Скандальное строительство Шулявского путепровода, наверное, по праву, можно назвать "финалистом" громких транспортных объектов. Но, похоже, увидеть обещанный вариант развязки киевляне не смогут еще долго – по словам экспертов, эта реконструкция может тянуться еще на годы

Как, собственно, и возведение долгожданной Большой окружной дороги, презентация которой, согласно заявлениям столичных властей, должна была состояться еще в начале 2019 года. Но вот только на ее месте жители Оболони еще не увидели и километра проложенной трассы. О причинах превращения громогласно заявленных объектов в "транспортные долгострои" и когда, наконец, киевлянам ждать завершения работ, узнавал Знай.uа.

На экспертизе – проект сметы более 1, 7 млрд: причина в "коррумпированных чиновниках"

Похоже, эпопея с возведением обещанного Шулявского путепровода, может растянуться еще на годы. А причиной тому может стать волокита с предусмотренным в утвержденном проекте "неполного клевера" сносом 5-го цеха завода "Большевик".

Как сообщил транспортный инженер Виктор Петрук, Фонд Государственного имущества Украины не хочет "вычленять" отдельные части завода, поскольку это повлияет на его стоимость при приватизации. Поэтому, пока не произойдет приватизация, вопрос с цехом не будет решен.

"Вся эта история была завязана исключительно на том, чтобы использовать необходимость сноса 5-го цеха под строительство развязки, как инструмент шантажа Фонда Госимущества – нужно было заставить Фонд вывести завод из списка объектов государственной собственности, не подлежащих приватизации. Потому что без этого нельзя было отсудить. Я знаю, что разрабатывались проекты ДПТ, что вся территория завода – 30 Га – должна быть застроена жильем, то есть: изменение целевого назначения - "общественно-жилая застройка". Я думаю, что это главный аргумент людей, которые проталкивали этот "недоклевер". Потому что, кроме моей развязки, были и другие проекты, которые не нуждались в сносе цеха", – отмечает автор альтернативного проекта – трехуровневой развязки с реверсным распределительным кольцом Виктор Петрук.

По сообщению руководства КП "Дирекция строительства дорожно - транспортных сооружений г. Киева", на середину апреля объект профинансирован на 863,1 млн грн.

По словам Виктора Петрука, официально суммы не изменились и до сих пор, однако это не гарантирует прекращения дальнейшего финансирования.

"Последние средства были переведены в конце декабря 2019 года – там был перерасход: сверх утвержденной сметы было израсходовано 27 млн грн, поэтому они опасаются добавлять еще. Однако, в экспертизе все еще лежит проект корректировка сметы – цена должна увеличиться до 1 млрд 726 млн грн. Экспертиза пока не хочет пропускать это корректировки, поскольку там нет локальных смет: стоимость не просчитана за конкретными показателями (материалами/количеством человеко-часов и тому подобное – ред.), а по аналогам – конечно, значительно более дорогими аналогами. Поэтому это дело остановилась", – отмечает автор альтернативного проекта – трехуровневой развязки с реверсным распределительным кольцом.

Как известно, настоящим "любимчиком" среди предложенных к началу реконструкции скандального путепровода, стал проект Виктора Петрука – доказательством тому стала массовая поддержка двух соответствующих петиций, которые за считанные дни набрали по 10 тысяч голосов, необходимых для рассмотрения городской власти. Однако, это не повлияло на конечный выбор столичной администрации.

По мнению эксперта по вопросам транспорта Александра Кавы, одним из оптимальных предложенных проектов есть и китайский вариант на уровне широкого перекрестка с правильным светофорным регулированием. При чем, в обоих случаях проектировщики обошлись без сноса цеха, а стоимость фактически не превышала ныне потраченной на неполный "четырехлистник".

"В сносе цеха "Большевика", на самом деле, нет никакого смысла. Поскольку отсутствие этого съезда, которого и раньше не было до реконструкции, позволяет достаточно легко объехать через Выборгскую и Гарматную, как и отсутствие съезда, симметричного с другой стороны, – через улицу Нестерова и Цедика. Потому, кроме желания отдельных коррумпированных чиновников Киева "под шумок" построить в пешеходной досягаемости от станции метро "Шулявская" еще несколько ТЦ и с удобством для водителей ничего общего не имеет", – объясняет эксперт в транспортной сфере Александр Кава.

О дополнительной "финансовой кабале" в виде выкупа цеха № 5 "Большевика" сообщали и депутаты Киевсовета.

"Все эти увеличения стоимости, что происходили уже трижды в процессе ремонта, – является ярчайшим примером коррупции в КГГА. К примеру, мост через реку Днестр, который был недавно построен возле городов Жидачов и Ходоров с подъездами к мосту, длиной в километр, при чем, что это был новый мост, обошелся в 200 млн грн. В Киеве же процветает торжество коррупции", – подчеркивает Александр Кава.

Несколько месяцев назад первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник отчитался, что Фонд государственного имущества Украины оценил стоимость данного цеха в 700 млн грн. Однако, как подчеркнули в руководстве столичной администрации, город не будет платить такую "нереальную" цену.

"Выкуп цеха должен стать следующим шагом для продолжения работ по реконструкции Шулявского путепровода. Только после его сноса можно будет строить въезд и осуществить благоустройство территории. Сейчас город в процессе переговоров, ведь стоимость, которую определили за полуразвалившееся помещение, по моему мнению, завышена. Такую оценку можно объяснить только как попытку таки дополучить прибыль от аренды имущества. В стоимость здания учтены суммы, на которые заключены на сегодняшний день арендные договоры с компаниями, которые продают в помещении 5-го цеха "секонд-хенд"", – подчеркнул Николай Поворозник.

По его словам, город ожидает оценки стоимости здания цеха, которую проведет сертифицированный эксперт – процедура выкупа должна стать следующим шагом после получения экспертной оценки стоимости. Поэтому, как говорится, далее следует…

Строительство Большой окружной дороги в 1 млрд затянулось на годы: отреагировали даже нардепы

Еще одним примером "транспортного долгостроя" стала Большая окружная дорога на участке от ул. Маршала Рокоссовского до ул. Богатырской, презентация которой должна была состояться еще в начале 2019 года.

Но вот только в мае 2020 года долгожданный объект до сих пор выглядит вот так.

Долгожданной Большой кольцевой дороги, общая сметная стоимость которой составляет 1,12 млрд грн, заинтересовались и нардепы.

Если откровенных беспокойств стоимость у экспертов пока не вызывает, при условии избежания неожиданного роста сметы, то со сроками – настоящая "беда".

"Учитывая, что это новое строительство, – новый путепровод, подводы к нему со стороны недостроенной дороги, путепровод над железной дорогой, которая пересекает промышленную ветку, что идет в направлении Вышгорода, – показатель более-менее реальный. А вот сроки строительства затянулись на годы. Такой объект реально можно было бы построить за 1 строительный сезон. Нынешнее состояние этого участка – результат того, что киевская власть просто не выделяет денег на достройку", – отмечает эксперт в транспортной сфере Александр Кава.

Как отчитались в столичной администрации, в 2020 году на строительство этого объекта планируется выделение 500 млн грн. А, как отметил мэр Киева Виталий Кличко, завершение работ запланировано уже до конца 2021 года.

И пока же одним из последних "рекордов" стало апрельское восстановление движения транспорта по двум полосам на участке дороги в районе ул. Богатырской в направлении движения Киев-Вышгород-Киев.

"На росте смет только зарабатываются деньги" – в ожидании реакции правоохранительных органов

Позицию экспертов поддерживают и политики, подчеркивая, что с такими "долгостроями" ситуация в городе лишь стремительными темпами ухудшается – автомобилей становится все больше, а потенциальные пути объезда так и не добавляются. Не говоря уже о систематическом влиянии "временных" ремонтах на проезжей части.

"Мы видим только обещания городской власти довести до конца эти строительства, но результата нет. Заметен только постоянный рост их стоимости, однако объекты так и остаются нереализованными – в частности, и Шулявская развязка, Большая окружная, метро на Троещину. По сути, это и есть критерий, по которому нужно оценивать эффективность киевской власти. Я так понимаю, что на росте смет лишь зарабатываются деньги: правоохранительные органы, к сожалению, не реагируют на эти вещи, но надо дать ответ, поставив точку – соответствуют ли действительности эти сметы, или это кто-то зарабатывает на этом. Несмотря на все обвинения, которые звучат в СМИ, утверждения экспертов и политиков", – отмечает глава киевского отделения политической партии Николая Томенко "Родная страна" Александр Федоренко.

Как подчеркнул политик, подборка видео, которые на протяжении последних нескольких месяцев активно снимает столичный мэр, не компенсируют жителям мегаполиса крайне необходимых реальных обновлений в городе.

"Надеюсь, что все же избиратели будут ориентироваться на эту деятельность Кличко, а не второстепенные пиар-объекты, как, например, установка въездных знаков, которые для городской власти важнее, чем объекты для обеспечения жизнедеятельности города и комфорта киевлян. Поэтому призываю киевлян подумать, за кого голосовать на предстоящих выборах, руководствуясь предыдущей деятельностью и достижениями кандидатов в мэры, а не актерской или спортивной игрой", – отмечает Александр Федоренко.

Стоит отметить, что местные выборы должны состояться уже этой осенью, а, следовательно, у жителей города еще есть время на определение с кандидатом на "кресло" мэра Киева.