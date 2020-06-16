«На сегодняшний день мы с уверенностью можем утверждать, что рынок экологических утеплителей есть, и большую часть рынка составляют материалы отечественного производства. Учитывая, что природные ресурсы ограничены, а стоимость энергоресурсов в будущем будет только возрастать, то можно легко прогнозировать увеличение спроса на энергоэффективные теплоизоляционные материалы, что и подтверждает анализ рынка теплоизоляционных материалов за последние 7 лет», - об этом в своем интервью заявил Сергей Лищина, соучредитель ООО «ОБИО», ТМ «ИЗОВАТ», которое производит утеплители на основе базальтового и стекловолокна.

По словам Лищины, минеральная вата на основе базальтового волокна и минеральная вата на основе стекловолокна (стекловата) сегодня являются самыми популярными утеплителями ограждающих конструкций зданий и сооружений.

«Нужно перестать отапливать космос и заняться, наконец, энергоэффективностью своего дома. Помимо качественной теплоизоляции еще есть масса достижений цивилизации – таких как грамотное остекление, рекуперация воздуха, светодиодное освещение, которые в разы уменьшат ваши счета за коммуналку», - сказал Лищина.

Он подчеркивает, что человечество изменяет климат гораздо быстрее самой природы, и это нам отнюдь не на пользу.

«Нужно быть реалистом — сегодня общество еще не готово принимать ситуацию такой, какова она есть, а промышленные технологии пока еще не достигли высот уровня waste zero. Увы, технологии сегодняшнего дня не позволяют реализовать производство продукции на 100% «экологически чистым», но к этому нужно стремиться», - сказал Лищина.

Поэтому ООО «ОБИО» открывает новую производственную линию по производству минеральной ваты на основе стекловолокна. И за счет меньшей себестоимости конечного продукта, вопросы термомодернизации своих домов смогут реализовать менее обеспеченные слои населения.

«Отрадно, что и наши граждане стали понимать, что дом должен быть не только крепким, но и энергоэффективным, хорошо, что появились инструменты, я имею ввиду так называемые «теплые кредиты», которые позволяют хотя бы частично компенсировать потребителю затраты на теплоизоляцию жилья. Ведь основное предназначение выпускаемой нами продукции – как раз и есть сохранение энергии», - отметил руководитель ООО «ОБИО».