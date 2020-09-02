В этом году отмечает свой 25-летний юбилей общенациональная программа «Человек года».

Уже четверть века программа возводит на звездный пьедестал настоящих лидеров независимой Украины, личностей, профессиональное мастерство, творческая энергия, яркий талант и мудрость которых получили широкое признание и авторитет. Уважаемая и известная не только в Украине, но и за ее пределами, программа «Человек года» активно влияет на процессы формирования и становления отечественной элиты, способствует дальнейшему социально-экономическому развитию государства, возрождению духовных ценностей, служит благородному делу консолидации прогрессивных сил общества.

Ежегодно, благодаря этому уникальному проекту, мы имеем прекрасную возможность почтить лучших, выразить им признательность за их самоотверженность, мужество, творческий поиск и неутомимый труд. А еще - зарядиться, вдохновиться этой удивительной энергией успеха, почувствовать гордость за свою страну и ее лучших, самых достойных представителей.

За 25 лет существования программы, истории достижений и побед наших выдающихся соотечественников стали своеобразной летописью национального возрождения и прогресса Украины во всех направлениях общественно-политической, экономической и духовной жизни. По случаю почетного 25-го юбилея, мы хотим вместе с вами вспомнить самых известных, знаковых, прославленных соотечественников, которые в разные годы получали престижный титул «Человек года».

Имена этих людей вспыхивали на небосклоне украинского государства, как звезды.

Это люди-Прометеи, люди-легенды, чей вклад в становление и развитие страны трудно переоценить.

История №12. Богдан СТУПКА

Актерское откровение Великого Богдана

Богдан Ступка. Великий и непостижимый актер, которому были подвластны любые самые сложные роли. Он настолько владел магией перевоплощения, что казалось исторические или литературные персонажи, которых он играет, просто оживают. На сцене театра или в кино Великому Богдану верили от первого до последнего слова. Он не просто играл, он доносил истину, которая отзывалась в каждом зрительcком сердце и побуждала размышлять о главном: «Кто я? Зачем мы здесь? Для чего?». Это был не просто катарсис, это была встреча с собой под иным, духовным ракурсом, после которой жизнь приобретала новые смыслы, а душа обновлялась и просветленно звенела. В счастливые мгновения актерского откровения силой своего Гения выдающийся артист проникал в самые глубины духовных знаний и щедро делился ими.

... Родился Богдан Ступка 27 августа 1941 в селе Куликово Львовской области, в творческой семье. Его отец пел в хоре Львовского оперного театра, мамин старший брат был там же солистом, а тетя – главным концертмейстером. Маленький Богдан много времени просиживал в театре, наблюдая за родительскими репетициями. «Мне казалось, – рассказывал позже актер, – что я попал в рай или какую-то сказку, и в этой сказке-театре вырос». Он знал наизусть почти весь театральный репертуар, слушал и знал многих знаменитых оперных певцов, в том числе Ивана Козловского и Сергея Лемешева. Окончательно юноша увлекся театром, когда в кинотеатре «Звезда» вместе с одноклассниками увидел фильм-спектакль «Украденное счастье» И. Франко, где в роли Анны выступала Наталья Ужвий, а в роли Николая Задорожного – Амвросий Бучма. Богдан был ошеломлен их актерской игрой и сомнения по выбору профессии развеялись окончательно. Много лет спустя роль Задорожного, сыгранная Ступкой сначала во Львове, а затем и в Киевском театре им. Франко, стала одной из самых дорогих и любимых его работ.

В 1960 году Богдан Ступка стал студентом театральной студии при Львовском театре им. М. Заньковецкой. Отсюда и берет начало его сценическая карьера: «Фауст и смерть» А.Левады, Н.Руденко, «Память сердца» А. Корнейчука, «Чайка» А.Чехова, «Ричард III» У.Шекспира. «О, какое это было ощущение! – вспоминает актер о своих первых шагах на сцене. – Кажется, зал – как лев с открытой пастью, которая хочет тебя проглотить! И ты, ничего не помня, как в каком-то сне, говоришь свои слова, кто-то аплодирует, а ты ничего не помнишь...». Критики уже тогда пророчили молодому львовском артисту большое театральное будущее. И оно начиналось.

Львовский театр им. Заньковецкой стал для Ступки успешным стартом. Но настоящий актерский полет он почувствовал в Киевском театре им.И.Франко, куда приехал работать в 1978 году вслед за своим другом, режиссером Сергеем Данченко. Творческому тандему Ступка–Данченко удалось обновить и вдохнуть жизнь в главный театр республики. Его неповторимый стиль и энергетика закладывались именно с тех спектаклей, которые Данченко поставил со Ступкой в главных ролях. Здесь был сыгран дорогой его сердцу Задорожный в «Украденном счастье». Затем был «Дядя Ваня» А. Чехова, «Выбор» Ю. Бондарева, «Мерлин» немецкого драматурга Т. Дорста, «Король Лир» У. Шекспира, «Энеида», где Ступка сыграл Котляревского, и, конечно, непревзойденный «Тевье-Тевель»...

Большое кино не могло не заметить талантливого артиста. Одной из первых работ Богдана Ступки стала роль Ореста в фильме «Белая птица с черной отметиной» режиссера Юрия Ильенко. Богдан настолько глубоко и интересно раскрыл этот неоднозначный образ, что сразу стал знаменитым, обратив на себя внимание настоящих метров кино. Выдающийся артист Михаил Ульянов написал ему письмо и пригласил сняться в своем фильме «Самый последний день». О первой встрече со Ступкой Ульянов вспоминал так: «На первую же репетицию он пришел полностью подготовленным. Меня поразило, как молодой артист подробно шлифовал пластику роли. Его тело воистину говорило и пело. Богдан Ступка еще тогда произвел на меня впечатление тонкого и одаренного мастера, который многое понимает и находит в своей работе». Однако, по словам самого Богдана, сойти с театральной сцены на съемочную площадку ему было непросто, он долго не мог принять «специфику» кинематографа. Ступка объяснял свою позицию: «У них (в кино) так: «Ты это сделаешь. Это очень просто». А я отвечаю: «Когда просто – это уже не искусство». Столь требовательным к себе и преданным своей профессии был Богдан Сильвестрович. Он не хотел только присутствовать в кадре. Каждой роли он отдавал частичку своей жизни, сердца, души. Иначе не умел. Так работал и в кино, которое все же прочно вошло в его жизнь и стало неотъемлемой частью. За свою карьеру актер исполнил более 100 киноролей. Работать с ним считали за честь самые известные кинорежиссеры: Отар Иоселиани, Кшиштоф Занусси, Ежи Гофман, Режис Варнье, Юрий Ильенко, Кира Муратова, Сергей Бондарчук... Особенно интересно Богдану Сильвестровичу удавалось воспроизводить исторические личности. Его устами говорили гетьманы Иван Брюховецкий («Черная рада»), Иван Мазепа («Молитва за гетьмана Мазепу»), Богдан Хмельницкий («Огнем и мечом»), а также Чингисхан ("Тайна Чингисхана"), Александр Керенский («Красные колокола»), Борис Годунов («Кремлевские тайны»), Остап Вишня («Из жития Остапа Вишни»).

Знаменательным стал для Богдана Ступки 2004-й год. Он сыграл в фильме Павла Чухрая «Водитель для Веры», за что был удостоен премии «Ника» и «Золотой орел». За роль в фильме Дмитрия Месхиева «Свои» артист был номинирован на приз Европейской киноакадемии. Через два года на экраны вышла лента Тиграна Кеосаяна «Заяц над бездной», где Ступка блестяще сыграл генсека Брежнева. Великолепной актерской работой Богдана Ступки также стала главная роль в фильме Владимира Бортко «Тарас Бульба» (премия «Золотой орел»).

В ноябре 2008 года, получая награду ІІІ Римского международного кинофестиваля за главную роль в фильме «Сердце на ладони» Кшиштофа Занусси, актер сказал: «Мечтой моей жизни было, чтобы украинская культура стала известна во всем мире». Этой мечте Богдан Сильвестрович отдал всю жизнь. И не только как артист. Много лет он возглавлял Национальный драматический театр имени Ивана Франко, предоставив франковцам радость сотрудничества с большим количеством талантливых режиссеров. Добился завершения строительства малой сцены, которая носит имя гениального Сергея Данченко. А еще сделал немало полезного в должности Министра культуры.

Богдан Ступка – знаковое имя не только в Украине, но и в искусстве польском, русском, итальянском. Он много снимался за рубежом, но никогда не соглашался переехать, хотя таких предложений было немало. Отвечал, что он украинский актер, который снимается и играет у режиссеров из разных стран. Больше всего он любил Украину.

Всего за сорок лет работы в театре и кино Богдан Ступка создал десятки непревзойденных образов, которые уже принадлежат истории театрального и киноискусства. Жемчужинами его творчества стали главные роли в «Короле Лире» Шекспира, «Дяде Ване» Чехова, «Мастере и Маргарите» Булгакова, «Карьере Артуро Уи» Брехта, «Тевье-Тевеле» Горина по Шолом-Алейхему... Образы Шевченко, Сковороды, Котляревского, созданные талантом Ступки, никогда не исчезнут из памяти зрителей.

Имя Великого Богдана стоит в ряду корифеев украинской Мельпомены: Марьяна Крушельницкого, Дмитрия Милютенко, Натальи Ужвий, Амвросия Бучмы. Глубокое, яркое, многогранное творчество гениального актера было и всегда будет золотым достоянием украинской культуры.

...Непревзойденный мастер театра и экрана. Актер Божьей милостью. Деятель искусства, который остается моральным авторитетом и духовным лидером миллионов сограждан. Богдан Ступка был больше, чем великим Артистом. Он был великим Человеком.

В 2011 году Богдан Ступка был удостоен высшего государственного звания Герой Украины с вручением ордена Державы.

В 1991 году Богдану Ступке было присвоено высокое звание народного артиста СССР.

Богдан Ступка награжден Орденом князя Ярослава Мудрого V (2006) и IV (2010) степеней, Орденом «За заслуги» II (1999) и I (2001) степеней.

Также он является Лауреатом Государственной премии Украины имени Т.Г.Шевченко в 1993 году в области театрального искусства и Лауреатом Государственной премии Украины имени Александра Довженко 2012 года (посмертно).

Выдающийся актер Богдан Ступка был дважды удостоен высокого титула «Актер года» на торжественных церемониях вручения премии «Человек года-1997» и «Человек года-1999».

17 марта 2007 во время торжественной церемонии вручения премии «Человек года-2006» Богдан Ступка стал обладателем специальной премии газеты «КП в Украине» - «Кумир украинцев».

Генеральная дирекция общенациональной

программы «Человек года»