Данный текст от начала и до конца является продуктом бурной фантазии и художественного вымысла автора. Все имена и персонажи изменены, любые совпадения случайны. Ни одно животное в процессе написания статьи не пострадало. Вся информация, представленная в тексте, взята из открытых источников.

Об этом пишет Хвыля.

Часть 1. Славная история.

Моя мама была учительницей. Поэтому я еще ребенком узнал, что иногда оценки в школе не ставят, а рисуют. Время от времени возникает необходимость отойти от истины при определении успехов ученика и натянуть ему оценку. Чтобы чуть-чуть приукрасить мир.

Для меня стало открытием, что в обычных учителях есть что-то от художников, что-то действительно волшебное. Порой художник видит то, что другие не замечают – глубину цвета, полутона и тени. И тогда он может показать это всем остальным. Художник рисует и этим делает мир прекрасней и совершенней.

В детстве я понял, что хороший учитель – всегда художник. Потом я вырос и связал свою жизнь с экономикой. И чем глубже погружался в профессию, тем яснее осознавал, что человек без художественного вкуса и тяги к творчеству не сможет стать хорошим экономистом. Настоящий экономист должен быть художником, хотя бы в душе.

Если почитать книги экономических классиков, очень быстро становится понятно, что это – вполне художественная литература. Здесь и полет неуемных фантазий, и рассыпающаяся на множество линий пестрая логика вроде бы строгих построений, и скрытые смыслы, прячущиеся от нас в тенях умолчаний.

Может ли современная экономика обойтись без рисования? Возьмем хотя бы рисование денег. Четкие, выверенные линии портретов, затейливые виньетки и скрытые водяные знаки – настоящее искусство воплощения экономических идей в грубом материальном мире.

Отдельная тема для художественных критиков – экономическая статистика. На первый взгляд она может показаться строгой научной дисциплиной, но на самом деле, это –поистине высокое искусство. Оно способно превращать экономическое падение в рост, творчески ретушировать темпы инфляции и безработицы, живописно укреплять экономический потенциал и повышать капитализацию на бумаге.

На всякий случай намекну, что примерно к этой же изящной области относятся и героические полотна борьбы со всевозможными вирусами, что с короной, что без.

Чтобы прочувствовать все великолепие незаурядного воображения экономистов, давайте перейдем к конкретным работам великих мастеров и их незатейливых подмастерьев.

Вот, например, казус президента Ющенко. Можно с упоением спорить, а был ли мальчик, но верные друзья у него точно были. Один из них, Петр Порошенко в 2007-2012 годах возглавлял Совет Национального банка Украины – наблюдательный орган, который следит за правильностью действий НБУ.

Как-то так вышло, наверное, само собой, что подотчетный Петру Порошенко Нацбанк к началу 2008 года вложил значительную часть своих золотовалютных резервов (ЗВР) не в безрисковые государственные облигации США, а в очень перспективные бумаги американских корпораций и банков.

Тут, откуда ни возьмись, грянул кризис. Неожиданно обанкротились крупнейшие ипотечные компании Америки, а также, банки Лемон Бразерс и Мерилл Линч. Деньги, инвестированные в них, пропали.

Злые языки утверждают, что правительство США не очень-то и стремилось спасать банкротов из-за того, что в их активы были вложены золотовалютные резервы ряда стран, в том числе России и Китая. Например, Википедия утверждает, что в бумагах обанкротившихся ипотечных компаний тогда оказался 21% ЗВР Банка России. Про депозиты центрального банка России в рухнувших коммерческих банках США открытая энциклопедия скромно умалчивает.

Об Украине Википедия вообще предпочитает не вспоминать, наверное, чтобы не смущать своих украинских читателей миллиардами долларов, растаявшими в сиреневой дымке.

В общем, в начале 2008 года все решили, что мировая экономика накрылась медным тазом и потихоньку ползет на кладбище. А что же Украина? На удивление, наши золотовалютные резервы, вложенные в те же компании и банки, что и у России и Китая, по официальным данным НБУ росли, как на дрожжах, и били все рекорды. В августе 2008 года ЗВР Национального банка достигли 38 млрд. дол. Вот, что значат настоящий творческий подход и тяга к рисованию у отечественных профессионалов от экономики.

Осенью 2008 года что-то неожиданно пошло не так, и курс доллара стал резко повышаться. Руководство страны обратилось к Международному валютному фонду за помощью в размере 16,5(!) млрд. дол. С чего бы? Это при том, что Украина спокойно обходилась без помощи МВФ с 2002 года.

В конце 2008-го и в 2009 году страна получила от МВФ 10,6 млрд. дол., хотя раньше никогда больше 3 млрд. дол. не брала. Потом пришли еще 1,4 млрд. дол. Всего было получено помощи на 12 млрд. дол.

Вроде бы Украина даже заключила с МВФ меморандум о плановом снижении своих золотовалютных резервов, что в переводе на обычный язык означает приведение нарисованных цифр к реальности. Но творческий дух все же пересилил. Еще несколько лет НБУ держал высокую планку резервов, заданную мастерами экономической живописи.

Информация об этих художествах время от времени прорывалась наружу. Классической стала статья Игоря Беркута и Романа Василишина «Золотое дно Нацбанка», вышедшая в конце 2008 года. Желающие могут ознакомиться с оценками авторов относительно тогдашних потерь золотовалютных резервов НБУ.

Как в отчетности Нацбанка о золотовалютных резервах появились рисованные цифры? Сначала руководство НБУ вложило валюту в ценные бумаги американских компаний и депозиты американских коммерческих банков. На тот момент цифры в отчетности соответствовали действительности.

В 2008 году эти компании и банки разорились. Стоимость акций упала практически до нуля, депозиты стали невозвратными. А цифры в отчетности НБУ не изменились, хотя они перестали соответствовать реальной стоимости ЗВР. То есть, в какой-то момент цифры превратились из настоящих в рисованные.

Накануне прихода к власти президента Януковича, Николай Азаров на одной из «Свобод слова» сетовал о том, что новой команде достанутся пустые закрома. А, став премьером, стал собирать золото у населения. Помню борды в Киеве, скрытый смысл которых можно передать так: «Сдай свое золото, помоги Нацбанку с резервами».

В это же самое время президент Янукович колесил по миру и выпрашивал кредиты для пополнения золотовалютных резервов Украины. Арабы крутили носом и просили взамен продать им землю. Китайские крестьяне сбросились деньгами миллиарда на два-три долларов и взяли украинскую землю в аренду на 49 лет. А еще хотели себе большой порт в Крыму для отгрузки продовольственных посылок на родину.

Американцам Янукович отдал обогащенный уран. Русские требовали у Виктора Федоровича за деньги сменить геополитическую ориентацию. В конце концов, Янукович договорился с Россией о кредите в 15 млрд. дол., и даже успел получить три из них, но тут его скинули за торговлю европейским выбором.

Проблему золотовалютных резервов приход новой власти, к сожалению, не решил. Россия зажала оставшиеся 12 млрд. дол. кредита, и вскоре в ход пошло фамильное серебро.

По сообщениям недружественной прессы в начале марта 2014 года вновь назначенный премьер-министром Арсений Яценюк в обеспечение кредита, теперь уже от западных партнеров, передал им то ли золото скифов из музеев страны, то ли металлическое золото из резервов НБУ, собранное Азаровым с украинских граждан. Зато Украине осталась обесценившаяся резаная бумага и красивые надписи на скрижалях золотовалютных резервов.

С приходом к власти пятого президента Петра Порошенко в июне 2014 года среди экономических экспертов стало трендом обсуждать не золотовалютные резервы НБУ вообще, а некие «чистые» резервы Нацбанка. Вроде как, если из общей суммы резервов вычесть какие-то долги, то мы получим цифру чистых резервов. Цифра никого не радовала и колебалась от 750 миллионов до полутора миллиардов долларов. Было много тумана, эксперты старались улыбаться и делали умный вид.

Во время дебатов на стадионе с Владимиром Зеленским Петр Порошенко прямо заявил, что принял страну в 2014 году, дословно: «без золотовалютных резервов». Это видео стоит смотреть с 31-й минуты.

Если допустить, что в то время в Национальном банке оставалось даже 1,5 млрд. дол. – это все равно «без резервов». При этом, по данным НБУ в мае-июне 2014 года, когда Порошенко стал президентом, официальные резервные активы Национального банка составляли от 17 до 18 млрд. дол. Согласитесь, трудно заподозрить НБУ в отсутствии художественного вкуса.

В ситуации жесточайшего дефицита золотовалютных резервов перед страной постоянно маячила угроза дефолта из-за текущих выплат по ранее набранным долгам. Новым руководством Украины было принято решение провести реструктуризацию долгов – чтобы кредиторов не обидеть и самим свой интерес соблюсти.

Так появилось настоящее чудо художественно-экономической мысли – бумаги Яресько. Они были выпущены дополнительно к уже имевшимся обязательствам Украины и назывались красивым и загадочным словом «деривативы». Бумаги Яресько были скреплены подписью премьер-министра Арсения Яценюка. Президент страны Петр Порошенко нисколько не возражал против их выпуска.

Я преклоняюсь перед полетом мысли гениев экономики и финансов, которые создали эту красивую схему, достойную самого Остапа Бендера. Она заслуживает того, чтобы посвятить ее подробному разбору отдельную статью.

Если коротко, тогдашние руководители страны согласились, что при росте ВВП больше 3% в год, Украина будет выплачивать держателям бумаг Яресько часть продукта, который производит экономика. Я даже не знаю, то ли нашу страну обложили налогом, то ли ее приватизировали и хотят получать с нее рентный доход…

Ходят упорные слухи, что ответственные лица, которые одобрили и подписали эту мошенническую схему, сами являются держателями бумаг Яресько. Получается, что они выпустили эти бумаги для себя любимых.

Лично я убежден, что это – только слухи. Я не верю, что нашу, самую лучшую на свете страну, могли возглавлять такие жадные, корыстные и беспринципные люди. А вы верите?

С помощью проведенной реструктуризации удалось отложить срок выплат по прошлым долговым обязательствам Украины. Что же касается выплат по новым обязательствам, деривативам, сотканным мастерами кисти и счётов буквально из воздуха, они начинаются с 2021 года и будут продолжаться 20 лет – до 2040 года. Согласитесь, неплохая такая пенсия для отставных политиков.

Еще древние римляне с высоты своей античной культуры подметили, что со временем слава земная проходит. Вот и мы с вами совершаем транзит и плавно переходим от блестящих работ истинных мастеров прошлых лет к унылым творениям современных подмастерьев от экономики. От хрестоматийного казуса президента Ющенко и инновационных бумаг Яресько обратимся к проколу Правительства Гончарука.

В качестве основы для расчета выплат по бумагам Яресько был выбран предпредыдущий год. Это значит, что выплата 2021 года будет основана на цифре роста ВВП за 2019 год, а выплата 2040 года зависит от ВВП Украины за 2038 год.

Как раз во второй половине 2019 года Владимир Зеленский завел в Верховную

Раду монобольшинство и поставил у руля страны правительство Алексея Гончарука. Может быть, сам Гончарук и не хватал звезд с неба, но в экономическом блоке его правительства были люди не столь далекие от экономики. Это вселяло некоторые надежды, к сожалению, несбывшиеся.

Поскольку на основе 2019 года будет рассчитываться первый платеж по бумагам Яресько, все что требовалось от нового правительства – сделать так, чтобы цифра роста ВВП Украины за этот год не превысила 3%. Для этого вовсе не обязательно было обрушивать реальную экономику. Хватило бы нескольких небольших, но точных штрихов в экономической статистике.

Вместо этого мы полгода выслушивали, как для экономики важен рост. Зубры из экономической команды президента не стесняясь грозились ради формального роста ВВП даже вывести экономику из тени.

Очевидно, что бутерброд, половина которого находится в тени пляжного зонтика, не станет больше и сытнее, если его выставить на солнце. Зато хитрые циферки зафиксируют увеличение освещенной солнцем поверхности бутерброда. Как говорится, все – для роста, все – для победы!

В итоге правительство Гончарука, на основе мудрых советов и указаний, мазануло на бумаге рост ВВП в 3,23%. Лишние 0,23% составили всего 9,3 млрд. грн. из 3 974,6 млрд. грн. общей цифры ВВП.

От не ко времени нарисованных цифр экономика Украины в 2019 году не стала краше и сильнее. Зато на основе этой мазанины в 2021 году при курсе 30 грн./дол. по бумагам Яресько придется выплатить 45 млн. реальных долларов из золотовалютных резервов НБУ. Я уже не говорю о том, что для начала эти деньги в количестве 1,35 млрд. грн. придется отыскать в дырявом бюджете.

Для сравнения эта цифра чуть меньше, чем общая рыночная оценка активов Владимира Зеленского на начало его президентского срока. Если бы правительство Гончарука управляло не страной, а состоянием президента, оно бы его почти разорило. Спасибо, что не оставило без штанов.

На фоне блестящих мастеров, изящно и легко дописывающих десятки миллиардов долларов в баланс международных резервов, как-то блекло выглядят технократы, не способные с помощью прозаичных корректора и чернил затушевать несчастные 0,23% ВВП во внутренней статистике страны.

К сожалению, первое правительство Владимира Зеленского не взяло на себя задачу сделать окружающую действительность лучше для Украины. Наверное, они не художники и не умеют красиво рисовать. Презентации – не в счет. Таблицы и прямоугольники; стрелки, кружки и овалы; подбор правильного шрифта: в этом нет души и полета фантазии. Это – скорее удел простых чертежников.

(продолжение следует)