Казахский бизнесмен, который прославился скандалами в России и Беларуси, объявился в Украине. Владелец расположенного в Экибастузе завода «Проммашкомплект» Сергей Павлингер пытается сертифицировать в Украине производимые на его предприятии железнодорожные колеса. Если это произойдет, вагоны на этих колесах могут появиться в составах Укрзализныци. Все бы ничего, если бы ранее из-за плохого качества от вагонов Павлингера не начали отказываться в Беларуси и его родном Казахстане. Ну а в России бизнесмен известен организацией картельного сговора производителей стрелочных переводов, за что был вынужден уплатить огромный штраф. Об этом сообщается в статье на сайте издания Апостроф.

Грустную историю становлении производства ЖД-колес в Казахстане не без едкого сарказма давно описали российские СМИ. Это классический случай, когда под амбициозный проект предприниматель-аферист собирает деньги, а на выходе получается что-то маленькое и невразумительное. По данным Росбалт, с 2010 по 2013 гг. Павлингер строил завод в Экибастузе, который должен был завоевать европейский рынок ЖД-колес. Под реализацию этого проекта были привлечены деньги Евразийского банка и Европейского банка реконструкции и развития. Но в итоге вышла лишь линия по механической обработке колес из черновых заготовок, которые Казахстан закупал как раз в России и Украине. Мощностей предприятия не хватало даже для покрытия потребностей казахского рынка.

Поэтому Сергей Павлингер в 2015 году начинает следующий этап — строительство цеха горячей прокатки общей стоимостью 54 млрд тенге. Под данный проект снова берутся государственные деньги — кредит Банка развития Казахстана на 19 лет под 7% годовых — в размере 36 млрд тенге. И снова звучат обещания, что до 70% производимых колес планировалось поставлять на зарубежные рынки, включая Россию, страны Европы, Индию, Китай, Южную Корею. Но обещания снова остались обещаниями. По итогам 2019 года производство недотянуло даже до 100 тыс. штук. «Проммашкомплект» не смог обеспечить колесами даже государственного оператора «Казахстан Темир Жолы».

Если точнее, казахские железнодорожники используют всяческие причины, чтобы отказаться от продукции Павлингера. В 2015 году «Казахстан Темир Жолы» (КТЖ) просто прекратил брать колеса у ПМК. И это несмотря на наличие долгосрочного контракта. Сначала речь шла о том, что у КТЖ просто нет потребности на данный момент в этой продукции. Павлингер угрожал железнодорожникам остановкой предприятия и увольнением полутора тысяч работников. Но настоящая причина оказалась поистине банальной: «Проммашкомплект» выдавал колеса ненадлежащего качества, без присвоения условного номера для клеймения колес и сертификата происхождения колес формы СТ KZ. Более того, Павлингер задирал цены на свою продукцию, что вынуждало КТЖ посматривать в сторону импорта. Тем более что почти все частные операторы подвижного состава в Казахстане закупали импортные колеса и не сотрудничали с «Проммашкомплектом». В итоге КЖТ просто разорвал договор с «Проммашкомплектом».

По этой же причине от вагонов на казахских колесах отказывались и в Беларуси. Во избежание аварий их просто отцепляли от составов. Ну а в Россию ЖД-колеса из Казахстана попросту не пускают. И даже не из-за качества. Просто в РФ Павлингер имеет репутацию афериста после скандала с организацией ценового сговора производителя стрелочных переводов. Казахский бизнесмен смог избежать тюрьмы, но перспективу получать заказы российских госкомпаний, похоже, потерял навсегда.

По данным источников в УЗ, главным лоббистом сертификации казахских ЖД-колес в Украине является член наблюдательного совета Укрзализныци Кристиан Кун. Он является гражданином Германии, и казалось бы, априори должен быть вне коррупционных подозрений. Но это не помешало ему умолчать при назначении в набсовет УЗ, что он возглавляет совет директоров «Казахских железных дорог». Павлингер давно знаком с Куном, и, судя по всему, эта связь сейчас материализуется в попытке завести в Украину ЖД-колеса сомнительного качества.

Важно осознавать, что когда коррупция в УЗ или Мининфраструктуры приводит к появлению в пассажирских вагонах некачественных наволочек или подстаканников, это приводит лишь к дискомфорту для людей, уплативших за билет. Но если антикоррупционные фильтры не сработают в истории с казахскими ЖД-вагонами, это может привести к крупным авариям и человеческим жертвам.

Автор: Антон Чижов