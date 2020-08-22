Небольшой, почти депрессивный регион на северо-востоке Украины неожиданно показал, что способен удивлять.

В отличие от большинства областей, тут мало кого волнует - победит ли осенью «Слуга народа» действующую местную элиту. Как оказалось, главная интрига на Сумщине совсем в другом: взорвет ли местную избирательную кампанию (и в каком качестве) глава областной государственной администрации времён «Партии регионов» Юрий Чмырь?

Сломанные стереотипы

Почему такой ажиотаж в Сумской области вызывают не лидеры «новых лиц», национал-патриотов или нынешние крепкие хозяйственники, а бывший губернатор, после которого сменились уже четыре главы ОГА? Чтобы это понять, говорят сумские эксперты, нужно вернуться на 10 лет назад.

После победы Виктора Януковича на президентских выборах назначение молодого и амбициозного нардепа-регионала (ещё и уроженца Макеевки) на тотально «бело-сердечную» Сумщину считалось чуть ли не ссылкой. В экономике области - почти безнадежный застой, в политике - доминирование БЮТ и «Нашей Украины», настроения в обществе - тревожно-радикальные. Налицо были все основания относить нового губернатора Юрия Чмыря к чужакам без особых перспектив. Тем не менее, эксперты выделяют 3 успешных кейса молодого губернатора, после которых его заметили на национальном уровне.

Всего через полгода после назначения, в многолетней электоральной «вотчине» Юлии Тимошенко, по результатам местных выборов Юрий Чмырь формирует в облсовете депутатское большинство - 58 из 100 депутатов избраны от «Партии регионов».

Юрий Чмырь, единственный из украинских губернаторов, добивается и проводит инвестиционную презентацию Сумщины в штаб-квартире Совета Европы в Страсбурге.

Область, находящаяся в зоне рискованного земледелия, выводится в топ-5 ведущих регионов Украины по комплексному рейтингу МинАПК, и в тройку лучших по динамике привлечения иностранных инвестиций.

Языком цифр

Если представить жизнь региона в виде графика или кардиограммы, то 2010-2013 годы на Сумщине - резкий скачок почти по всем показателям. Прежде всего - экономика. Сравним: в 2009 году валовый региональный продукт (ВРП) в расчете на 1 человека на Сумщине составлял 2 000 долларов США, а в 2013-м - уже 3 345 долларов. Рост - на 67% процентов за четыре года.

Если в 2009 году, до прихода Юрия Чмыря в Сумскую ОГА, в область зашло 158 миллионов долларов иностранных инвестиций, то в 2013 году эта цифра выросла в два с половиной раза, до 386,5 миллионов долларов. Именно это обеспечило такой стремительный рост. Для сравнения, соседняя Черниговская область: в 2009 году – 103 миллиона долларов США инвестиций, в 2013 году - 105 миллионов долларов, почти без изменений. А другая схожая область, Ровенская, наоборот «обвалилась»: с 304 миллионов долларов инвестиций в 2009 году до 277 миллионов в 2013-м.

Ещё один показатель, напрямую связанный с инвестициями и ростом производства - это занятость населения и трудоустройство безработных. В 2009 году занятого населения на Сумщине официально было 439 000 человек, а уже в 2013 году - 462 000. Фактически, за 4 года было создано или восстановлено более 23 тысяч рабочих мест.

А вот как изменялись показатели трудоустройства (ежегодные показатели процента трудоустроенных от всего количества зарегистрированных безработных):

Процент трудоустроенных:

Иными словами, если в 2009 году центры занятости на Сумщине могли дать работу только 27 процентам обратившихся, то в 2013 году - уже 35 процентам. А затем, с 2014 года - резкий спад.

Именно во «времена Чмыря» начался и резкий подъем аграрного сектора области, которая до этого по большинству показателей «пасла задних» в Украине. Один факт: по объему сбора зерновых культур Сумская область с 17 места в стране в 2010 году вырвалась на 9-е место в 2012 и 2013 годах. Но показательно другое. АПК области перестал работать по принципу «вырастили - продали - вывезли». Каждый год на Сумщине вводились в эксплуатацию сразу по несколько новых современных элеваторных комплексов, а в 2012 году в области заработал самый мощный элеватор в Европе.

В итоге регион вошел в лидеры в Украине по объему мощностей хранения сельхозпродукции.

Куда девались деньги?

Резкий подъем экономики естественно подтянул за собой доходы жителей области, прибыли предприятий, поступления в бюджет. Губернатор планировал занять свой пост всерьез и надолго, поэтому финансы «полились» в социальную сферу. В Сумах, Шостке, Конотопе, Ахтырке, Ромнах были созданы ультрасовременные медицинские диагностические центры.

Причем не частной, а коммунальной собственности - бесплатные для жителей территорий.

В 2012-2013 годах после капитальных ремонтов открылись сразу два областных театра: почти разрушенный за 100 лет существования Театр юного зрителя.

Как и Академический театр им. Щепкина.

Обрел вторую жизнь известный на весь бывший СССР военный институт ракетных войск и артиллерии.

Спустя 6 лет после расформирования и ликвидации уникального учебного заведения, именно Юрий Чмырь достиг соглашения с Минобороны и Минобразования и в 2012 году восстановил в стенах бывшего военного института Сумской Кадетский корпус на 1 000 воспитанников.

Кстати, многие сумские футбольные болельщики помнят май 2012 года, когда в финале школьного Евро-2012 Кубок победителя завоевала команда из Сум. Реальный результат того, как заработала комплексная программа развития детского футбола. За неполные два года был построен Детский футбольный центр «Барса» в Сумах и 11 филиалов в райцентрах, создан областной футбольный спортивный интернат, профессиональными занятиями футболом по всей области было охвачено 30 000 детей.

Размах спортивного движения в регионе был такой, что сумчане уже не удивлялись приездам в область тренеров-методистов знаменитой испанской «Барселоны» или проведению в городе финального матча Кубка Украины между киевским «Динамо» и донецким «Шахтером».

Чего хотят сумчане

События на Майдане и смена власти в 2014 году превратили Юрия Чмыря из успешного, хоть и жесткого, государственного менеджера в люстрированного «регионала» из команды беглого Президента Януковича. Реальные результаты работы «прошлой власти» уступили место патриотическому подъему, обещаниям европейских зарплат. Шесть лет прагматизма, понимание законов экономики и умение добиваться результата оставались невостребованными.

Но именно из-за этих качеств, считают эксперты, на Сумщине сегодня растёт общественный запрос людей и специалистов такого типа как Юрий Чмырь. Плюс бывшего губернатора в том, что местные жители не просто хотят вернуть абстрактное «как было раньше», а очень хорошо помнят, в чем конкретно эти «лучшие времена» выражались.

Ведь созданные тогда предприятия, построенные социальные объекты никуда не делись, они по сей день работают, и заставляют волей-неволей сравнивать «тогда» и «теперь».

Ожидает ли Сумщину реванш? Скорее всего, он уже произошел. Пока что именно в разрезе электоральных настроений жителей.

Но если знаковые люди, типа Юрия Чмыря выйдут этой осенью на политическую арену, то этот самый реванш, запрос на возвращение прагматиков и специалистов на Сумщине, точно станет новой политической реальностью для региона.

Егор Смелин. Политический обозреватель.