COVID-19 вніс кардинальні зміни до нашої життєдіяльності. Месенджери все більш популярні, ніж електронні листи і навіть дзвінки. Facebook Messenger, Viber, Telegram стали основними та повсякденними засобами

для роботи.

Чи характерно це для українського навчального процесу?

Ці ж іструменти стали в перші дні карантину невід'ємними інструментами і в освіті. Освітнє середовище отримало нове випробування. Адже реалії вимагали переорієнтації всього процесу. Багато шкіл і гімназії знайшли програмне рішення: освітні платформи Zoom, Google Classroom, Microsoft Teams, інтернет-ресурси навчальних закладів (сайти, сторінки в соцмережах). Проте для багатьох батьків завершення попереднього навчального семестру у школах було справжнім шоком: кілька груп у месенджерах для надання навчальних завдань дітям, уроки по телебаченню. Ситуація ускладнювалась, якщо в родині більше однієї

дитини. Звісно освітні заклади зіштовхувались з проблемою карантину раніше, але не за таких умов та масштабів.

Проект Інституту податкових реформ «Академія онлайн» намагалась сприяти здобуттю нових та сучасних знань за обставин, що склалися. Це і формування та поширення підбірок безкоштовних освітніх онлайн курсів, і запис у м. Рівне випусків телевізійної програми «Академія онлайн з Оленою Хотенко», які транслюються на місцевому телеканалі і соцмережах.

Також особисто мені приємно, що над освітньою складовою (в період карантину) працювали структури, які безпосередньо не пов'язані з освітою. Наприклад, видавництво «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», приєдналася до кампанії #HarryPotterAtHome і створило українську версію сайту (це мотивує до читання книг, освоєння функцій сайту), багато освітніх ресурсів відкрили вільний доступ (тут зазначу , що на початку карантину ми з командою робили вибірки таких курсів онлайн і розміщували для

зручності пошуку на нашому сайті: http://academiya.org/).

Але нині в Україні наближається черговий виклик - початок нового навчального року в умовах зростаючої кількості хворих на коронавірус. Організація навчального процесу має враховувати, в першу чергу, інтереси всіх зацікавлених сторін - освітян, школярів і їх батьків. Саме тому ми з командою «Академія онлайн» ініціювали і провели круглий стіл на тему: «Новий навчальний рік в умовах нестабільності. Ефективне отримання нових знань. Виклики, технології, застереження», що днями відбувся в прес-центрі ІА «Українські новини». Участь в його роботі взяли: експерти та фахівці з освіти, батьки школярів і студентів, освітяни, громадські діячі.

Зроблено акцент на тому, що поки школи готуються розпочати навчальний процес у своїх приміщеннях. МОЗ України постановою від 30 липня 2020 р. №42 затвердили тимчасові рекомендації щодо організації навчання в закладах освіти. Вони включають: пересуватися та заходити в приміщення школи потрібно в масці, під час занять маску дозволяється не використовувати; мінімізувати переміщення учнів закладом – наприклад, проводити всі заняття в одному кабінеті; формувати розклад навчання таким чином, щоб заняття в різних класах починалися та закінчувались у різний час та ін. (кожен бажаючий може ознайомитись з документом за посиланням: https://cutt.ly/4dxNhnZ).

Чи можна говорити про повноцінну шкільну освіту онлайн в Україні? На жаль, поки що ні. Тут є як суб'єктивні, так і об'єктивні причини: доступність Інтернету, підготовка самих педагогів до такого формату, можливість контролю над самостійним і своєчасним виконанням школярем своїх завдань. Але в цьому напрямку необхідно посилено

працювати, щоб ситуація змінилась. Оскільки потрібно максимально бути готовим до чергових спалахів коронавірусу, внаслідок чого формат освітнього процесу доведеться коригувати. Для цього вчителю необхідне

належно обладнане робоче місце з наявністю: ноутбука, сканера та принтера з папером до нього, Інтернету належної швидкості, конструктора та бібліотеки уроків. Так само школярам бажано мати комп’ютер (екран телефона є замалим і може псувати зір) з багатофункціональним пристроєм і знову ж таки якісним Інтернетом.

Звісно має бути готовність й навички працювати за допомогою освітніх платформ і взаємне бажання навчати та навчатись :-). Роботи дуже багато, але ми готові допомогти як Міносвіти і науки, так і окремим навчальним закладам в реалізації концепції «Нової української школи», налагодженню технічних засобів дистанційної освіти (навчання, допомога в програмному забезпеченні і багато іншого). Ми вже цим займаємося. У кого є питання, пропозиції або побажання - запрошую на наш інтернет-ресурс: http://academiya.org/).

Голова Ради ГО «Інститут податкових реформ»,

віце-президент АППУ

Олена Хотенко