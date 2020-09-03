В начале своей очередной статьи из цикла о необходимости как можно быстрее создать новый единый орган - Службу финансовых расследований, повторюсь, Ассоциация плательщиков налогов Украины публично и последовательно уже почти пять лет предлагает Концепцию объединения в Службу финансовых расследований экономических подразделений налоговой милиции в составе ГФС Украины, Департамента Государственной службы по борьбе с экономической преступностью (ГСБЭП) в структуре МВД Украины, Департамента контрразведывательной защиты экономики государства (ДКЗЭГ) в структуре СБУ, касаемо которых существуют проблемы, связанные с размежеванием компетенции, происходит дублирование полномочий, отсутствует персональная ответственность за «теневую» экономику, злоупотребления и нанесения убытков, а также отсутствует координации взаимодействия органов финансового контроля.

Отмечу, по моему глубокому убеждению, именно основательное изучение и взвешенное внедрение положительного европейского опыта является важным для создания собственной модели роли нашего государства в регулировании вопросов финансово-экономической безопасности, а это - гарантия независимости и целостности нашей страны и условие обеспечения ее финансово-экономической безопасности.

Накопленный зарубежный опыт (Австрии, Грузии, Италии, Польши, США, Швеции, Литвы) показывает, что в государстве может эффективно работать единый орган по борьбе с правонарушениями в сфере финансов и экономических преступлений. Сокращение количества государственных органов финансового контроля и финансовых расследований и создание именно единого правоохранительного органа со специализацией на расследовании финансовых преступлений является довольно распространенной практикой в развитых странах, и это только повышает эффективность такой деятельности.

Так, последние 20 лет европейская методология досудебного уголовного производства основывается на концепции ILP (Intelligence-Led Policing - полицейская деятельность, управляемая аналитикой). Безусловно, данная модель стала эффективным ответом на быструю глобализацию, которая расширила возможности международной организованной преступности, и быстро доказала свою результативность. Она сделала переворот в европейской системе досудебного расследования и позволила сделать колоссальный рывок вперед как в смысле соблюдения прав граждан и юридических лиц, так и в смысле повышения раскрытия и работы полицейских органов на опережение (превентивной, инициативной работы по выявлению преступлений): досудебное расследование проводится на основании данных, полученных из государственных и международных баз данных, реестров, других источников, которые анализируются с помощью специального инструментария криминалистического анализа специально подготовленными детективами-аналитиками, работающими исключительно с базами данных и информацией и не имеющими непосредственного отношения к конкретному уголовному производству. Разведывательная аналитика предоставляет информацию, с помощью которой правоохранительные органы определяют объекты внимания. На сегодня ILP интегрирована и успешно действует в большинстве стран Европейского Союза и Соединенных Штатах Америки.

Хочу подчеркнуть, что ILP-модель использует интегрированные данные всей существующей информации для управления рисками. Проще говоря, данная модель предусматривает выявление и анализ проблемы еще до момента совершения правонарушения. Главными инструментами по этой модели становятся обмен информацией и анализ решений. Существующая же в Украине модель противодействия экономической преступности, наоборот, больше ориентирована на преодоление последствий преступлений. Для успешной имплементации принципов ILP в правоохранительную деятельность в сфере экономики необходима серьезная реформа, существенные организационно-структурные изменения, перераспределение персонала правоохранительных органов, профессиональная переподготовка личного состава, пересмотр функциональных задач и должностных обязанностей и т. п. Создание Службы стало бы логичным шагом на пути к такой имплементации.

Сейчас необходимо остановиться на основных преимуществах применения ILP-модели, а это:

- разоблачение преступных технологий и причастных к ним физических и юридических лиц осуществляется путем обработки больших массивов информации Big Data с использованием программных продуктов криминалистического анализа (І2, Maltego, Palantir, Watson, IDAL, SAS, Semantrum и др.);

- сосредоточение внимания на разоблачении преступных групп, уголовной инфраструктуры, схем и технологий совершения преступлений, которые оказывают существенное влияние на криминализацию общественных отношений, и их расследовании;

- сопровождение упрощения процедуры досудебного расследования изменением подходов к определению достаточности и допустимости доказательств и принятия управленческих решений, формированием доверия к полицейскому органу и социальной защиты его работников и, соответственно, снижениям коррупционных рисков;

- определение стратегий борьбы с преступлениями и тактики расследования уголовных производств осуществляется путем методологий оценки рисков и угроз (SPSS, SWOT, PEST, SOCTA и др.);

- унифицированная форма деятельности зарубежных правоохранительных учреждений. Как следствие, ее внедрение будет способствовать интеграции отечественных правоохранительных органов в европейское и международное полицейское сообщество.

Отмечу, что главным преимуществом нового силового органа должно стать кардинальное изменение подхода к расследованию финансовых преступлений. Ведь само по себе создание новой структуры без видения концепции ее деятельности, без внедрения инновационного подхода в работе даст нулевой эффект. В будущем законе должна быть реализована концепция правоохранительного органа абсолютно нового формата, ее особенностью будет изменение силового подхода на аналитический, а деятельность Службы будет направляться аналитикой и основываться на использовании современных риск-ориентированных методов криминалистического анализа, как и деятельность соответствующих правоохранительных органов в странах ЕС. Следовательно, одной из наиболее важных функций нового органа станет информационно-аналитическая, а в его работе будет превалировать интеллектуальная составляющая. В основе аналитической деятельности будет мониторинг всех существующих в стране и за ее пределами баз данных. Основное внимание будет отводиться систематическому сбору и оценке информации путем четко прописанного аналитического процесса, в результате которого данные будут превращаться в стратегические и рабочие аналитические продукты, подкрепляющие фактическими данными процесс принятия обоснованных управленческих решений. А потому деятельность Службы будет основываться на использовании собственных информационных ресурсов, данных и сведений из существующих источников, а также оценке больших массивов данных. Это позволит исключить необходимость привлекать значительный человеческий ресурс, а результат не будет зависеть от алгоритма, задаваемого следователем или детективом. Это те наработанные риск-ориентированные технологии, которые давно существуют в странах, где действительно борются с экономической преступностью.

В процессе создания Службы произойдет объединение информационно-аналитических систем и баз, действующих в составе отдельных существующих правоохранительных органов, в единый аналитический центр нового ведомства, что позволит повысить эффективность такой аналитической деятельности. Анализ по уже существующим информационными базам, сформированным в разных отечественных контролирующих и правоохранительных органах, можно сделать довольно эффективным и продуктивным, объединив эти информационные потоки воедино, ведь информационное наполнение таких баз данных весьма удовлетворительно, а современные программные комплексы позволяют это сделать.

Очевидно, что если говорить о компетенции и полномочиях Службы финансовых расследований, то на нее будет возложено выполнение таких ключевых функций:

- участие в обеспечении безопасности государства путем комплексного противодействия распространению уголовных угроз в сфере экономики;

- предупреждение, выявление, пресечение, расследование и раскрытие уголовных правонарушений в сфере хозяйственной деятельности (в экономической сфере);

- подготовка предложений по формированию государственной политики в сфере комплексного противодействия уголовным правонарушением, противодействие которым относится к компетенции Службы.

Для выполнения своих функций Служба финансовых расследований, как орган, который будет противодействовать финансовым преступлениям, должна быть наделена широким кругом полномочий в части доступа к информации, возможностей в сфере информационно-аналитической деятельности, применения процессуальных и оперативных мероприятий и т. п. Это целесообразно, поскольку такой орган должен работать эффективно и независимо от устоявшейся бюрократической системы. Служба должна стать полноценным правоохранительным органом со всеми полномочиями органа досудебного расследования, определенными Уголовным процессуальным кодексом Украины. При этом по рекомендациям стран - членов ЕС данный правоохранительный орган должен быть автономным, то есть осуществляющим как расследования, так и оперативную работу, а также аналитическую деятельность. Это следует реализовать в концепции, где аналитика будет служить основой для работы всего органа, тогда как следствие будет оставаться обособленным подразделением.

Итак, напоследок хочу подчеркнуть, что формирование процесса досудебного расследования должно основываться именно на ILP-модели, то есть быть управляемым разведывательной аналитикой. В основу процесса формирования управленческих решений должна быть положена система анализа рисков и угроз. Это возможно обеспечить созданиям в структуре органа соответствующего Big Data-центра.

В очередной раз скажу откровенно: необходимость создания единого органа для расследований финансовых преступлений вызвана прежде всего большими потерями нашей страны в связи с разнообразными злоупотреблениями, и я уверен, что никто не будет возражать против этого.

И в завершение хочу отметить, что Ассоциация плательщиков налогов Украины и в дальнейшем планирует рассказывать в своих статьях о перспективах работы будущего органа по борьбе с правонарушениями в сфере финансов и экономических преступлений, создание которого так долго и целенаправленно отстаивает вместе с украинским бизнесом. Есть надежды на существенные сдвиги в данном вопросе уже в ближайшее время.

Президент ВОО АПНУ,

вице-президент Европейской ассоциации плательщиков налогов,

член Наблюдательного совета УСБ,

Чрезвычайный и Полномочный Посол Григол Катамадзе

