гольф главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко.

Как рассказал ASPI news представитель ОО "Зеленая волна" Вадим Низенко, с 2006 года общественные активисты начали контролируемую рекреацию в государственном заказнике "Козинский". Это было сделано с целью сохранения заказника. Параллельно люди начали здесь обустраивать гольф-поля, где оттренировался не один чемпион Украины и Европы.

"Эти земли - очень лакомый кусок для так называемых захватчиков, депутатов, которые хотят эту землю "отпилить" и продать. Этого делать нельзя. Поэтому люди организовали ОО "Зеленая волна", они тут занимаются контролируемой рекреацией, нет никаких нарушений, наоборот - выстраивается культура поведения в таких местах. Каждый человек, который приходит сюда, расписывается, что ознакомлен с правилами, люди приобщаются к тому, чтобы наводить здесь порядок. Когда все начиналось, здесь был мусор. Здесь занимаются не только дети и взрослые - данный гольф-клуб посещают послы Украины, ежегодно для них проводится турнир. Эти люди отмечают удивительную красоту и атмосферу. Также ежегодно здесь проводятся всеукраинские турниры среди женщин. ОО "Зеленая волна" на основании договора с Обуховской РГА осуществляет ряд мероприятий для того, чтобы природа не погибала", - рассказал Низенко.