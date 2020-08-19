Совсем недавно Счетной палатой Украины проведен анализ отчета Антимонопольного комитета Украины за 2019 год (далее – АМКУ)

За его результатами, начальником отдела антимонопольной деятельности Маргаритой Горбач составлен соответствующий письменный отчет, который подписан членом Счетной палаты Андреем Дидыком.

Следует отметить, что М. Горбач занимается этим направлением более 10 лет, пишет Политрада. Однако, с момента принятия новой редакции Закона Украины «О Счетной Палате» (2015 год), составленные М. Горбач подобные отчеты, не соответствуют требованиям закона, который предусматривает аналитику только в той части, которая оказывает непосредственное влияние на государственный бюджет.

Из достоверных источников известно, что М.Горбач является доверенным лицом А.Дидыка и кандидатом на должность члена Счетной палаты.

Кроме того, проведенный в вышеуказанном формате анализ, на который потрачены немалые бюджетные средства, не был предусмотрен и Планом работы Счетной палаты на 2020 год. При этом, ответственные за это направление чиновники, не только изменили цель и предмет аудита, но еще, при его проведении, использовали старые аналогичные отчеты, которые не соответствуют требованиям нового закона о Счетной палате.

Эти явные грубые нарушения действующего законодательства долгое время оставались незамеченными, в том числе и Верховной Радой Украины, которую Счетная палата обязана информировать, как это предусмотрено профильным законом, о проделанной в этом направлении работе.

Безусловно, что причиной этих нарушений является отсутствие профессионального уровня, компетенции и надлежащего контроля со стороны ответственного члена Счетной палаты А.Дидыка за возглавляемым им направлением работы. Безответственное использование аудиторами материалов предыдущих анализов привело к тому, что этот и другие отчеты члена Счетной палаты А.Дидыка по своему содержанию больше напоминают справки непрофессионального счетовода и никак не тянут на уровень аудиторского отчета независимого органа финансового контроля. Очевидная халатность куратора А.Дидыка и, как следствие, умышленно допускаемые прорехи в работе аудиторов — это только «цветочки», но есть еще и «ягодки».

Так, в своих выводах аудиторы подтвердили информацию об экономическом эффекте деятельности АМКУ за 2019 год в размере более 4,3 млрд. гривен, приведенную в его годовом отчете. В то же время, отсутствие в этом отчете АМКУ данных о поступлении средств в общий и специальный фонды государственного бюджета, как и отсутствие анализа первичных документов, делают невозможным рассчитать эффект его деятельности.

И несмотря на это, аудиторы подтверждают отчет АМКУ, используя при этом данные самого отчета, а не первоисточников!!! Как вам такой независимый государственный орган финансово-бюджетного контроля? Напрашивается целый ряд вопросов, какова цель такого мнимого аудита за государственный счет? Для чего или для кого это сделано? Кто за это должен отвечать?

Ответы более чем просты, если знать, что накануне проведения указанного аудита зашаталось «кресло» под руководителем АМКУ, назначение которого напрямую связывают с П. Порошенко и его политсилой. Следовательно, срочно понадобилась соответствующая «подпорка», чтобы это «кресло» окончательно не рухнуло.

И вот в этот период времени, как нельзя кстати, стало проведение внешнего аудита, предсказуемые результаты которого с нетерпением ждали для укрепления пошатнувшегося имиджа, создания иллюзии эффективности и незаменимости главного чиновника АМКУ.

Последствия таких действий могут быть более чем серьезными, поскольку в заблуждение введены высокопоставленные должностные лица государства, ответственные за экономическое развитие страны, а также общественные внутренние и внешние организации, осуществляющие публичный контроль деятельности государственных учреждений и чиновников.

Факты, изложенные Всеукраинским еженедельным профессиональным юридическим интернет-изданием «Onlane» от 24 февраля 2020 года в статье под заглавием «Назлоупотреблялись: резонансные дела АМКУ в 2019 году», никак не стыкуются с подсчетами размеров экономического эффекта деятельности АМКУ в 1919 году.

В частности, в публикации указано, что АМКУ решением от 5 сентября 2019 года № 598-р обязал Группу DF осуществить разделение субъектов хозяйствования — азотные предприятия, не являющихся собственниками контрольных пакетов акций или владельцами контрольных пакетов акций других заводов (ответчиков по делу). Тем самым АМКУ фактически обязывал ответчиков продать имущество, которое им не принадлежало на праве собственности, а потому заранее было ясно, что взыскать с Группы DF штрафные санкции за злоупотребление монопольным положением и начать процессы разделения невозможно. А эти, условно говоря, заоблачные штрафы, также были учтены АМКУ при расчетах размеров экономического эффекта от своей деятельности.

Вызывает сомнение, что такой внешний аудит может являться всего лишь следствием некомпетентности аудиторов и их главного куратора — члена Счетной палаты А.Дидыка. Более вероятным является вывод об умышленной халатности и коррупционной составляющей в действиях этого чиновника, который явно перестарался с использованием своего служебного положения в интересах третьих лиц.

Кто же такой этот А.Дидык? Его быстрый взлет по карьерной лестнице у многих вызывает недоумение, как и вопрос — за какие заслуги, человеку, не имеющего достаточного практического опыта в вопросах финансово-бюджетного контроля и государственного аудита, доверили высокую должность в Счетной палате? Известно, что в период 2009 -2011 г.г. он работал в органах земельных ресурсов Ровенской и Львовской областей; в 2011-2012 г.г. -занимал должность директора Департамента Государственной регистрационной службы Украины; в 2014-2016 г.г. — работал на должности первого заместителя начальника главного управления государственной фискальной службы в Львовской области.

Более чем нелицеприятной можно назвать характеристику А.Дидыка, которую озвучил бывший начальник управления Госкомзема в Львовской области М. Пшевлоцкий, вот ее выдержка из общего контекста публикации «Кто же такой Андрей Дидык?», размещенной в интернет-издании «Антикор»: «Мой первый заместитель (Андрей Дидык) тогда получил интересное прозвище за свои подходы к решению земельных вопросов – «квадратный метр – доллар». Это было привязано к земле, а дальше все было привязано к личности, к людям. То есть, ни одна услуга и не единому гражданину бесплатно не обходилась. Все кадровые назначения решались также только за деньги» (Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/224605-hto_h_takij_andrij_didik).

Многие связывают головокружительную карьеру А.Дидыка на государственной службе с покровительством одного из близких к П.Порошенку публичных государственных чиновников.

Также известно, что на одном месте А.Дидык надолго не задерживался. Последний раз с госслужбы А.Дидыка освободили в 2016 году на основании приказа Государственной фискальной службы Украины за нарушение требований антикоррупционного законодательства, однако, несмотря на это, уже в начале 2018 года он избран членом Счетной палаты. Как говорится: «… и щуку бросили — в реку…»

Что же касается работы А.Дидыка в Счетной палате, то известно, что он всячески пытается создать себе имидж бескомпромиссного борца с коррупцией, при этом, одержимый желанием занять место нынешнего главы и, используя свой высокий статус чиновника, успешно дискредитирует имидж Счетной палаты, ее руководителя и неугодных ему сотрудников.

Подтверждением этому являются продуманные публикации А.Дидыка в интернет-изданиях, ознакомления с которыми у непосвященных лиц может вызвать иллюзию реально имевших место фактов, поскольку его хитроумные обвинения в адрес руководства аппарата и некоторых членов Счетной палаты изощренно подвязываются к действительно происшедшим событиям. При этом, факты намеренно искажаются и преподносятся в нужном для их автора ракурсе.

Одним из ярких примеров продуманной тактики А.Дидыка являются его обвинения в адрес нынешнего руководства Счетной палаты, которые опубликованы в средствах массовой информации. В частности, А. Дидык указывает на умышленное саботирование руководством Счетной палаты рассмотрения Отчета о результатах аудита эффективности использования средств государственного бюджета, выделенных Национальному агентству по предотвращению коррупции (далее- НАПК). При этом, А.Дидык, особо не церемонясь, обосновывает это тем, что руководство Счетной палаты действует таким способом в интересах экс-членов НАПК.

Следует заметить, что этот отчет, как и другие отчеты департамента контроля в сфере юстиции и предотвращения коррупции, который патронируется А.Дидыком, подготовлен под руководством начальника отдела этого департамента М.Горбач.

И потому, действительная причина такого положения вещей более чем банальна, это отсутствие инициативы самого А.Дидыка внести в проект повестки заседаний Счетной палаты рассмотрения указанного отчета, что, согласно регламентирующих работу Счетной палаты нормативов, входит именно в его компетенцию.

Кроме того, более чем лояльные выводы и типичные предложения этого отчета, составленного на 84 страницах, не содержат в себе каких-либо угроз для бывшего руководства НАПК и его членов. Этот отчет, как и сам акт аудита на 300 страницах подписан исполняющей обязанности главы НАПК Н.Новак без каких-либо замечаний, что, само по себе, является беспрецедентным случаем в аудиторской деятельности! Это непроизвольно указывает на профессиональную непригодность аудиторов, либо на их сговор с представителями проверяемого учреждения.

Таким образом, обвинения А.Дидыка в адрес главы Счетной палаты и некоторых ее членов, опубликованные в изданиях: «Зеркало недели», DT.UA и др., мягко говоря, являются надуманными.

В этом контексте представляет интерес позиция исполняющей обязанности главы НАПК Н.Новак, которая в своих выступлениях подтвердила факты выявления Счетной палатой ряда нарушений по оплате труда бывшего руководящего состава НАПК и т.д. При этом, предположила, что соответствующие материалы Счетной палатой умышленно не переданы в правоохранительные органы, чтобы не создавать проблем бывшим сотрудникам агентства, допустившим эти нарушения.

Не вдаваясь в подробности этих внутренних разборок экс-членов агентства и аудиторов, следует констатировать о формальном подходе аудиторов Счетной палаты к проверке законности и эффективности использования средств бюджета в сфере предоставления услуг на внедрение и функционирование информационно-телекоммуникационной системы в НАПК.

В тоже время, эта сфера бюджетных расходов является наиболее лакомой и привлекательной для криминала, именно здесь фиксируется наибольшее количество случаев «отмывания» денег и коррупции. Из 84 страниц отчета всего лишь 9 страниц посвящено этой теме, в том числе вопросам создания и функционирования основной автоматизированной системы НАПК, которой является Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на осуществление функций государственного или местного самоуправления (дальше – Реестр). Как мы помним, с ним связано немало имевших место в 2016-2017 г.г. скандалов и разоблачений.

Оставлены без внимания аудиторов и предостережения их коллег, ранее проводивших аналогичную проверку в 2017 году и указавших в своем отчете на отсутствие контроля в НАПК за состоянием использования оборудования и программного обеспечения Реестра.

Согласно данным последнего отчета, НАПК по 11 договорам с ГП «УСС» и ООО «Алтаюр» за период 2018-2019 г.г. перечислило 19,0 млн. грн. бюджетных средств на счета этих двух коммерческих предприятий. НАПК с 2017 года является арендатором ООО «Алтаюр», пользуется принадлежащим этой коммерческой структуре серверным, вычислительным и другим оборудованием для размещения программного обеспечения электронной системы декларирования.

Несмотря на это, вопросы законности заключения и эффективности исполнения указанных договоров, законности владения этим имуществом ООО «Алтаюр» вообще остались за рамками аудита, что свидетельствует либо о халатности аудиторов, либо о злоупотреблении ними своим служебным положением в интересах третьих лиц.

Именно эти договора вызвали негативную реакцию со стороны нового руководства НАПК, что стало вполне обоснованной причиной его обращения в правоохранительные структуры.

Но это еще далеко не вся история! 03 августа 2020 года в Счетную палату поступило заявление адвоката ООО «Алтаюр» о проведении Счетной палатой внепланового аудита относительно осуществления государственных закупок, в связи с возникшим между НАПК и ООО «Алтаюр» хозяйственного спора в части выполнения договора аренды оборудования.

Как Вам? Коммерческим предприятием фактически ставится вопрос о подтверждении внешним аудитором, в лице Счетной палаты, законности и эффективности использования бюджетных средств на внедрение и функционирование Реестра с привлечением коммерческого предприятия ООО «Алтаюр».

Такого курьезного явления в истории Счетной палаты еще не было. Как говорится, дождались. И этому есть свои объяснения, а именно твердый расчет нагревших на этом руки бывших чиновников НАПК и коммерсантов ООО «Алтаюр» на то, что это заявление попадет на рассмотрение борцу с коррупцией А.Дидыку и, конечно же, будет им удовлетворено.

Надеемся, что эта статья поможет в борьбе с коррупционерами в высших органах государственной власти. Ожидаем увидеть реакцию на эту статью со стороны Верховной Рады Украины, ответственной за назначение на должность члена Счетной палаты одиозного А.Дидыка.

Выражаем свою уверенность, что правоохранительные органы также смогут дать надлежащую оценку изложенным фактам коррупции, халатности, и прочим должностным преступлениям, которые наносят существенный и непоправимый вред интересам государства.