Украине не везет с министрами экономики. Чаще всего ими оказывались банальные «серости», о которых и вспомнить нечего (не считая бывшего президента Порошенко и нынешнего успешного бизнесмена Тигипко)

Сейчас более-менее на виду двое «бывших» - Суслов, который бегает по телеэфирам и отрабатывает пророссийскую повестку, и Данилишин, поочередно предавший Тимошенко и Порошенко и теперь ревностно служащий новой власти. Ярко промелькнувший Милованов, только успев подать надежды, ушел из поля внимания.

Нынешний министр экономики Петрашко, очевидно, пополнит ряд «серостей», многие о нем забудут на следующий день после отставки. Впрочем, стоило ли ждать развития экономики Украины, если профильным министром назначен человек, который работая в российской «Тройке-Диалог» помогал тамошним мошенникам выводить миллиарды долларов в «тихие налоговые гавани». А потом руководил «Укрлендфармингом», который вывел из VABбанка миллиарды гривен нацбанковского «рефинанса», обанкротил банк и лишил денег десятки тысяч вкладчиков (акционер компании Бахматюк подался в бега).

Экономические взгляды профильного министра специфичны. Судя из публичных заявлений Петрашко экономическая политика должна строиться на двух подходах - снижение учетной ставки и рост инфляции. То, что оба этих параметра находятся в компетенции Нацбанка, Петрашко не смущает. Скорее даже воодушевляет – при таких «вводных» министру экономики остается высказывать пожелания Нацбанку и с высоты положения ждать их реализации.

Позиция министра заранее выигрышна в плане PR. Дело в том, что в Нацбанке работают преимущественно грамотные специалисты, понимающие, что борьба с инфляцией не может быть самоцелью, но именно низкая инфляция позволяет Госстату показывать обездоленным кризисом украинцам относительно приемлемые темпы падения экономики (6,5% за первое полугодие). А при росте инфляции падение реального ВВП будет намного выше (за счет дефлятора). Поэтому, Нацбанк вряд ли пойдет на поводу у Петрашко. А раз так, Петрашко с деланной обидой обвинит НБУ в том, что не учли его гениальные идеи, поэтому с него взятки гладки.

Петрашко легко сводит всю экономическую политику к двум мерам, за которые отвечает Нацбанк. Но где меры, которые относятся к компетенции Минэкономики? Где программа развития экономики, где мероприятия по возврату Украины в число промышленно развитых стран, где план привлечения инвестиций в экономику и меры по его реализации?

Возможно, как выходец из «Укрлендфарминга», Петрашко проникся идеей «аграрной сверхдержавы», даже несмотря на то, что в мировой экономической истории не встречалось примеров долгосрочного успеха стран, сделавших ставку только на сельское хозяйство. Спору нет, использовать преимущества украинских черноземов и климата нужно. Но при этом совсем не обязательно уничтожать те остатки промышленности, которые удалось сохранить в Украине.

А Петрашко как раз этим и занимается. Возьмем, к примеру, ситуацию с квотами на импорт серной кислоты. Введенные в 2018 году, они были предназначены для защиты национальных производителей, которые обещали обеспечить потребителей серной кислотой в необходимом объеме.

Однако, как зачастую бывает в подобных случаях, «Сумыхимпром» и Восточный горно-обогатительный комбинат (производители серной кислоты) вместо увеличения объемов производства применили другую тактику – продавали продукцию подконтрольным фирмам-прокладкам, которые задирали цены серной кислоты для потребителей.

Нуждающиеся в серной кислоте металлургические комбинаты были вынуждены переплачивать и биться за доступ к серной кислоте, без которой производство остановится – без нее не только невозможна нормальная работа коксовых батарей, но, что самое главное, нет возможности обеспечить очистку выбросов, поэтому придется останавливать меткомбинаты.

Что такое остановленные коксовые батареи, домны, конвертеры и сколько миллиардов нужно, чтобы снова запустить их в работу, знает любой производственник. Но не министр экономики, который с упорством, достойным лучшего применения, игнорирует обращения металлургов насчет отмены квоты на импорт серной кислоты.

Ищите - кому выгодно, учат авторы детективных романов. Действие квот на импорт серной кислоты выгодно бенефициарам «серых» трейдеров, наживающихся на ее дефиците. А если Минэкономики не отменяет эти квоты, получается, что выгодно это и министру экономики, к тонкой душе которого, надо полагать, нашли подход эти самые бенефициары «серых трейдеров».

Министр экономики Петрашко запомнится нелепыми идеями насчет инфляционного разогрева экономики, перекладыванием ответственности за ее развития на Нацбанк и полным нежеланием хоть как-то облегчить положение украинской металлургии, второй по вкладу в ВВП отрасли экономики.