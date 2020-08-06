В этом году отмечает свой 25-летний юбилей общенациональная программа «Человек года».

Уже четверть века программа возводит на звездный пьедестал настоящих лидеров независимой Украины, личностей, профессиональное мастерство, творческая энергия, яркий талант и мудрость которых получили широкое признание и авторитет. Уважаемая и известная не только в Украине, но и за ее пределами, программа «Человек года» активно влияет на процессы формирования и становления отечественной элиты, способствует дальнейшему социально-экономическому развитию государства, возрождению духовных ценностей, служит благородному делу консолидации прогрессивных сил общества.

Ежегодно, благодаря этому уникальному проекту, мы имеем прекрасную возможность почтить лучших, выразить им признательность за их самоотверженность, мужество, творческий поиск и неутомимый труд. А еще - зарядиться, вдохновиться этой удивительной энергией успеха, почувствовать гордость за свою страну и ее лучших, самых достойных представителей.

За 25 лет существования программы, истории достижений и побед наших выдающихся соотечественников стали своеобразной летописью национального возрождения и прогресса Украины во всех направлениях общественно-политической, экономической и духовной жизни. По случаю почетного 25-го юбилея, мы хотим вместе с вами вспомнить самых известных, знаковых, прославленных соотечественников, которые в разные годы получали престижный титул «Человек года».

Имена этих людей вспыхивали на небосклоне украинского государства, как звезды.

Это люди-Прометеи, люди-легенды, чей вклад в становление и развитие страны трудно переоценить.

История №9. Виктор ЮЩЕНКО

Cтроитель державы

Ю-щен-ко, Ю-щен-ко! – скандировал многотысячный митинг на киевском Майдане Независимости. Слова эхом относило вдаль и казалось, что бескрайнее море в оранжевых лентах и флагах волнами разносит эту неуемную энергию народной воли по всей Украине. На сцене, установленной на площади, кандидат в Президенты Виктор Ющенко стоял вместе с единомышленниками. В оранжевом шарфе, приложив руку к сердцу, вместе с ними он пел гимн...

Оранжевая революция. В ноябре 2004 года люди восстали против лжи и фальсификаций, игнорирования их мнения и желаний, злоупотреблений властью чиновников и олигархов. Виктор Ющенко, победа которого во втором туре президентских выборов была фактически нивелирована в крайне грязной и нечестной гонке, стал олицетворением надежд на перемены и справедливость миллионов граждан страны. Народ отстоял свое право на собственную волю. На высший пост в государстве Ющенко пришел прямо с Майдана.

Президентство Виктора Ющенко пришлось на годы национального подъема. Атмосфера Майдана и победа демократических ценностей, осознание народом права требовать достойного к себе отношения, – служили хорошей основой для политики консолидации прогрессивных сил общества, духовного возрождения, культурного единства, создания единой поместной православной церкви.

Во время пребывания Ющенко на высшем посту были увеличены государственный бюджет и золотовалютные резервы НБУ, закреплены свобода слова и свобода выбора, расширено финансирование ключевых социальных программ. Глава государства выступил инициатором благотворительных проектов в помощь многодетным семьям и детям-сиротам, которые поддержали представители крупного бизнеса.

Во внешней политике безальтернативным стратегическим курсом Виктора Ющенко стала европейская и евроатлантическая интеграция. Благодаря усилиям Президента страна вступила во Всемирную торговую организацию (ВТО). Также начались переговоры о предоставлении Украине безвизового режима.

Значительной составляющей деятельности третьего Президента стали активация интереса к национальной истории и восстановление исторической памяти. Открыл двери для посетителей Национальный историко-культурный заповедник «Гетьманская слава», отреставрирован дворец Кирилла Разумовского, восстановлена резиденция Богдана Хмельницкого в Чигирине. Голодомор 1932-1933 годов был признан геноцидом украинского народа.

Огромный международный авторитет Виктора Ющенко работал на положительный имидж Украины в мире, создавал условия для привлечения иностранных инвесторов.

...Родился Виктор Ющенко в селе Хоружевка на Сумщине. По окончании Тернопольского финансово-экономического института работал помощником главного бухгалтера колхоза, затем в районном отделении Госбанка. С успехом поднимался по ступенькам экономической карьеры, впоследствии переехав в столицу. В декабре 1987 года благодаря приглашению выдающегося финансиста Вадима Гетьмана получил руководящую должность в киевском отделении Агропромбанка СССР.

Опыт и способности Виктора Ющенко были незамедлительно востребованы в независимой Украине. С 1992 года – он первый заместитель председателя правления Акционерного коммерческого агропромышленного банка «Украина». А через год Ющенко возглавил Национальный банк Украины, сменив на этом посту Вадима Гетьмана, который лично его рекомендовал. Вадим Петрович не ошибся – за шесть лет на этой должности талантливый «первый банкир» сделал очень много. Прежде всего, с успехом прошла денежная реформа: страна получила национальную валюту – гривню. Была создана Государственная казна, началось строительство Банкнотно-монетного двора. Также главе НБУ совместно с Кабмином удалось обуздать финансовый кризис 1998 года, отведя страну от финансовой пропасти. В дни кризиса были мобилизованы все силы Нацбанка. Работа шла в условиях, близких к боевым, до 2 часов ночи. Благодаря энергии и профессионализму Виктора Андреевича удар кризиса Украина выдержала.

Заслуженной оценкой плодотворной деятельности Виктора Ющенко стало его признание в 1997 году по рейтингу влиятельного финансового журнала Global Finance одним из шести лучших банкиров мира.

Через год Виктор Ющенко защитил диссертацию в Украинской академии банковского дела, получив научную степень кандидата экономических наук.

Настойчивость, профессионализм и лидерские качества Виктора Ющенко позволили ему в конце 1999 года возглавить Кабинет Министров Украины. Началась реализация правительственной программы «Реформы ради благосостояния», которая способствовала положительной динамике в экономике. Удалось радикально изменить механизм расчетов и платежей в центральный и местные бюджеты, отказаться от бартера и кредитов, оздоровить ситуацию на энергорынке, существенно увеличить поступления в бюджет и на социальные программы. За год в стране была ликвидирована бюджетная задолженность по заработной плате, пенсиям и стипендиям. Во время премьерства Ющенко был реформирован аграрный сектор, благодаря чему колхозная система была ликвидирована, а крестьяне получили паи земли.

В январе 2002 года начинается политическая карьера Виктора Ющенко. Он возглавляет избирательный блок «Наша Украина», которая на парламентских выборах в марте того же года получила 24,7% голосов избирателей. В.Ющенко руководит наибольшей парламентской фракцией «Наша Украина».

В 2004 году Виктор Андреевич стал кандидатом от оппозиционных сил на пост Президента Украины, хотя формально шел на выборы как самовыдвиженец. Голосование сопровождалось массовыми фальсификациями от власти. Игнорирование Центральной избирательной комиссией фактических результатов выборов способствовало массовому народному возмущению, которое вошло в историю как Оранжевая революция. В результате повторного тура голосования, Ющенко победил и был официально объявлен третьим Президентом Украины.

...Виктор Ющенко. Человек, который известен во всем мире как символ борьбы за демократию и свободу в Украине, фото которого во время Оранжевой революции были напечатаны на первых страницах всех ведущих мировых медиа. Специалист-экономист высшей пробы, благодаря действиям которого стране удалось избежать дефолта. Реформатор, знающий что делать для положительной динамики в экономике, и достигающий результатов. Банкир, вошедший в свое время в шестерку лучших в мире. Президент, который внес весомый вклад в государственное строительство и укрепление международного авторитета страны. Наконец, настоящий патриот, для которого судьба Украины всегда была наивысшей ценностью и смыслом жизни.

Виктор Ющенко награжден Орденом "За заслуги" III степени. Он заслуженный экономист Украины (1997), Лауреат Государственной премии Украины (1999). Также имеет многочисленные международные награды.

7 марта 1998 года Виктор Ющенко во время торжественной церемонии вручения премии «Человек года-1997» был удостоен высокого титула «Банкир года».

Генеральная дирекция общенациональной программы «Человек года»