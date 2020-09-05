Недавняя статья о злоупотреблениях руководства ХНАТОБ им. Лысенко вызвала живой отклик у наших читателей Десятки полученных нами писем могли бы стать предметом для криминальных производств и кадровых выводов Министерства культуры в отношении директора и его замов, сообщает Антикор.

Но пока этого не произошло, продолжаем знакомить нашу аудиторию с деятельностью директора и художественного руководителя театра Олега Орищенко (среди сотрудников театра и местной интеллигенции кличка «Завхоз»), заместителя директора Игоря Тулузова (в криминальных кругах известен как ставленник «ростовских» по прозвищу «Тузик»), главного юриста театра Кирилла Жукова (кличка «Кира»).

Ранее мы уже обращали внимание читателей, что до назначения директором и худруком ХНАТОБ Орищенко имел достаточно отдаленное отношение к сфере культуры и трудился заместителем директора Харьковской филармонии по хозяйственным вопросам. Как вообще могло произойти назначение настолько далекого от культуры человека директором крупнейшего в Восточной Украине культурного центра – это вопрос к министерству и системе профотбора. По словам наших источников, до того, как стать завхозом, Орищенко прошел трудовой путь от трубача в оркестре до билетера в кассах филармонии. Из оркестра был уволен со скандалом по требованию коллег за низкий профессионализм. Но ради справедливости нужно отметить, что билетер из него вышел более толковый, чем трубач. Хитрость и предприимчивость позволяли Орищенко даже на такой малоприбыльной должности «навариваться» для себя и руководства, что и послужило трамплином для дальнейшего карьерного роста. Впоследствии инстинкты «лихого завхоза» стали главной проблемой ХНАТОБа, но об этом по порядку.

Махинации с имуществом, финансовые злоупотребления, полное игнорирование всей нехозяйственной деятельности театра и постоянные конфликты с творческим коллективом – нынешние реалии некогда главного культурного центра Харькова и об этом неоднократно уже писали СМИ.

Плоды хозяйствования «Завхоза» Орищенко видны невооруженным взглядом. Под видом ремонта балкона-козырька над центральным входом в театр за бюджетные деньги и без оформления соответствующих нормативно-технических документов, замдиректора Тулузов и юрист Жуков умудрились построить себе еще один ресторан. Массивные стеклопакеты и металлоконструкции, из которых был построен ресторан, создали дополнительную нагрузку на весь балкон, от чего тот деформировался и потрескался. Разрушения видны невооруженным взглядом. Надо также отметить, что кроме фрагментов фасада, которые имеют непосредственное отношение к «точкам общепита» руководства театра и его бизнес-партнеров, остальные «некоммерческие» помещения ХНАТОБ, при том что ежегодно на это выделяются бюджетные средства, долгие годы не ремонтируются и давно уже пришли в аварийное состояние. По словам техников, в вентиляционных каналах театра скопился огромный слой пыли, который может привести к серьезному ЧП. Кресла в залах сломаны и давно не ремонтировались. Помещения для собраний и репетиций артистов в плачевном состоянии и не оборудованы необходимой техникой.

Скворечник-ресторан над центральным входом в ХНАТОБ

Конструкции входа в ХНАТОБ не выдерживают «дополнительной» нагрузки

Пара «Тузик-Кира» и их влияние на жизнь театра заслуживают отдельного внимания. Если Орищенко ничего не делает без позволения Тулузова, то Жуков, несмотря на свои неполные тридцать лет, полностью контролирует Тулузова, все бизнес-процессы в театре и даже влияет на состав театральной труппы. Знающие люди говорят, что причиной тесной связи Тулузова и Жукова, поводом для повышенного внимания «Киры» и «Тузика» друг к другу, а также к мужскому составу труппы, является не только любовь «опере и балету»... Впрочем, это не имеет отношения к предмету нашего рассмотрения и давно уже не считается чем-то зазорным.

Ресторан-скворечник на карнизе, а также находящееся под ним частное кафе с названием «Балкон», принадлежат «Кире». По уже сложившейся в театре традиции, охраняются эти объекты за счет средств госбюджета. Причем, государство платит дважды: частному охранному агентству, которое нанял театр за свои, т.е. за государственные деньги, а также сотрудникам этого охранного агентства, которые, к тому же, официально оформлены сторожами театра. Хозяин охранного агентства по фамилии Попов, например, с позволения Орищенко-Тулузова-Жукова, параллельно исполняет обязанности начальника охраны театра, верой и правдой служа приватным интересам его топ-менеджеров.

Без необходимых разрешительных документов, дирекция ХНАТОБ также дала добро на открытие летней площадки-амфитеатра с тыльной стороны здания. Принадлежит эта площадка ранее уже описанному нами персонажу по фамилии Ткаченко, который специализируется на схемах по выводу и обналичиванию бюджетных средств и является фигурантом по целому ряду криминальных производств (фиктивное предпринимательство, хищения бюджета в особо крупных размерах, конвертация и обналичивание средств, добытых преступным путем и пр.).

Анатолий Ткаченко – бизнес-партнер руководства ХНАТОБ и фигурант нескольких криминальных производств

Вандалы в 90-е годы этого делать не стали, но ради создания подходящей дискотечной атмосферы на террасе, дирекция добровольно изуродовала тыльный фасад театра гигантскими надписями в стиле граффити. Теперь фасад по периметру больше напоминает не монументальное творение советской «поэзии в камне», а скорей городской базар до реконструкции с элементами нью-йоркского гетто.

Современный фасад ХНАТОБ

«Орищенко-trash-style»…

Полное отсутствие культуры и какой бы то ни было морали Орищенко всякий раз демонстрирует и во взаимодействии с другими творческими организациями, расположенными в рамках театра. «Академию Гришко», которая арендует помещения у облсовета и театрально-концертный центр, принадлежащий областной территориальной общине, «Завхоз» месяцами терроризирует постоянными отключениями от коммунальных коммуникаций, блокирует оцеплениями из охранников-титушек, проводит несанкционированные ремонтные работы, которые препятствуют сотрудникам и посетителям. А совсем недавно, его подручные не придумали ничего лучше, как обмазать двери театрально-концертного центра нечистотами и приставить к голове адвоката «Академии Гришко» пистолет. Человеку, который до такого смог додуматься, необходима срочная диспансеризация, а не должность директора и художественного и руководителя театра.

Здесь был худрук Орищенко…

Как отмечают многие знающие Орищенко люди, в последние пару лет под воздействием парочки «Тузика» и «Киры», «Завхоз» окончательно растерял остатки адекватности и допустил такое количество злоупотреблений в работе, что любой аудит может закончиться для топ-менеджмента театра дополнительным десятком новых уголовных производств, в добавок к полутора десяткам уже существующих.

Чего стоит одна только ситуация с Covid-19 в ХНАТОБ. Сейчас там около 25 официально заболевших артистов, еще свыше 20 находятся на больничном неофициально и 7 находятся в тяжелом состоянии. При этом, все кафе и рестораны «Тузика» и «Киры» продолжают работать, санитарная обработка помещений не проводилась, противоэпидемические ограничения не действуют. Пожалуй, это единственный театр в Украине с подобными показателями распространения инфекции и безалаберности руководства. Ради личной выгоды Орищенко-Тулузов-Жуков готовы жертвовать здоровьем артистов, персонала и посетителей театра.

И такое позорное положение сегодня во всех сферах деятельности ХНАТОБ: от финансов - до кадров. Жуков и Тулузов всячески «оборачивают ватой» номинального директора Орищенко, надеясь либо на его неподсудность в случае серьезного криминального разбирательства, либо рассчитывая на покровительство в руководстве нацполиции города Харькова.

После всего перечисленного, а также, зная приспособленческие способности «Завхоза» Орищекно, можно только представить, до какого унижения и вранья он опускается в Киеве, чтобы сохранить свою должность и добиться расположения начальства. Странно только, что руководство правоохранительных органов, среди которых много культурных и патриотичных харьковчан, до сих пор не обратило внимание на тот вопиющий беспредел, который творят Орищенко, Тулузов и Жуков в ХНАТОБе.