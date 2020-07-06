«Спокойствие» государственного портофлота Одесского порта продлилось недолго. Не прошло и года, старая-добрая “винницкая схема” снова возвращается на рынок

Об этом сообщают "Известия".

Источник близкий к отрасли рассказал, что вокруг ОМТП появился целый список новых «буксирных» компаний, о которых никто никогда раньше не слышал, и которые имеют все признаки фиктивности: уставные фонды меньше 10 тысяч гривен, отсутствие собственного флота, даты регистрации от 4 до 8 месяцев назад. Речь идет о компаниях "Ник-флот", "Вега Шиппинг" и "Нави Шиппинг", УБК. Последняя - и вовсе молодая, зарегистрирована в июне 2020 года.

"Хотя юрлица зарегистрированы на разных людей, их интересы представляет один Артем Андриевский 1988 года рождения. Что интересно, Андриевский — уже третья фамилия этого человека. До 2019 года он фигурировал как Бабиенко, до 2013-го называл себя Стахорским. Ссылаясь на якобы имеющиеся у него связи в руководстве Минтранса, Андриевский фактически вынуждает государственные компании сдавать ему буксиры в аренду за копейки", — комментирует наш собеседник.

Также в списке операторов рынка, которые претендуют на использование государственных буксиров, фигурирует и компания Аскон-Шиппинг, которая уже использует портофлот.

По данным инсайдера, конечным бенефициаром трех компаний-прокладок является Александр Баштаненко, который уже неоднократно засветился в коррупционных скандалах вокруг украинских портов. Баштаненко считают членом группы влияния Леонида Крючкова и Сергея Пинькаса — постоянных фигурантов журналистских расследований махинаций коррупции в портах Николаева.

Александр – или его представитель – планирует брать в аренду государственные буксиры ОМТП и работать на них в порту Черноморск. Пользуясь передовым опытом своего предшественника, Игоря Ткачука, Баштаненко и его люди ссылаются на неких высоких покровителей в Киеве, в частности народного депутата Игоря Негулевского.

Как мы помним, Ткачук держался на должности главы Одесского филиала АМПУ довольно долго, несмотря на регулярные медийные скандалы и протесты коллектива. Снести его с хлебного места смогла только полная смена власти. Разнос в Одесском порту устраивал лично Президент Зеленский, руководство всех ведомств поменялось и буксирный рынок стал работать цивилизованно.

Похоже, свято место пусто не бывает. Ожидать ли Одессе нового «Ткачука», или чиновники смогу противостоять схемам?