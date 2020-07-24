Вчера в Соломенском суде г. Киева должно было состояться заседание по делу о якобы нападении бывшего замглавы КГГА Владимира Слончака на патрульного. История, которая произошла вечером 26 апреля 2020 г., в ходе досудебного разбирательства приобрела множество неоднозначных смыслов и деталей, которые не были освещены в СМИ. Среди пробелов и нестыковок инцидента особенно примечательно отсутствие на оперативной видеозаписи фрагмента непосредственного "избиения". А, главное, остается открытым вопрос, для кого была выгодна провокация с патрулем, а также последующее увольнение Владимира Слончака, пишет издание Вести со ссылкой на 44.ua.

Что стало известно в ходе расследования?

Поздно вечером 26 апреля 2020 на столичной улице Митрополита Липкивского дорожный патруль остановил автомобиль Mercedes с выключенными фарами. В авто на пассажирском сиденье находился теперь уже бывший заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Владимир Слончак. По просьбе полицейских водитель автомобиля - депутат Киевского городского совета Людмила Костенко – предъявила водительские права через е-сервис государственных услуг "Дія". Однако сканер патрульного не сработал. Во время общения водителя с полицейским в разговор вмешался Владимир Слончак.

Далее, по словам полицейских, заместитель председателя КГГА якобы нанес одному из патрульных телесные повреждения, ударив последнего рукой и головой. По официальной версии, именно за непочтительное поведение с полицией и был задержан Слончак. Но на видео с полицейской камеры, которое распространили СМИ, самого момента нападения Владимира Слончака на полицейского не зафиксировано. Как именно наносились удары, о которых говорят патрульные, ни общественность, ни СМИ не увидели даже после досудебного расследования.

Зато всего через пару часов после инцидента ведущий киевский телеграмм-каналам "слил" видео со следами монтажа: с правильно подобранными моментами, на которых чиновник, не всегда в корректной форме, хочет пресечь самоуправство полицейских. Ряд СМИ распространили видео из телеграмм-канала, при этом игнорируя позицию самого Владимира Слончака.

По мнению чиновника, возможно, именно со стороны полиции были осуществлены незаконные действия против него. По словам бывшего заместителя председателя КГГА, полицейские нанесли ему телесные повреждения, которые привели к сотрясению головного мозга, что подтверждается медицинским заключением из больницы, которое прилагается к материалам запутанного дела.

Кому выгодно такое развитие событий?

В отличие от ситуации с первым заместителем мэра Киева Николаем Поворозником, который до сих пор считается отстраненным, но на должности числится, Виталий Кличко выдал распоряжение об увольнении Владимира Слончака на следующий день после инцидента.

На протяжении 15 лет работы Слончака в КГГА ходили слухи о его несговорчивости и "неудобстве" как чиновника. Коллеги из КГГА утверждали, что во время пребывания В. Слончака на должности заместителя мэра решать вопросы в сфере строительства "вне протокола" стало невозможно. Организация строительства требовала соблюдения предусмотренных законодательством норм. Именно поэтому Комиссия, возглавляемая В. Слончаком "останавливала" десятки объектов строительства, которые не отвечали установленным нормам, сообщает 112.ua.

Внимание привлекает то, что 23 июля 2020 на освободившуюся должность была назначен депутат Александра Харченко, который, как цитирует информагентство УНИАН, является "человек скандального застройщика Максима Микитась". УНИАН напоминает, "что в результате хищения Микитась средств корпорации" Укрбуд" без жилья остались 13 тыс. семей. Скандальный застройщик был задержан еще осенью, а 20 января попытался бежать в Лондон". Возникают вопросы: кому выгодно отстранение Владимира Слончака и кто является заказчиком указанной провокации накануне выборов?