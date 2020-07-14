Назначенный на 15 июля аукцион по продаже через «ProZZoro.Продажа» ликвидного госпредприятия претендует стать третьим после «Одесского Припортового завода» и «Центрэнерго» символом коррупционности и бездарности ЗЕ-власти по управлению госактивами

Об этом пишет "Хвиля".

Автор не оговорился сказав, что именно по управлению госактивами. Как справедливо отметил известный украинский экономист Юрий Гаврилечко, приватизация — это последняя стадия санации государственного предприятия (читай – одного из способов управления), при которой его передают новому частному владельцу не то, что совершенно бесплатно, но и с определенными преференциями от государства именно для того, чтобы убыточное предприятие, которое государственные менеджеры не могут эффективно удерживать, стало в частных руках хотя бы безубыточным. Но никто и нигде никогда не продаёт прибыльные предприятия, называя это приватизацией.

Возникает закономерный вопрос: почему автор статьи обвинил нынешнее руководство Фонда госимущества в некомпетентности и коррупционности?

Во-первых, потому что неоднократно заявляя в своих интервью, выступлениях и ФБ-постах о необходимости привлечения как можно большего количества участников на аукцион по продаже отеля «Днепр» в целях поднятия цены объекта в результате конкуренции, Сенниченко и Ко фактически до минимума сузили число информационных ресурсов, на которых опубликовано объявление о проводимом тендере.

Причём сделали это в нарушение абзаца 7 пункта 4 статьи закона Украины «О приватизации государственного и коммунального имущества», в которой записано, что «после утверждения условий продажи органы приватизации не позднее чем через 10 рабочих дней публикуют информационное сообщение о приватизации объекта малой приватизации в официальных печатных изданиях государственных органов приватизации, на официальном сайте Фонда государственного имущества Украины или на официальном сайте органа местного самоуправления и в электронной торговой системе». Так вот, на официальном сайте ФГИУ ИНФОРМАЦИЯ в разделе «Приватизация. Малая приватизация. Объявлена продажа» ОБ ОБЪЯВЛЕНИЕ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ АО «ДНЕПР» 15 июня 2020 года ОТСУТСТВУЕТ. Она имеется только в печатном органе Фонда «Ведомости приватизации» (№ 26 от 15.06.2020 г.).

Более того, почему-то с официального сайта ФГИУ исчезла ссылка на широко рекламированный Сенниченко и его замами в СМИ с октября 2019 по июнь 2020 года «Каталог объектов малой приватизации», в котором содержалась более подробная информация по выставляемым на продажу предприятиям и имуществу. А ведь на его создание Фондом затрачены немалые бюджетные средства.

И это при том, что в своей статье на «Украинской правде» от 19 июня текущего года Сенниченко заявил: «Сверхважно создать реальный аукцион и соревнования инвесторов - раскрыть абсолютно всю информацию об объекте приватизации и обеспечить равные условия аукциона для всех».

Во-вторых, Фонд госимущества получил отель «Днепр» для выставления его на приватизацию от Государственного управления делами при Президенте Украины (ДУСи), которое до этого управляло этим государственным ЧАО (частным акционерным обществом), с грубейшим нарушением существующей нормативно-законодательной базы. Не будем в этой статье нагружать всех читателей правовой казуистикой, а отошлём тех, кому она интересна к посту на ФБ члена Громадской Рады при ФГИУ общественного активиста Дмитрия Качура, в котором он подробно анализирует этот вопрос. Отметим только, что был проигнорирован Порядок передачи Фонду госимущества ЧАО «Отель «Днепр» в управление, определённый Постановлением Кабинета Министров № 1146 от 5.12.2012 г., и статей 10 и 11 Закона № 2269-VIII от 18.01. 2018 г. Это создаёт потенциальную угрозу обжалования результатов аукциона со стороны проигравших участников.

Третьей причиной, по которой автор обвиняет нынешнее руководство Фонда госимущества в некомпетентности и коррупционности при организации продажи киевского отеля «Днепр», является стартовая цена, по которой объект выставлен на приватизационный аукцион. Она определена в размере 80 млн 923,4 тыс гривен. Это номинал уставного капитала ЧАО. В тоже время остаточная балансовая стоимость активов предприятия на конец 1 квартала 2020 года составляла 246 тысяч 927 гривен, то есть в 3 раза больше.

Хотя выставление стартовой цены на аукционе по номиналу предусмотрено законом № 2269-VIII, но напомним читателям, что данный закон был пролоббирован и принят в начале 2018 года для упрощения отечественным, российским (!) и западным олигархам/коррупционерам прикарманивания оставшихся украинских госактивов «за копейки». Автор подробно писал об этом в своей статье «Власть узаконила коррупцию и госизмену в приватизации». Кроме того, закон «О приватизации государственного и коммунального имущества» не запрещает руководству Фонда госимущества провести «независимую оценку» ЧАО «Отель «Днепр», которая была бы более адекватна в сегодняшних условиях проведения аукциона. Хоть автор и критически относится к «независимым» оценщикам как специалистам, но не сомневаюсь, что она была более разумной и высокой.

Определённую же Фондом госимущества в качестве стартовой аукционную цену отеля «Днепр» можно сравнить с ценой квартир в соседних кварталах. На соседней Институтской улице они стоят дороже – 3,4 млн гривен. Даже если цена в процессе очевидно адресного аукциона удвоится до 160 млн, то 160/375 (количество комнат)/26.6 (курс доллара) = 16 тыс. долларов будет равняться смарт-квартире в ультрацентре Киева. Если же говорить о стоимости квадратного метра, то при установленной цене 80,9 млн гривен она примерно составляет $250/кв.м при среднем по этому пяточку Киева $3,5 тыс/кв.м.

А ведь у отеля - множество других привлекательных инвестиционных преимуществ: близость к станции Метро, правительственному кварталу, остановкам общественного транспорта, уникальные виды из окон на парковую зону Киева и реку Днепр. Также есть свой паркинг на 56 мест, 186 номеров, рестораны, бар, SPA центр и несколько конференц-залов. В целом здание отеля состоит из 12 наземных и одного технического этажей, бельэтажа и подвала. Номерной фонд расположен с 4-го по 12-й этажи. Земля под зданием и паркингом принадлежат гостиницы на праве постоянного пользования.

Потенциально повышается стоимость четырёх звёздочного отеля «Днепр» и в связи с почти уже принятым Верховной Рады законопроектом об игральном бизнесе, в соответствие с которым только в таких заведениях могут работать казино.

Аргумент Сенниченко и его замов о стартовой цене «Отеля «Днепро» состоит в том, что низкая стартовая стоимость позволит привлечь больше желающих принять участие в аукционе 15 июля, и тем самым создаст конкуренцию и, соответственно, рост продажной цены приватизируемого объекта. Это объяснение можно было бы воспринять как имеющее право на существование, если бы, с одной стороны, не было первых двух причин, на которые автор указал выше. А с другой стороны, есть ещё одна, четвёртая, которая наиболее наглядно свидетельствует о коррупционных намерениях Сенниченко и Ко.

Четвёртая причина, по которой автор обвиняет нынешнее руководство Фонда госимущества в некомпетентности и коррупционности при организации продажи киевского отеля «Днепр», состоит в том, что оно целенаправленно занижает инвестиционную привлекательность объекта. Дело в том, что согласно нормам закона № 2269-VIII от 18.01. 2018 г. все объекты разделены на две группы: «Малой приватизации» - с остаточной балансовой стоимостью активов менее 250 млн гривен, и «Большой приватизации», - от 250 млн гривен и выше. Так вот ЧАО «Отель «Днепр» балансирует, как говорится, на грани двух этих групп объектов. По итогам 2017 года остаточная балансовая стоимость активов предприятия составляла 247 млн 711 тыс гривен, 2018 года - 249 млн 691 тыс., 2018 года - 249 млн 415 тыс., 2019 года - 246 млн 927 тыс гривен.

Как видно из приведённых цифр, по результатам прошедшего года активы отеля «Днепр» хоть и ненамного, но «похудели». Позволю себе утверждать, как специалист в сфере приватизации и оценки, что это было сделано командой Сенниченка умышленно. А именно для того, чтобы не проводить полноценный конкурс по продаже данного ЧАО с нормальными инвестиционными обязательствами. Здравомыслящий, или правильнее сказать, государственный подход должен был бы заключаться в том, чтобы увеличить стоимость основных фондов предприятия до 250 млн гривен. Это сделать при желании «технически» не трудно.

Правда тогда пришлось бы продавать его не через «соросятскую» электронную площадку «Prozorro.Продажи», которая мало того, что берёт комиссию в размере 3% от вырученной стоимости в интересах частных лиц (то есть потенциально снижает стоимость объекта с точки зрения поступления денег в Госбюджет), так о её коррупционности «не говорил только «ленивый».

Если вспомнить, что до назначения Дмитрия Сенниченко председателем Фонда госимущества в сентябре 2019 года он являлся независимым членом Наблюдательного совета Prozorro, можно фактически говорить о скрытой взятке своим бывшим «коллегам». Как, впрочем, и о привлечении к техническому, налоговому и юридическому аудиту «Отеля «Днепр» международных компаний Cushman & Wakefield, BakerMcKenzie, Delta Ingeneering. Как понятно любому здравомыслящему человеку, услуги каждой из них оцениваются не меньше, чем в $10 тыс., а всех вместе около 810 тыс гривен бюджетных денег, которые уменьшили доход государства от запланированной приватизации объекта. Зачем это было сделано по отношению к небольшому в целом предприятию очевидно – желание «припудрить себе нос» за счёт получения «благодарности» от привлечённых иностранных партнёров.

Повторимся: чтобы снизить инвестиционную привлекательность отеля «Днепр» и таким образом отсечь «лишних» конкурентов, Эвелина Сапожкова, назначенная Сенничено в начале 2020 года уже в традиционном для ФГИУ статусе И.О. (не надо проводить кадровый конкурс) и разрекламированная в качестве опытного менеджера в отельном бизнесе начала увеличивать долги предприятия «Отель «Днепр». Так, если по результатам 2019 года чистая прибыль ЧАО составляла хоть и смешные для расположенной в самом центре столицы гостиницы 284 тыс гривен (в среднем 23,67 тыс в месяц), то по результатам 1-го квартала 2020 года был получен убыток в размере 3 млн 719 тыс. И тут списывать на введённый с середины марта текущего года коронавирусный карантин нельзя, так как большая часть квартала прошла без данного обрушившего любой украинский бизнес обстоятельства. Ну можно лишь сделать скидку на 1/6 убытка, но не более.

И это при том, что как отметил в своей статье на «Украинской правде» Дмитрий Сенниченко команда нового и.о. директора сумела «остановить фиктивные закупки, наладить бухгалтерский учет, реструктурировать долги и подготовить исследование рынка гостиничного бизнеса Киева».

Возникает закономерный вопрос-дилемма: В ЧЁМ ЖЕ ИСТИННАЯ ПРИЧИНА УХУДШЕНИЯ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОТЕЛЯ «ДНЕПР»? В плохом (худшем, чем предыдущий) менеджменте госпредприятия в лице и.о. директора Эвелины Сапожковой и приведённой ею в начале 2020 года командой из 5-ти советников, или же в целенаправленном выполнение ею указания Дмитрия Сенниченко по снижению инвестиционной привлекательности этого высоколиквидного объекта с целью адресно продать его нужному покупателю?

Но ведь председатель Фонда госимущества неоднократно в своих интервью и статьях характеризовал Сапожкову как высококлассного менеджера с 16 летним опытом работы в отельном бизнесе. Неужели Сенниченко перепутал личные симпатии с профессионализмом, и, в конечном счёте, ошибся? Да вроде бы он не той «ориентации», чтобы вестись на чувства к молодой красивой женщине.

Однако, как бы там ни было, большинство настоящих специалистов в Киеве в гостиничном «деле» утверждает, что Сапожкова «профи» в «около отельном бизнесе». Но автор считает всё это лишь специально запущенными конкурентами для дискредитации опытного специалиста слухами и сплетнями, и поэтому им не верит, и склоняется к мысли, что Сапожкова просто выполняла указания руководства ФГИУ по снижению инвестиционной привлекательности этого высоколиквидного объекта с целью адресно продать его нужному покупателю. Спрашивается: в интересах кого? Так как Элина Сапожкова работала какое-то время у российско-украинского олигарха Бориса Фуксмана, который ныне находится вроде бы в фаворе у ЗЕ-власти, то вывод напрашивается сам по себе. Хотя только сам конкурс покажет - правда ли это.

Косвенным подтверждением данного вывода о целенаправленном снижение инвестиционной привлекательности государственного ЧАО «Отель «Днепр» перед его аукционной продажей является тот факт, что, если посмотреть на опубликованную информацию в «Ведомостях приватизации», можно увидеть: нынешнее руководство отеля «Днепр» фантастически переплатило почему-то (?) на землю. Так при ежемесячно начисляемой в казну государства за пользование земельным участком суммы в размере 58 тысяч 511 гривен отель перечислил наперёд аж 1 млн 532 тысяч 290 гривен, то есть в 26 раз больше положенного (!!!). И это при том, что по состоянию на 11.06.2020 г. задолженность по заработной плате на госпредприятие составила 420 291 гривен, плюс с неё отель должен заплатить налог 213 521 гривен. Да ещё ЧАО «Днепр» имеет задолженность по налогу на недвижимое имущество перед столичной властью в сумме 154 723 гривен. А общая кредиторская задолженность отеля превышает 4,5 млн гривен.

Но это ещё не все манёвры, которые предприняло руководство Фонда госимущества, чтобы удовлетворить аппетиты запланированного адресного покупателя с точки зрения цены, за которую отель «Днепр» могут продать «своему человеку». Приватизационная комиссия сразу же предусмотрела и унормировала варианты, если ЧАО не будет продан 15 июля за 80,9 млн гривен. В объявление о проведение аукциона через электронную площадку «Prozorro.Продажи», размещённом в «Ведомостях приватизации», предусмотрено, что автоматически запускается через месяц аукцион по продаже данного объекта по стартовой цене 40 млн 461,7 тыс гривен, то есть в 2 раза ниже. Если же вторая попытка аукциона в середине августа провалится, то автоматически объявляется ещё через месяц (то есть в середине сентября) третий аукцион по «голландской системе», которая предполагает поминутное снижение стоимости объекта до первого поданного ценового предложения, но не ниже 1% (!!!) стартовой цены в 40 млн 461,7 тыс гривен – 404,62 тыс. КАК ГОВОРИТСЯ, «АЛЕКС КАПУТ».

Но это ещё не все приватизационные новации Сенниченко и Ко. Пятой причиной, из-за которой автор обвиняет нынешнее руководство Фонда госимущества в некомпетентности и коррупционности при организации продажи киевского отеля «Днепр», являются инвестиционные обязательства, записанные в условиях продажи ЧАО «Отель «Днепр». Их удивительность состоит в том, что в первом пункте условий продажи этого госпредприятия записано сохранение номерного фонда отеля на уровне не меньше … 100 номеров. И это при наличии в нём сегодня 186 номеров, которые бы пригодились при открытии в «Днепре» казино.

Так как законом установлен срок типичных инвестиционных обязательств в 5 лет, то возникает подозрение, а не для того ли будет «Днепр» продан, чтобы его в 2025 году снести и построить в самом центровом месте столицы Украины гостиницу/офисный центр в виде небоскрёба? Ведь рядом путая площадка снесённого ресторана на Крещатике ресторана «Столичный». Мало того, что это может серьёзно исковеркать исторический вид центра Киева, но и приведёт к уничтожению памятника архитектуры советского периода, одного из туристических рекламных «лиц» нашей столицы, каким является «Отель «Днепр».

Параллельно со всеми вышеперечисленными манёврами команды председателя Фонда госимущества Сенниченко по организации непрофессиональной, адресной и коррупционной продаже ЧАО «Отель «Днепр» Сенниченко и Ко завалили возложенную на ФГИУ задачу по управлению крупными госкорпорациями и госпредприятиями. О важности этого вопроса для нормального функционированию украинской экономики автор писал в своих статьях «Мировой кризис, приватизация и проблемы управления госпредприятиями в Украине» и «В сегодняшних условиях приватизация ФГИУ любых госактивов является преступлением». Что же изменилось с момента опубликования данных материалов на «Хвыле» в конце марта - первых числах апреля 2020 года?

ПРИВЕДЁМ КОНКРЕТНЫЕ ПРИМЕРЫ ЗАВАЛА РУКОВОДСТВОМ ФГИУ ЗАДАЧИ РЕФОРМИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ГОСАКТИВАМИ В УСЛОВИХ КОРОНАКРИЗИСА

Завод «Электротяжмаш». 27 ноября 2019 года Кабинет Министров по представлению зампреда ФГИУ Игнатовского (в прошлом менеджера Ахметова) утвердил назначение и.о. директора этого госпредприятия Виктора Бусько. Тот с 2012 по февраль 2018 года занимал должность генерального директора украинского предприятия «Запорожогнеупор», входящего в группу «Метинвест» Ахметова-Новинского, а затем продолжал карьеру в этом же частном олигархическом холдинге. Игнатовский охарактеризовал Бусько как очень эффективного менеджера.

24 июня 2020 года Харьковский суд отстранил от занимаемой должности и.о. генерального директора госпредприятия «Электротяжмаш» Виктора Буська. По данным СМИ председатель профсоюзного комитета завода «Электротяжмаш» Дмитрий Никоненко написал письмо на имя премьер-министра Дениса Шмыгаля.

В нём от имени трудового коллектива он сообщил, что завод находится в сложном экономическом и финансовом положении, подвергается проверкам, а его менеджмент стал объектом следственных действий за вывод денег предприятия и махинации при продаже продукции ниже себестоимости.

«Это привело к негативным последствиям - снижение объемов производства, недозагруженность работников на рабочих местах, снижение уровня заработной платы и, самое главное, задержки с ее выплатой. На грани выживания оказалась большая часть уникальных специалистов, которые вынуждены увольняться в поисках другого места работы», - говорится в письме.

В обращении народного депутата от «Слуги народа» Юрия Здебского, которому профсоюзное собрание поручило представлять интересы трудового коллектива в Киеве, подчёркивается, что руководство ФГИУ затягивает проведение конкурса на должность гендиректора «Электротяжмаша», в результате чего и.о. директора предприятия не несет никакой ответственности за свои действия, ведущие к банкротству предприятия, разрушению его технологической и интеллектуальной базы.

Напомним, 18 июня на «Электротяжмаше» были проведены обыски в связи с тем, что Национальная полиция начала расследовать уголовное дело о поставках продукции харьковского завода Брянскому машиностроительному заводу (РФ) в обход санкций. Были вручены подозрения в совершении преступлений и.о. генерального директора госпредприятия Виктору Бусько, а также его заместителю.

В главном управлении Национальной полиции сообщили, что следственные действия на «Электротяжмаше» проводят СБУ и прокуратура, а уголовное производство открыто по статье 191 УК Украины - присвоение и растрата государственных средств, причем в особо крупных размерах. В официальном же сообщении прокуратуры Харьковской области говорится: «Нанесенный государству ущерб только от продажи 2 тяговых агрегатов составляет более 1 млн гривен».

«Объединенная горно-химическая компания». ОГХК - это отечественный сырьевой гигант, который монопольно добывает в Украине титановую руду. В неё входят два горно-обогатительных комбината: Иршанский и Вольногорский.

25 февраля без всякого конкурса приказом по ФГИУ исполняющим обязанности председателя правления ОГХК был назначен помощник лидера «ОПЗЖ – за жизнь» Виктора Медведчука Михаил Макаров. Тот привёл с собой одновременно двух советников – англичанина Питера Девиса, который уже в марте был назначен первым заместителем председателя правления, и Татьяну Гогенко. Они оба являлись «парашютистами» из транснационального холдинга Glencore. Последний тесно связан с российским капиталом: ему принадлежат доли в «РусАле» (8,65%) и казахском «Казцинке» (50,7%). А в 2018 году Glencore за 300 млн евро купила 0,57% акций российской "Роснефти", которой управляет ближайший друг президента России Игорь Сечин.

19 марта Фонд госимущества в дополнение к Девису и Гогенко назначил ещё двух членов правления – раввина (!) Натана Хазина и бизнесмена из сферы мелкой телефонии Юрия Кияшко, которые ну никакого отношения к горнодобывающей промышленности не имели.

Но «фишка» кадрового назначения Макарова заключалась в том, что тот буквально через несколько дней ушёл на больничный, и обязанности и.о. директора стал исполнять Питер Девис. Иными словами, он получил статус исполняющего обязанности И.О генерального директора. Но самое интересное даже не в этом, а в том, что Михаил Макаров, не выходя с больничного уволился со своей должности, и теперь ОГХК в полном объёме рулит И.О. И.О. руководителя Питер Девис. Как говорится, ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ КОРРУПЦИОННОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ФОНДА ГОСИМУЩЕСТВА.

Но это только лишь «цветочки». «Ягодка» заключается в том, что несмотря на клятвенные заверения главы ФГИУ Сенниченко и И.О. директора ОГХК Питера Девиса, титановое сырьё теперь будет продаваться напрямую зарубежным переработчикам самой компанией и по высоким рыночным ценам, на сайте «Минпрома» появилось сообщение о покупке её продукции на 200 млн гривен украинским ООО «Керамплюс». Причём этом последнее позиционирует себя как эксклюзивный дистрибьютер/поставщик.

Эта информация подтвердила высказанные ранее известным украинским журналистом и блогером Сергеем Лямцем подозрение, почему руководство ФГИУ заменило в общем-то предыдущий эффективный менеджмент «Объединённой горно-химической компании» новыми людьми, а те начали разрывать заключённые до их прихода контракты.

Схемы с эксклюзивным дистрибьютором активно практиковались в бурные 1990-е. Тогда при крупных заводах появлялись оффшорные прокладки, которые скупали за бесценок продукцию заводов, чтобы потом продавать по всему миру уже по рыночным ценам. Эта схема, а также печально известный толлинг (давальческая схема) были двумя основными схемами, при помощи которых нынешние олигархи Украины, России, Казахстана и других экс-республик СССР сформировали свой первичный капитал.

Излишне говорить, что ООО «Керамплюс» - это лишь торговая «прокладка». Основатель и владелец компании по документам - Виталий Кучук. Но «Минпром» указывает, что компания является составной частью торговой сети, в центре которой стоит кипрский оффшор MCD Ltd. Действительно, сайт оффшорной компании это подтверждает. Таким образом, вместо одной прокладки мы имеем сразу две. А титановое сырье они закупают гораздо дешевле рыночных цен. ВОТ ВАМ И ПРОВОЗГЛАШЁННАЯ СЕННИЧЕНКО «БОРЬБА С КОРРУПЦИОННЫМ НАСЛЕДИЕМ ПАПЕРЕДНИКОВ.

«Одесский припортовый завод». 7 ноября 2019 года приказом главы Фонда госимущества были прекращены полномочия старого председателя Наблюдательного совета ОПЗ и назначен на его место заместитель главы Фонда Сергей Игнатовский. 24 января 2020 года 24 января, Кабмин по представлению ФГИУ назначил исполняющим обязанности председателя правления ПАО «Одесский припортовый завод» Николая Синицу. Тот в последние несколько лет занимал должность и.о. директора ГП «Украинское государственное аэрогеодезическое предприятие», и являлся владельцем и председателем правления торговой марки «Два гуся».

2 марта текущего года ФГИУ заменил двух членов Наблюдательного совета ОПЗ на сотрудников Фонда. 19 марта 2020 года решением Набсовета предприятия были заменены 4-ре члена правления «Одесского припортового завода». Причём трое из 4-х вновь назначенных ранее никакого отношения к сфере производственной и коммерческой деятельности ОПЗ не имели. И это при том, что при старом руководстве «Одесский припортовый завод» по результатам хозяйственной деятельности за 2019 год впервые с 2015 года закончил с чистой прибылью в 3,092 млн гривен.

Чтобы сделать «хорошую мину при плохой игре» и хоть как-то оправдать назначение на должность и.о. директора человека, абсолютно далёкого от сферы деятельности ОПЗ, Сенниченко по согласованию с правительством и при помощи НАБУ разыграл постановочное шоу по задержанию группы лиц, которые якобы предлагали ему взятку в размере $5 млн за назначение председателем правления «Одесского припортового завода» нужного человека. Автор писал об этом в своей статье «Очередное «антикоррупционно-приватизационное» шоу НАБУ, САП и Фонда госимущества?»

Параллельно с кадровыми перестановками на ОПЗ, в результате которых значительно уменьшилось количество отраслевых профессионалов в руководстве предприятия, ставленники ФГИУ в Наблюдательном совете ухитрились провести и … отменить результаты конкурса по отбору компаний на поставку давальческого сырья (минеральных удобрений) «Одесскому припортовому заводу». Причина – победа в тендере компании Коломойского-Хомутинника «Укрнефтебурение», которая предложив значительно более высокую цену, сумела обойти семерых конкурентов, в том числе азербайджанскую «Сокар», которую правительство Гончарука и руководство ФГИУ прочили на роль будущего инвестора припортового завода.

В качестве оправдания своих действий Наблюдательный совет ОПЗ назвал опасения, что владельцы компании-победителя сделали свои «значительно завышенные, экономически необоснованные ценовые предложения с целью получить рычаги управления припортовым заводом и взять его под свой полный контроль, не допустив в последующем его приватизации.

6 июля 2020 года председатель Фонда гоимущества Сенниченко приказом заменил представителя ФГИУ в Наблюдательном совете ОПЗ своего заместителя Сергея Игнатовского, который выполнял полномочия главы НС завода НА … САМОГО СЕБЯ. Такой «финт ушами» многих озадачил по двум причинам: во-первых, потому что не барское это дело главе ведомства исполнять подобные функции. Его задача осуществлять общее руководство. Своим неожиданным решением он даже «переплюнул» предшественника Игоря Билоуса, занимавшего пост председателя ФГИУ с мая 2015 г. по апрель 2017 г., который осмелился единственный раз за всю историю Фонда госимущества стать рядовым членом Наблюдательного совета крупного госпредприятия (в нашем случае ОПЗ). Но чтобы председателем НС??? Во-вторых, потому что в июне текущего года пресс-служба завода сообщила о рекордном количестве химической продукции, произведённой и отгруженной предприятием на экспорт за май и за все 5-ть месяцев 2020 года, и ряде финансовых успехов предприятия. То есть вроде бы Игнатовский не плохо рулил заводом.

Но всё объясняется просто: Сенниченко также, как и его предшественник Билоус, хочет официально получать большие вознаграждения за его «работу» как члена/председателя Наблюдательного совета ОПЗ. Да и можно не сомневаться, что западная компания Pericles Global Advisory, которая отобрана в качестве инвестиционного советника по приватизации «Одесского припортового завода» будет «благодарна» за сделанный в её пользу выбор и за оказанные ей услуги со стороны руководства ФГИУ. Как уже писалось в СМИ она по договору с Фондом госимуществом получает $855 тыс фиксированного гонорара плюс 1,74% бонус от суммы после продажи госпредприятия. Согласитесь – не лишняя для украинского Госбюджета сумма денег.

«Центрэнерго». С июня 2019 года, после вступления в должность Президента Украины Зеленского исполняющим обязанности гендиректора этой госкомпании стал Владимир Потапенко. В сентябре 2019 года Кабинет Министров по представлению и.о. председателя ФГИУ Трубарова узаконил его назначение в качестве «Врио» гендиректора. Потапенко привел на «Центрэнерго» свою команду, которая заменила людей, приближённых к Кононенко - соратнику экс-президента Порошенко.

После смены менеджмента энергокомпания начала заключать прямые договора на поставку электроэнергии с предприятиями группы «Приват». Кроме того, «Центрэнерго» подписало договор на поставку угля с ООО «Нафта Форс», учредитель и директор которой, по данным СМИ, тесно связан с Коломойским.

Осенью 2019 года разразился скандал из-за того, что «Центрэнерго» отказалось закупать уголь у отечественных шахт, начало его якобы приобретать в России и ДНР по завышенным ценам, и продавать произведенную электроэнергию по заниженным тарифам ферросплавным заводам Коломойского.

26 февраля 2020 года Кабинет Министров по предложению Фонда государственного имущества согласовал назначение Александра Корчинского исполняющим обязанности генерального директора ПАО «Центрэнерго». Тот ранее был гендиректором компании «Технова» (Черниговская ТЭЦ) и является приближённым к Ахметову, который скупил 1/3 долгов энергокомпании.

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