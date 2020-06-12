Борьба с контрабандой на украинской таможне за минувший год после смены власти так и не стала успешной, несмотря на назначения "молодых и перспективных" специалистов на, в прямом смысле, бюджетообразующие направления экономики страны

Так, на внеочередном заседании 24 апреля Кабмин уволил Максима Нефедова с должности главы Государственной таможенной службы, который и года не продержался на должности, пишут vesti.ua. Также в отставку отправили Сергея Верланова, руководившего Государственной налоговой службой.15 мая на заседании коллегии Государственной таможенной службы было принято решение о прекращении выполнения обязанностей руководителей Закарпатской, Энергетической, Азовской, Подольской, Полесской, Северной, Слобожанской, Буковинской таможен. Также руководителю Одесской таможни были вручены предупреждения о предстоящем увольнении.

При этом, как рассказывал в интервью изданию "Гордон" генерал-майор налоговой полиции, экономический обозреватель Юрий Атаманюк, кадровые изменения на таможне, очевидно, нужны не для прекращения существования схем, а для их сохранения:

"Таможня и налоговая начали валить плановые поступления еще в сентябре – октябре 2019 года. Как раз тогда, когда заработала эта схема со скрутками…Полгода не было никакой реакции. А премьер-министр и силовики могли бы сразу отреагировать… Думаю, это была согласованная схема. Такие обороты не могли существовать без участия силовиков и офиса президента", - отметил Атаманюк. Он также указывает на то, что "налоговая и таможня превратились в два бизнес-проекта… а таких потерь бюджета из-за налогов и таможни, которые мы получили с августа прошлого года, в истории Украины еще не было".

Короли контрабанды

15 июня 2020 года исполнять обязанности Начальника Одесской таможни назначили такого себе Олега Погориловского. Судя по декларациям о доходах уже по крайней мере лет 5 он занимает разные должности в таможенной службе. И похоже его мечта сделать головокружительную карьеру в этом ведомстве осуществилась. 15 мая он был назначен в Одессу на Новую таможню. Формулировка в приказе о назначении немного странновата – "в связи со служебной необходимостью". Не ясно только, кому именно и для каких целей это было необходимо – самому Погориловскому или же и.о. Главе Таможенной службы Украины Игорю Муратову.

Олег Погориловский

Спустя две недели после назначения Погориловский ринулся в бой – разработал и утвердил целый "План-задание по проведению оперативно-розыскных мероприятий личным составом Одесской таможни".

Непосвященные в бюрократические тонкости и таможенную специфику граждане такую бурную деятельность и.о. Главы Одесской таможни наверняка бы одобрили, но беда в том, что этот "план-задание" не регламентирован ни одной нормой действующего законодательства, что может свидетельствовать о превышении должностных полномочий Олегом Погориловским. Подобные планы-задания составлялись для таможенной стражи, однако эта структура была упразднена еще 8 лет назад. Очевидно, что проработав большую часть своей карьеры на таможне, Погориловский не мог об этом не знать. А значит истинное предназначение плана может быть совершенно другим – не только выявить и изучить контрабандные схемы на Одесской таможне, но и "сесть на потоки". Для этого назначают так называемых "смотрящих", которые будут отвечать за стабильность финансовых потоков в виде черного нала на самую верхушку.

"Трудовик" с нетрудовыми доходами

Впрочем, Погориловский – не единственный, кто пережил кадровый взлет на Одесской таможне. Новые горизонты открылись перед Игорем Присяжнюком. Еще недавно он занимал должность начальника отдела реагирования №2 Управления противодействия контрабанде и нарушению таможенных правил. А уже 3 июня приказом Погориловского он был назначен начальником этого управления. Теперь Присяжнюк – один из тех, кто будет реализовывать незаконный "План-задание". Именно на нем лежит ответственность за организационные мероприятия по его реализации. Непубличный Присяжнюк уже попадал в фокус внимания СМИ. Еще в 2015 году на него обратили внимание журналисты. В статье, опубликованной на сайте "Антикор" отмечалось, что Присяжнюк при весьма скромных доходах разъезжал на люксовом Range Rover Supercharged 5.0. Тогда Игорь Присяжнюк занимал незаметную, но, видимо, достаточно "хлебную" должность Главы Территориального управления Госпромнадзора в Одесской области. Иначе как объяснить – откуда у него сотни тысяч долларов на шикарное авто и дорогие апартаменты площадью 450 кв.м. на Французском бульваре.

Журналисты-расследователи объясняют доходы Присяжнюка тотальной коррумпированностью Госпромнадзора. Они пишут, что Присяжнюк, будучи выходцем из когорты "донецких профессионалов", которых массово подтягивали на руководящие должности во времена президентства Януковича, не стеснялся афишировать свои знакомства в самых высоких кабинетах.

"Ставки поборов дифференцированы, потому что обкладывают "трудовики" не только крупный и средний бизнес, но и "ЧПшников" и СПД. Это могут быть и 10 долларов за подпись в протоколе о прохождении обучения и 50 тысяч долларов за "смерть на производстве", - пишут они.

Если это действительно так, то понятно, откуда у Присяжнюка такие средства. На эти факты обратили внимание и специалисты сайта Bihus.info, отметив, что задекларированные им активы в 10 (!) раз превышают его доходы.

Для того, чтобы преумножить их, Присяжнюк, возможно и устроился работать на таможню. Ну а когда Погориловский назначил его руководить оперативными мероприятиями в рамках реализации вышеупомянутого плана-задания, то можно не сомневаться – вскоре Присяжнюк, либо его ближайшие родственники станут счастливыми обладателями новых квартир и люксовых автомобилей.

Ведь истинная цель таких "мероприятий" - не пресечь контрабанду, а встроиться в коррупционные схемы и получать свой "гешефт".

Подтверждением того, что именно такая цель изначально ставилась перед Погориловским является случай, который произошел буквально на днях. Речь идет о задержании сотрудника одесской таможни по подозрению во взяточничестве и об этом пишет "Зеркало недели" . Издание сообщает, что по данным следствия, инспектор Управления противодействия таможенным нарушениям и международного взаимодействия систематически брал взятки, а его незаконные доходы достигали 2 тысяч долларов в месяц.