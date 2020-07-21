История с задержанием заместителя мэра Киева Владимира Слончака и депутата Киевсовета Людмилы Костенко подходит к своему логическому завершению.

Как пишут Vesti.ua, 1 июля Соломенский районный суд закрыл дело об административном правонарушении относительно Людмилы Костенко. В постановлении суда указано, что подсудимая «в состоянии алкогольного опьянения не пребывала». Судьба Слончака остается под вопросом: бывший заместитель киевского градоначальника более месяца находился под ночным домашним арестом, а сейчас ждёт решения суда.

С самого начала задержание Слончака и Костенко вызывало больше вопросов, чем ответов. Почему полицейские так и не смогли включить приложение «Дія», чтобы идентифицировать задержанных? Кто через несколько часов после происшествия разослал через анонимные телеграмм-каналы видео с полицейских камер? Почему основной жертвой информационной войны стала заместитель главы Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития Людмила Костенко, а не, собственно, обвинённый в нападении Владимир Слончак? И почему до сих пор нет технического заключения, из-за чего в новом автомобиле Mercedes не сработало автоматическое включение фар?

На многие вопросы можно найти ответ, если внимательно проследить всю хронологию событий. Поздним вечером 26 апреля 2020 г. на улице В. Липковского (многие СМИ ошибочно написали «Л. Толстого») был остановлен автомобиль Mercedes с выключенными фарами. Водителем оказалась девушка, которая попыталась показать водительские права с помощью приложения «Дія». Сканер патрульного на приложение не среагировал. Дальнейшие события походили на плохо отрепетированную пьесу. Согласно заявлению Владимира Слончака, «полицейские вызывающе превысили свои полномочия и нарушали закон», и поэтому ему пришлось выйти из машины.

По словам же патрульных, Слончак нанес удары головой и рукой полицейскому. Но сами удары на патрульное видео не попали. Утром 27 апреля видеозапись задержания была опубликована в телеграмм-каналах, а к обеду городской голова Виталий Кличко снял с должности опального заместителя.

В кулуарах КГГА ещё до скандальной ситуации с полицейскими ходили слухи о конфликте между городским головой и его заместителем по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий. Возможно, Слончак уже тогда ожидал провокаций. Именно поэтому он попросил Людмилу Костенко сесть за руль в тот злополучный вечер. Можно предположить, что патруль, который остановил Mercedes, ожидал увидеть за рулём именно Слончака, а не Костенко. Поэтому всё и пошло не по заранее запланированному сценарию.

Итогом скандального задержания стало отстранение Слончака от должности заместителя городского главы по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий. Также Слончак был председателем Комиссии по проверке информации по объектам строительства, которые вызывают общественный резонанс в Киеве, которая только за 2019 г. признала 15 объектов строительства незаконными «с последующей отменой документов разрешительного характера и обращениями в правоохранительные и контролирующие органы».

Примечательно, что 7 июля 2020 г. на освободившуюся должность была предложена кандидатура Александра Харченко, который, как цитирует информагентство УНИАН, «человек скандального застройщика Максима Микитася». УНИАН напоминает, «что в результате разворовывания Микитасем средств корпорации "Укрбуд" без жилья остались 13 тыс. семей. Скандальный застройщик был задержан еще осенью, а 20 января попытался бежать в Лондон, но был снят с рейса. В данный момент суды над ним продолжаются».

Чтобы не акцентировать внимание на рокировке, которая произошла в КГГА, основной информационный удар направили на Людмилу Костенко. Даже после решения Соломенского суда ряд новостных СМИ опубликовал информацию, что Костенко находилась в состоянии алкогольного опьянения, игнорируя сам текст судебного постановления. Видимо, с помощью раздувания скандала с административным правонарушением создается дымовая завеса, чтобы скрыть действительно важные кадровые перестановки в Киевской городской государственной администрации. Но окончательные точки над І можно расставить лишь после того, как будет вынесено судебное решение по бывшему соратнику Кличко - Владимиру Слончаку.