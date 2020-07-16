Мы готовили в офисе стол для официального интервью, выбирали удачный ракурс фотосъемки. А Андрей Пальчевский пришел в шортах, спортивной кофте и скомандовал всем идти во двор - на свежий после дождей воздух

Наш разговор начался на лавочке, мимо которой сновали по своим делам жители ближайшего дома, пишет "КП в Украине".

Но и тут он не смог долго усидеть! Пришлось поспевать за его энергичным шагом по улочкам старого Печерска, держа в руке диктофон. И его совсем не смущало, что прохожие оборачиваются вслед, пытаясь дослушать пойманные на лету фразы.

Вот так "КП" в Украине" взяла интервью у известного предпринимателя, основателя клиники "Евролаб", автора ряда медиапроектов, лидера новой партии Андрея Пальчевского.

"С Тэтчер у нас были разные взгляды на экономику, но мы находили общий язык"

- Андрей, мы знаем, что у вас насыщенная жизнь и вы знакомы со многими известными людьми. Правда, что среди них были Ричард Брэнсон (британский миллиардер) и Маргарет Тэтчер?

- Я хорошо знаком с матерью Брэнсона. С Ричардом дважды виделся в своей жизни, и оба раза на космодроме.

С Тэтчер встречался и беседовал. Помню, как в одном из дворцов Лондона мы раскланивались на прощание, и я сказал Маргарет: "Баронесса, вы мой любимый политик!" Супруг Тэтчер - Дэнис был рядом с нами и тут же добавил: "И мой тоже!"

- Вы говорили с Тэтчер о жизни, политике, бизнесе?

- Скорее, обменивались взглядами на экономику, которые у нас оказались разными. Я выступаю за социальное государство, справедливое распределение социального богатства, а Тэтчер была сторонником классического капитализма: делай все, что хочешь, а конкуренция подправит. Тем не менее мы находили общий язык.

Тэтчер - это женщина, которая буквально излучала государственность. Кроме стального характера, она обладала особенным ироничным юмором и в две секунды могла сделать из любого мужчины котлету. Когда я учился в Лондоне, у меня такими же были две преподавательницы - красивые, умные, сильные. Весь мальчишеский "мачизм" растирали в порошок.

Англичане в этом плане молодцы. Они с юных лет так закаляют девочек, чтобы не дать им встать на ступеньку ниже мужчины. Только вровень, а иногда и выше. И мужчины ведут себя более аккуратно с такими женщинами - как с серьезными соперниками.

- А какой стиль общения с людьми вы считаете приемлемым для себя?

- Шопенгауэровский. Все должно начинаться с обмена новостями, дальше развивается серьезная тема, а потом - шутки. Чтобы возвращаться с приятельской беседы, как писал Пушкин, "веселых и приятных мыслей полон".

Вообще я очень общительный человек. Заговариваю с прохожими на улице, с пассажирами на остановках и в транспорте. Это очень важный источник познания городской жизни. Точно так же делали моя мама, бабушка. Ну вот нормально подойти и сказать: "Надо же, черешня по 80 гривен!" И все сразу включатся в обсуждение.

А молодое поколение, которое выросло на гаджетах, такого не понимает. Даже мои дети немного стесняются, когда заговариваю с посторонними. А я не стесняюсь.

- И что вы для себя выносите из таких разговоров?

- Вы же знаете, что с незнакомцами люди говорят гораздо откровеннее, чем со знакомыми. Выбрасываются сразу красные флажки относительно благосостояния, проблем людей. Особенно, когда это не диалог политика с народом, а обычный разговор на улице. Это очень важный источник информации.

- Может быть, такие разговоры и подтолкнули вас уйти в политику?

- Я не хочу быть просто политиком. Если кем-становиться, то государственным деятелем. Политик - это тот, кто меняет принципы в зависимости от рейтинга. А я хочу воплотить в жизнь то, во что верю с самого своего киевского детства.

Например, правильное распределение валового продукта, то есть национального богатства. В скобках читаем – справедливость. Забота о людях не как о безликом эфемерном обществе, а помощь тем, кто попадается на жизненном пути.

Чтобы не вносить деньги в какой-то фонд, особенно президентский, ради публичной похвалы, а поддерживать тех, кто попал в беду, неимущих пенсионеров, детей, у которых проблемы с семьей. Даже полечить больную собачонку, которую нашел на улице.

- Мы слышали, что во время эпидемии свиного гриппа вы купили на 100 000 долларов "Тамифлю" и раздавали бесплатно. Часто занимаетесь благотворительностью?

- Я занимаюсь ею много лет, но не хочу об этом говорить. Говорить должны другие.

"Мэрам нужно запретить изображать деятельность перед выборами"

- Вы говорили о киевском детстве. Вы коренной киевлянин?

- Я родился в Киеве. Коренной настолько, насколько и большинство киевлян, родители которых приехали сюда из разных уголков Украины. Скажем, так - я типичный киевлянин, а коренной украинец.

- Какой Киев нравится больше - тот, который был лет 20-25 назад, или современный?

- Мне нравится Киев, который будет. Ностальгия - хорошее чувство, но на ней, на каштанах и туях далеко не уедешь. Надо строить новый мегаполис, потому что страна изменилась, изменилось время - и должна измениться столица. Нам все время навязывают архаичность: давайте посадим больше деревьев, которые были, перестроим мост, который строили 50 лет назад, такой же, только в десять раз дороже.

А мы должны строить новые гостиницы, больницы, вокзалы, аэропорты. И самое главное - нормальные дома для жилья. Не эти высокие "человейники", которые заслоняют небо и солнце, а здания гуманной этажности - в пять-шесть этажей, чтобы было вровень с исторической застройкой.

Структура современного города должна соответствовать двум вещам - обеспечивать людские потребности и природные. Поэтому еще я бы хотел посвятить себя возрождению Днепра. Я еще помню этот специфический йодистый запах любимой речки, чистую воду, ракушки, которые в Киеве называют с ударением на букву "а".

- Все киевские градоначальники обещали вывести Киев на европейский уровень. А по факту одно и то же: разбитые дороги, порванные трубы, месяцами нет горячей воды.

- Но вы же видите, какая практика. Все, что нужно делать в течение 5 лет, градоначальники пытаются сделать за 2-3 месяца перед выборами. Начинают что-то строить, латать, изображать бурную деятельность. Считаю, что мы должны принять закон, который запрещал бы мэрам за последние полгода каденции затевать что-то большое. Пусть показывают и отчитываются за то, что сделали с того момента, как сели в кресло. Мы же платим им в течение всего срока.

"Говорить правду уже не геройство, но это приносит проблемы"

- Вы собираетесь в политику, политикам свойственно врать. А о вас говорят как о человеке, который обычно режет правду.

- Это да. Хотя скажу, что людям не очень интересна правда, они не любят правдорубов. Сейчас говорить правду не такое большое геройство, как в тоталитарные времена. Но это все равно приносит проблемы. На меня обижаются большие люди, особенно олигархического порядка, начинаются гонения. Но ничего, мы потерпим.

- А вы готовы усугублять конфронтацию с такими людьми, вступать с ними в дуэли?

- Готов, я считаю, что олигархат - это главное зло для Украины. Пусть они вызывают меня на дуэль. Мне все равно, Коломойский это, Ахметов, Пинчук, Порошенко или кто-то другой. Я готов. Готовы ли они - вот вопрос.

- Вы основали партию "Победа Пальчевского"?

- Лучшие мировые компании, например, Ernst& YoungGlobalLimited, McKinsey & Company, Bloomberg, имеют в названии имя основателя, таким образом гарантируя качество. Партия называется "Победа", "Победа Пальчевского" - это означает, что я лично несу ответственность за всех членов команды, за ее решения, за качество всего, что с ней связано.

"Мне одинаково приятно говорить на русском и украинском"

- Какой язык считаете родным?

- Я двуязычный, как все киевляне. Воспитывался в украино-русскоговорящей семье. Мне одинаково приятно говорить на русском и украинском. Мне неприятно, когда любой из этих языков пытаются притеснять.

- Сейчас языковой вопрос тоже превратился в политику.

- Его превращают в политику, когда власти больше нечего показать. Язык - это искусственно раздутый вопрос. Есть 10-я статья Конституции, которая гарантирует украинскому языку государственность, а русскому - свободное развитие. И я требую от президента Зеленского ее неукоснительного выполнения, потому что это он обещал перед тем, как выиграл выборы. А сейчас нарушил обещание, и это будет стоить ему политической карьеры. Он еще не понимает, что на этом закончится как президент.

- Не только язык, но многие другие противоречия раздирают Украину. Никто не ищет компромиссы. Одни требуют идти строго на Запад, другие - строго на Восток. Каким вы видите путь страны?

- Наша традиционная сила - в уникальности географии. В одну сторону от нас западная цивилизация, а в другую - восточная. Это нужно использовать в своих национальных интересах. И это самая сильная экономическая, социальная, культурная позиция. А те, кто нас делит на сектора, как Берлин после войны, будут отвечать за это перед Богом и перед народом. Я считаю, что нужно привлекать к ответственности тех, кто пытается разорвать Украину на донецкий, львовский, крымский или черниговский национализм. У нас не должно быть места никакому национализму. Единственный лозунг, который я принимаю, - это создание Великой Украины. Во всех смыслах этого слова.

"После Зеленского хотя бы откроются перспективы"

- Вы побывали во многих ипостасях: военный, бизнесмен, телеведущий, немного медик…

- Ну как немного? Я самый крупный инвестор в частную медицину Украины, построил одну из крупнейших больниц. Медицинского образования у меня нет, но во все времена врачи больницы и не строили. Строили меценаты. Я один из таких, а доктора - лечат.

- Сейчас добавилась политика. А в какой роли вы сами себе ближе?

- Оскар Уайльд говорил, что если ты стал генералом или почтальоном и сбылась твоя мечта, то это поражение. Если ты каждый день не знаешь, кем ты стал - это счастье. Я знаю, что одна из моих миссий - помочь собственной стране перебороть те безобразия, которые на нас свалились. Для этого нужно иметь крепкий тыл, крепкие нервы и крепкие ноги. Все это у меня есть.

- С каким первым безобразием хотите покончить?

- С грабежом народа, который устраивает наша псевдоэлита. Каждый должен получать достойную долю в общеукраинском богатстве. А у нас 0,001% жителей страны обладают 99% ее достояния. Так сложилось в результате бандитского распределения в 90-е годы, и Леонид Кучма закрепил плутократию (власть богатых). Дал возможность ее удерживать и выставлять на президентские тараканьи бега своих кандидатов.

Зеленский обещал бороться с олигархами, но не справился - моментально сам попал в этот капкан. Но после него хотя бы могут открыться перспективы. Если бы у власти остался Порошенко, он бы завинтил гайки так же, как Путин. Он бы тоже, вдохновленный Путиным, остался бы у власти до 2036 года.

"Дело не в уровне старта, дело в принципе"

- Вы для себя какую видите перспективу в политике?

- Я ищу возможность решать проблемы, а не только их обсуждать. Еще вижу перспективу объединительную. У меня, как у киевлянина, центростремительная сила. В отличие от региональных лидеров, которые забрасывались тем или иным количеством голосов в управление страной.

Вы же согласны, что все периоды у нас правили какие-то кланы - днепропетровский, донецкий, львовский? Но кланы - не наш выбор. Нам должны быть одинаково близки и любимы простые люди из Донецка и Львова, севера и юга.

- Не боитесь говорить о братьях из Донецка? Сейчас же начнут кричать: "зрада, зрада!"

- Большинство украинцев хотят мира и единства в своей стране. Мы не можем бросить этих людей.

- Вы принимали участие в Майдане?

- Конечно. Во время Майдана я был водителем скорой помощи. Автомобили моей компании спасали людей, которые пострадали. К слову, революционный путь привел только к тому, что мы стали в три разы беднее. Поэтому сейчас нужен путь более мирный, эволюционный.

- С какого старта хотели бы начать политику: городской депутат, мэр Киева или сразу – президент?

- Дело не в уровне старта. Дело в принципе: начать перераспределять наш продукт справедливо между украинцами. И люди к тебе потянутся на любом уровне – районном, городском, общенациональном.

"Шнапсик - мой любимый пес, а о личном не хочу говорить банальности"

- И бизнес, и политика - очень утомительные занятия. Что помогает вам отдыхать, что вы любите?

- Авиацию. Я один из немногих украинцев, у которых есть авиационные лицензии на все - от вертолетов до больших самолетов.

- А когда остаетесь дома?

- Если скажу правду, вы не поверите.

- Ну почему же…

- Поэзию. Много читаю и иногда перевожу стихи с разных языков. Например, поэзией Бориса Пастернака я увлекся, когда купил его книжку "Сестра моя - жизнь" на итальянском языке.

- А сколько языков вы знаете?

- Если говорить, что хорошо знаю, то - четыре. По крайней мере (улыбается) на том уровне, чтобы читать и переводить стихи.

- В нашей беседе за рамками интервью вы несколько раз произносили имя - Шнапсик. И вот одолевает любопытство: это кто?

- Это мой любимый пес, которого я купил на ферме, потому что он был отбракованный - не в стандарте породы ка-де-бо. Зато очень красивый! Шнапсик лучше всего умеет делать две вещи: поднимать лапу, когда спрашивают, кто самый умный, и притворяться, что не спит на моем диване, хотя он там постоянно спит.

- И немного о личном. Разговоры ходят, что в политике появился завидный жених. Или у вас уже есть "дама сердца"?

- "Завидный - незавидный" - говорить можно все что угодно. Очень люблю своих детей.

Что касается личного… Я бы не хотел произносить какие-то банальные вещи. Закончу нашу беседу словами поэта: "Я надеюсь, что есть такая женщина, которой нужен именно такой".

Справка

Андрей Пальчевский родился в Киеве в 1961 году, имеет два высших образования - военное по специальности "военный переводчик" и экономическое. Является автором и основателям различных бизнес-проектов, самым известным стала столичная клиника "Евролаб", при которой был открыт одноименный благотворительный фонд.

В сфере медиа известен как ведущий программ "Глубинное бурение", "Указательный палец", "Взрослая игра", автор радиошоу "Каток", участник многих ток-шоу. Выступает политическим экспертом на телеканале "112". В 2014 году издал книгу "М или Б" о взаимоотношениях женщин и мужчин. Сам является отцом четверых детей.