Украинское общество только успело отойти от прошлогодних президентских и парламентских кампаний, но уже вступает в новый цикл. Этой осенью нас ждут местные выборы, которые назначены на 25 октября.

И хотя, ко дню народного волеизъявления еще далеко, в столице кандидаты уже на низком старте. Обычно, начало активной кампании планируют за два месяца до дня голосования, но сегодняшняя ситуация иная.

Объясняем почему.

После оглушительного успеха прошлым летом команда Зеленского сконцентрировала в своих руках абсолютную власть, но прогнозируемо не смогла сохранить всенародную любовь. Коррупция, громкие медиаскандал часто банальное неумение вести себя на публике сделали свое дело. Социология вещи упрямая и она говорит цифрами - рейтинг «Слуги народа» стремительно снижается. Их оппоненты ответили мгновенно и готовятся вклиниться в борьбу за поддержку украинский.

Киев в этом отношении город определяющее, ибо задает общенациональные тренды. Рейтинг, полученный здесь политикам проще масштабировать и переносить на другие регионы страны. А борьба за кресло мэра формирует политиков общегосударственного уровня.

Такого мнения придерживается и политолог Петр Олещук.

«Общеизвестным является тот факт, что как голосует Киев, так и голосует вся страна. Получив высокую поддержку в столице политической силе гораздо легче перенести эти показатели на регионы. Поэтому нынешняя кампания будет проходить с акцентом на то, чтобы заручиться поддержкой и нарастить рейтинг именно в Киеве и масштабировать эти показатели», - рассказал эксперт.

Именно через этот феномен борьба за столицу будет еще более напряженной, чем обычно. Такая ситуация, конечно, не радует штаб Виталия Кличко. Еще месяц назад действующему мэру прогнозировали легкую победу. Ни для кого не секрет, что ему удалось договориться с Офисом Президента. Зеленский и КО через механизм слабо похожий на реальные праймериз выдвинули технического кандидата - Ирину Верещук, чей рейтинг без бренда «Слуга народа» - на уровне погрешности.

Но, социология показала, что главным соперником для Кличко будет не кандидат от власти, а Андрей Пальчевский. В начале июля он создал партию «Перемога Пальчевского», которая пойдет на выборы по всей стране но еще официально не подтвердил, что будет бороться за пост городского главы. Впрочем, эксперты подчеркивают, что цель Пальчевского получить серьезный результат, и не только в Киеве.

Опрос Центра Разумкова уже на старте кампании подтвердило высокий уровень поддержки у известного бизнесмена - 11%. Допускаем, что сейчас этот показатель выше. Пальчевский активно и системно подошел к построению своей кампании.

Эксперт Владимир Цыбулько также отмечает договоренность между Кличко и ОП, в планы которых вмешался Пальчевский.

«Пальчевский стал своего рода «черным лебедем» для действующего мэра, к появлению которого не были готовы штабисты Кличко. Уже давно было понятно, что «слуги» слили столицу и из-за этого договорняк команда мэра не готовилась к реальной конкуренции. Но ситуация развивается совсем по другому. Учитывая динамику, с которой Пальчевский наращивает поддержку киевлян, то останется ли Кличко мэром, пока остается открытым вопросом», - сказал политолог.

Раскладка будущих мэрских выборов прямо сейчас такова, что именно Кличко и Пальчевский выходят во второй тур.

Преимущества Андрея Пальчевский в его несистемности. Он не представляет власть ни центральную, ни местную. Он артикулирует правильные вещи, готовит экономическую программу и имеет опыт работы в международном бизнесе. Такой набор характеристик импонирует киевлянам. А все эти факторы вместе делают бывшего бизнесмена опасным соперником для действующего городского головы.

В то же время, сильные стороны Кличко также очевидны. Это административный ресурс, сети подкупа и монополия на информацию, которую он получил во время карантинных мероприятий.

Конечно, действующий мэр остается фаворитом, но учитывая динамику, с которой вступает Пальчевский, становится понятно, что Киев ждут самые непредсказуемые и интересные гонки за пост городского головы за последнее время.