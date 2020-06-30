В этом году отмечает свой 25-летний юбилей общенациональная программа «Человек года».

Уже четверть века программа возводит на звездный пьедестал настоящих лидеров независимой Украины, личностей, профессиональное мастерство, творческая энергия, яркий талант и мудрость которых получили широкое признание и авторитет. Уважаемая и известная не только в Украине, но и за ее пределами, программа «Человек года» активно влияет на процессы формирования и становления отечественной элиты, способствует дальнейшему социально-экономическому развитию государства, возрождению духовных ценностей, служит благородному делу консолидации прогрессивных сил общества.

Ежегодно, благодаря этому уникальному проекту, мы имеем прекрасную возможность почтить лучших, выразить им признательность за их самоотверженность, мужество, творческий поиск и неутомимый труд. А еще - зарядиться, вдохновиться этой удивительной энергией успеха, почувствовать гордость за свою страну и ее лучших, самых достойных представителей.

За 25 лет существования программы, истории достижений и побед наших выдающихся соотечественников стали своеобразной летописью национального возрождения и прогресса Украины во всех направлениях общественно-политической, экономической и духовной жизни. По случаю почетного 25-го юбилея, мы хотим вместе с вами вспомнить самых известных, знаковых, прославленных соотечественников, которые в разные годы получали престижный титул «Человек года».

Имена этих людей вспыхивали на небосклоне украинского государства, как звезды.

Это люди-Прометеи, люди-легенды, чей вклад в становление и развитие страны трудно переоценить.

История № 3. Леонид КУЧМА. ПРЕЗИДЕНТ ДВУХ КАДЕНЦИЙ

Масштаб личности измеряется временем. Особенно, если эта личность - президент страны. Недавний опрос украинцев, проведенный группой «Рейтинг», показал, что «лучшим президентом Украины за все время независимости», они считают Леонида Кучму. Является ли неожиданным такой результат? На фоне совсем недавней эйфории по поводу прихода к власти нынешнего главы государства, пожалуй, да. На фоне фактически сделанного для государства Леонидом Кучмой, пожалуй, нет. Скорее всего, время как беспристрастный судья, помогает понять и оценить достижения человека, который стоял у руля страны две каденции, что само по себе уже много означает.

...Родился Леонид Кучма в поселке Чайкино на Черниговщине. В Днепропетровском университете получил диплом инженера ракетной техники. Начинал карьеру на «Южмаше», где участвовал в разработке нескольких изобретений в ракетостроении, а также продвинулся по партийной линии до должности секретаря парткома. В эти годы Леонид Данилович стал кандидатом технических наук и получил ученое звание профессора. Среди других коллег его отличали упорство, сила воли, он ставил высокие цели и не боялся брать ответственность. В 1986 году Л. Кучму, как успешного руководителя и талантливого инженера, назначают генеральным директором гиганта машиностроения «Южмаш».В 1990-м он был избран народным депутатом Украины, а через два года стал премьер-министром и проработал на этой должности почти год.

10 июля 1994 Леонид Кучма с результатом 52,15% голосов избирателей победил во втором туре президентских выборов. Возглавив страну, в которой существующая централизованная экономика уже не работала, а законы и правила новой, рыночной экономики еще не существовали, новоизбранный президент столкнулся с катастрофической экономической ситуацией. Инфляция достигала сотни процентов, промышленность была парализована, задолженность по зарплате в бюджетной сфере и государственном секторе промышленности достигала 10-12 месяцев. Население было вынуждено торговать на рынках, заниматься «челночной» коммерцией в Польше, Турции и других странах. В таких условиях сначала через декреты, а затем через формирование новой законодательной базы, президент Леонид Кучма начал выводить страну из кризиса. Масштабы осуществленных им преобразований – огромные. В полную силу начинают работать лидеры украинской промышленности – «Мотор Сич», «Турбоатом», «Новокраматорский машиностроительный завод» и другие. Достроены и открыты энергоблоки Запорожской и Хмельницкой АЭС. Взлетают в небо новые самолеты «Антонов», разворачиваются аэрокосмические программы, вместе с американскими астронавтами стартует в космос Леонид Каденюк.

Начинается большая приватизация, которая позволяет вывести из-под государственного контроля значительную часть предприятий страны. Реформируется аграрный сектор, благодаря чему бывшие колхозные земли разделены на паи между крестьянами. Происходит денежная реформа и вводится национальная валюта – гривна. Как следствие, уже в 2000-2004 годах экономика Украины начала быстро восстанавливаться и достигла высоких показателей. Прирост ВВП составлял 10-12% в год. Жизнь украинцев наконец начала улучшаться и стабилизироваться.

Именно во времена президента Л.Кучмы в стране произошли такие судьбоносные события, как принятие новой Конституции Украины, утверждение текста государственного гимна. Благодаря его усилиям украинский язык получил наконец статус государственного. Много внимания Леонид Данилович уделял также развитию образования и науки, о чем свидетельствуют Указы «О государственной поддержке научных учреждений, работающих над новейшими научно-техническими разработками», «О Дне науки» и многие другие.

Во внешней политике Леонид Кучма пользовался тактикой «многовекторности», то есть достаточно успешно балансировал между Востоком и Западом. Свою стабильность и стремление поддерживать добрососедские отношения Украины показала, подписав ряд важных международных соглашений и договоров. Это способствовало дальнейшему развитию эффективного взаимовыгодного сотрудничества по широкому кругу политических, торгово-экономических и гуманитарных вопросов.

Успехи Леонида Кучмы как политика и государственного деятеля, позволили ему в 1999 году во второй раз выиграть президентские выборы. Это еще раз подтвердило признание Леонида Кучмы эффективным руководителем страны.

...Более двадцати пяти лет прошло с тех пор, как на украинском властном Олимпе появилась незаурядная личность Леонида Кучмы. Его президентство пришлось на непростые годы, когда Украина стремительно выстраивала свою идентичность, утверждалась в мире как новый полноправный член международного сообщества. Но какие бы трудности не стояли на пути, страна состоялась! И успехи в становлении молодого украинского государства навсегда вошли в историю вместе с лидером, имя которого – Леонид Кучма.

8 марта 1997 во время первой торжественной церемонии вручения премии «Человек года-1996» Леонид Кучма был удостоен высокого титула «Человек года» в номинации «Политический, государственный и общественный лидер года», что свидетельствует о его огромном вкладе в развитие независимой Украины.

В следующем году Леонид Кучма получил престижную статуэтку «Человек года-1997» в номинации «Государственный деятель года».

Генеральная дирекция общенациональной программы «Человек года»