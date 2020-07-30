С принятием Верховной Радой постановления о проведении местных выборов 25 октября пришло время прикинуть расклады мэрской гонки в Днепре. А они таковы, что победитель этого противостояния определится в войне между действующим мэром Борисом Филатовым и лидером местной «Громадской силы» Загидом Красновым. Третьего, увы, не дано.

При анализе предвыборных тенденций и расстановки политических сил в Днепре вырисовывается однозначная картина: на арене битвы за мэрское кресло в Днепре есть только двое – Филатов и Краснов.

Думаю, читателям не нужно объяснять прописные истины: у них хорошая узнаваемость и личный рейтинг, они давние оппоненты и их война выглядит «органичной» и понятной для горожан. Остальные не дотягивают. Это печальная, но все-таки реальность. И парадоксом нынешних выборов может стать тот факт, что голосовать будут не столько за Краснова, сколько против Филатова.

Да, есть партии, которые имеют определенный рейтинг – в том числе ОПЗЖ и «Слуга народа», но у них нет тяжеловесов-кандидатов с личным рейтингом. И нарастить его за несколько месяцев до выборов – задача непосильная даже для мегатехнологов. Поэтому одни мечутся в поисках сколько-нибудь узнаваемой кандидатуры, другие будут выдвигать кандидата «для галочки». Но все это не для большой битвы. Горожане будут выбирать из двух зол, но двух зол с большой политической историей и амбициями.

Таким образом, Филатов и Краснов - выбор без выбора? Возможно, но давайте не витать в облаках, а быть реалистами.

Это понимают и Филатов, и Краснов. Они уже заняли свои позиции по разные углы политического ринга. Филатов сосредоточился на критике действующей киевской власти и пошел тратить бюджетные деньги направо и налево, чтобы «окучить» максимальное число избирателей. При этом загнал город в миллиардные долги, набрав под это дело кредитов. У него на кону поставлено все.

Краснов действует в своем стиле – активно ремонтирует больницы, решает проблемы ЖКХ, презентует себя в качестве борца за права горожан против беспредела городской власти и борется за бесплатные парковки. Наверняка у него припрятано еще несколько козырей для решающей стадии схватки. Как, впрочем, и у Филатова.

На самом деле, жители Днепра попали в непростую ситуацию. Многие готовы поддержать альтернативу Филатову. У мэра Днепра большой антирейтинг, и это вам скажет любой политолог. И для таких людей кандидатура Краснова – не оптимальный вариант. Он действительно личность далеко не однозначная, и об этом можно говорить долго. Но также неоспоримый факт, что в сложившейся ситуации – это безальтернативный вариант.

Краснов - сильный и упрямый политик, имеющий большой опыт противостояния на выборах не только местным элитам, но и кандидатам, поддерживаемым из Киева. Несколько предыдущих выборов в Верховную Раду лишнее тому подтверждение.

Скажем больше, сам Филатов считает Краснова своим главным конкурентом. Об этом говорят несколько фактов.

Во-первых, все знают, что мэр Днепра личность эмоциональная, и стоит его чуть задеть, как тут же появляется простынь в «Фейсбуке» с обличением и матерными словами в адрес обидчиков.

Но что мы видим в последние месяцы? Краснов регулярно ведет наступление на коррупционные схемы, действующие в городе при нынешней городской власти, критикует нежелание мэрии выделять деньги на медицину, требует снизить тарифы и т.д. Разве что открыто не указывает путь мэру, куда ему стоит идти. Филатов молчит.

Далее Краснов позарился на святая святых – парковки. Он потребовал сделать дневные парковки бесплатными, что грозит большими потерями офшорной компании, которая зарабатывает на этих парковках. Но Филатов снова «проглотил пилюлю». Более того, молчали и те полтора десятка СМИ, которые осваивают более 100 млн грн на пиаре мэрии.

Промониторьте эти СМИ за последние несколько месяцев, и вы не встретите там упоминания фамилии Краснова. С чего вдруг?

А все просто. Филатов понимает, что у Краснова есть рейтинг, и, по нашим сведениям из достоверных источников, была дана четкая и внятная команда – имя Краснова не упоминать, не делать ему лишний пиар. По этой же причине делаются и довольно странные соцопросы. Странные они потому, что туда включают фамилии тех политиков, кто однозначно не пойдет на мэрские и местные выборы. А Краснова и его партии там нет. Мотивация таких действий такая же.

Но тактика штаба Филатова резко изменилась после сессии горсовета 22 июля, когда Краснов вынес на рассмотрение депутатов вопрос об отмене платы за парковки. Голосование провалили, но общественность осталась недовольной. К этому моменту у Филатова уже были свежие рейтинги мэрских выборов, сделанные «для себя», а не для СМИ. То есть реальные, показывающие, что Краснов уже дышит в затылок Филатову. Это неприятное открытие и стало причиной того, чтобы бала дана отмашка начать обливать Краснова грязью.

Кроме того, в политических кулуарах Днепра рассказывают, что гонцы от команды Филатова уже стучались в двери Краснова с посулами кресла секретаря горсовета и возможностью назначить своих людей в разные департаменты горсовета. Но, по нашим сведениям, эта разведка боем провалилась.

В связи с войной Краснова и Филатова может возникнуть резонный вопрос. Если личность Филатова так раздражает центральную власть, почему им просто не сделать предложение Краснову идти в мэры от президентской партии? Рейтинг «Слуги» плюс рейтинг Краснова означало бы полное фиаско для Филатова. Скорее всего, уже в первом туре.

Зададим встречный вопрос: а кто сказал, что такого предложения не поступало? По нашим сведениям, подобные переговоры велись и ведутся, но вопрос остается открытым. И понятно – почему. Во-первых, Краснов ставит перед собой задачу провести в местные советы свою фракцию, а рейтинг Краснова и есть рейтинг «Громадской силы». Жертвовать партией, в которую вложено много сил и денег, не резон.

Во-вторых, для Краснова принципиально выиграть у Филатова «чисто», без поддержки извне. Скажем прямо, нежелание служить олигархам – главный ответ на вопрос, почему Краснов до сих пор не в Верховной Раде. В данном случае излишняя принципиальность является уязвимым местом Краснова, но одновременно и сигналом горожанам, что они получат пусть и нелюбимого, но самостоятельного мэра.

У Филатова все эти расклады видят, но не хотели раньше времени обострять ситуацию. Хотя бы потому, что обвинять Краснова им по сути не в чем. Он не при власти, не чиновник. На чем его «мочить», кроме того, что просто высасывать что-то из пальца или откровенно манипулировать? Собственно говоря, это и происходит, потому что назвать нынешнюю информационную атаку на Краснова конструктивной критикой явно нельзя. Но слишком приблизился он в рейтинге к Филатову, и нужно как-то реагировать.

Так что в ситуации, когда двое уже в клинче, появление третьего кандидата невозможно. Время ввязываться в драку уже прошло. Именно поэтому судьба мэрства в Днепре решится в войне Филатова и Краснова.

Сергей Быков,

Глава Института публичной политики и консалтинга