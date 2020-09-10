Говорят, что скромность украшает человека, но не кормит.

Поверьте, это совсем не так — достаточно вспомнить героя романа «12 стульев» Александра Яковлевича, он же Альхен – завхоз 2-го дома Старсобеса, пишет "ОРД".

Вот как его описывают авторы: «Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза».

Когда сравниваешь персону заместителя Президента Национальной аграрной академии Украины Александра Андреевича Никитюка с Альхеном, надо либо поверить в реинкарнацию, либо согласиться с тем, что для Никитюка — фигуранта нашего расследования именно Альхен стал примером для подражания.

Судите сами: во-первых, совпадают имена, разница лишь в отчестве. Во-вторых, как и Альхен, Никитюка по большому счету можно смело называть завхозом. Всю свою карьеру он усиленно трудился на самых хлебных должностях, занимаясь решением финансово-хозяйственных вопросов. В-третьих, Никитюк – голубой, хотя и в прошлом. Нет, речь не о сексуальной ориентации нашего героя. Имеется ввиду его политический окрас — в свое время Александр Андреевич был членом именно голубой команды «проффессионалов» из «Партии Регионов». При этом занимал высокие должности – был депутатом, работал в Житомирской облгосадминистрации, трудился на партийной работе. В-четвертых — воровство. В организациях, где Никитюк занимал руководящие должности, совершались финансовые и хозяйственные нарушения, и этими фактами уже заинтересовались правоохранительные органы. Так, в октябре прошлого года суд обязал Нацполицию начать расследование крайне сомнительных тендеров, которые организовывал Никитюк занимая должность проректора в Национальном медицинском университете имени А. А. Богомольца.

Журналисты уже писали о том, что тендеры, которые организовывал и проводил Никитюк, проходили с многочисленными процедурными нарушениями – на неконкурентной основе и по завышенным ценам.

Так, ревизия, проведенная Государственной финансовой инспекцией, выявила нанесение ущерба Медуниверситету им. Богомольца на сумму 73 млн. грн. В том числе — заключение договоров с подрядчиками на основании незаконно проведенных конкурсных торгов и определение их победителей при осуществлении закупки работ по капитальному ремонту строений за бюджетные средства, что привело к растрате 44 млн грн. Кроме того, всплыли нарушения при сдаче в аренду помещений на сумму более 500 тыс грн., выполнение работ, не подтвержденных актами об их выполнении — на полмиллиона гривен. Цинизм Никитюка и бывшего руководства медуниверситета не имел пределов, и они не стеснялись поощрять себя внушительными премиями. Ревизия насчитала более 1,1 млн грн. нарушений при их начислении и выплате. Самому Никитюку в 2016-2018 гг. незаконно были начислены и выплачены почти 220 тыс грн. за ученое звание и степень и как надбавка за почетное звание и зарплата за время отпуска. В этот же период Никитюку незаконно начислили 427 тыс грн. вознаграждения как физлицу за выполнение им обязанностей по трудовым договорам. Фактически ему выплачивались средства за те обязанности, которые он должен был выполнять как штатный работник!

Интересно лишь, краснел ли как Альхен застенчивый, на первый взгляд, Никитюк и испытывал ли угрызения совести, когда проворачивал свои незаконные махинации?

Впрочем, обо всем по порядку.

Родился Александр Никитюк на Полесье, то есть в Житомирской области в 1959 году. И тянуло его если не к земле (работал агрономом в начале 80-х, в отделах сельского хозяйства в структурах Минобороны СССР и Украины, в Минагрополитики Украины), то к ее щедрым дарам – например, к спирту, когда занимал должность директора Украинского научно-исследовательского института спирта и биотехнологий продовольственных продуктов (2009-2010 г).

Плоть от плоти «Партии Регионов»

Но, как говорится, «не хлебом единым» — были в официальной биографии Александра Андреевича и политические страницы — при президенте Януковиче Никитюк почти год возглавлял Коростышевскую райгосадминистрацию, был депутатом Житомирского облсовета от «Партии Регионов», занимал должность заместителя председателя — руководителя аппарата Житомирской областной государственной администрации. На этой должности его и застала Революция Достоинства. В ней Никитюк тоже поучаствовал, однко активно поддерживал режим Януковича. Сторонников Евромайдана он считал экстремистами — это четко видно и слышно на данном видео. Житомирские журналисты называют Никитюка одним из организаторов местного Антимайдана. Впоследствии от житомирских антимайдановцев пострадали мирные протестующие, например, был жестоко избит активист Иван Фурлет, которому сломали руку и нанесли многочисленные побои. Кроме того, антимайдановцы преследовали и избивали журналистов местных изданий. Очевидно, что в то время ничего не могло произойти без санкции и ведома местных чиновников. Именно такие, как Никитюк организовывали и свозили бюджетников на проплаченные митинги. Именно при попустительстве таких как Никитюк правоохранительные органы закрывали глаза на преследования и избиения активистов.

Ценой кровопролития и человеческих жертв Евромайдан победил, и Никитюк вовремя сориентировался — вышел из «Партии Регионов».

Уже летом 2014 года «крепкий хозяйственник» становится проректором Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца по административно-хозяйственной работе. О его «трудовых подвигах» на этой должности мы уже упоминали. Поэтому речь в следующем разделе пойдет о его академической недобросовествности.

Плагиат — это воровство в красивой обертке

Здесь важно отметить, что Никитюк испытывал особую слабость к учебе и образованию. Он грыз гранит науки в Житомирском сельскохозяйственном институте (агроном) и Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко (специалист права). Однако наибольший интерес представляет специальность «офицер высшего состава», которое он получил в Санкт — Петербургской военной академии тыла и транспорта. Пользуясь случаем, передаем «привет» нашей контрразведке СБУ! «Бывших» агентов спецслужб, тем более российских, как известно, не бывает, но это не означает, что они могут занимать важные должности в стратегических отраслях национальной экономики и науки.

Венцом научного пути Никитюка стало получение им степени доктора сельскохозяйственных наук. Произошло это знаменательное событие в 2011 году, а тема докторской диссертации звучала как «Научно-методические основы системы экологической безопасности сельскохозяйственной продукции».

Однако закавыка в том, что докторская диссертация Александра Никитюка является плагиатом. Так утверждает сайт “Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях”. Специалисты изучили докторскую диссертацию Никитюка и пришли к выводу, что Александр Андреевич при ее написании использовал чужие интервью, чужие отчеты, чужие материалы конференций, чужие научные работы, чужие диссертации. То есть своровал чужой труд. Отмечается, что из 53 страниц обзора литературы 32 страницы (60%) – это заимствованный текст. Никитюк заимствовал его не только из украинских, но и из российских источников, в надежде, что перевод позволит полностью отформатировать текстовые конструкции. Чтобы доказать плагиат со стороны Никитюка, специалисты сайта подготовили наглядный материал, благодаря чему каждый может сравнить текст диссертанта (слева) и источник, из которого материал был заимствован (правая колонка):

Исследователи отмечают, что в разделах 4, 5, 6, 7, где автор должен был бы представлять только результаты собственных изысканий и умозаключений, можно видеть заимствования – скопированные графики и таблицы. Никитюк решил лишь изменить дату. Причем заимствования сделаны из студенческой работы!!!

То есть, Никитюк заимствует чужие мысли, не указывая источник и выдает их за свои собственные. Можно ли назвать это воровством? Безусловно, ведь была украдена чужая интеллектуальная собственность. К сожалению, украинское уголовное законодательство не предусматривает ответственности за научный плагиат. Но дискуссии о необходимости таких нововведений уже ведутся.

Интересно также, что одним из оппонентов Никитюка на защите докторской диссертации, среди прочих, был и Сергей Рыжук – непосредственный начальник Никитюка в облгосадминистрации. Кстати, они имеют родственные связи, являясь свояками. По сути Никитюку были созданы абсолютно тепличные условия для того, чтобы он стал доктором наук – диссертация заняла минимум времени на написание, учитывая плагиат, а оппонировал ему свояк и начальник в одном лице.

Стоит отметить, что о плагиате в докторской диссертации Никитюка стало известно еще в 2015 году. В любой другой цивилизованной стране плагиатора оштрафовали бы на солидную сумму, лишили бы ученой степени, а его репутация была уничтожена навсегда. Примеров тому масса – чиновники высшего уровня добровольно подают в отставку, когда их уличают в академической недобросовестности. Да что там чиновники. В Венгрии в 2012 году в отставку подал даже Президент Паль Шмитт! При этом докторский совет Будапештского университета медицины и спорта принял решение о лишении Шмитта докторской степени.

В Германии плагиатору грозит не только лишение ученой степени, огромный штраф в сотни тысяч евро, но даже несколько лет в тюрьме. Известен случай, когда министр обороны Германии Карл-Теодор цу Гуттенберг был обвинен в плагиате. В его докторской диссертации нашли по крайне мере 15 скопированных отрывков текста. Не дожидаясь рассмотрения дела о плагиате в Университете Байройта, где он защищался, Гуттенберг добровольно отказался от степени доктора юриспруденции. Немецкие политики, узнав о случившемся, потребовали отправить Гуттенберга в отставку, что вскоре и произошло. Прокуратура Баварии также заинтересовалась плагиатором и сообщила, что Гуттенбергу инкриминируется нарушение авторского права в более чем ста случаях.

Нетерпимо к плагиаторам относятся и в Великобритании. В 1998 году там произошел громкий скандал в связи с недостоверной информацией в научных исследованиях. В результате было инициировано расследование не только в связи с плагиатом, но и по гораздо более серьезной статье — мошенничество. То есть, плагиаторов приравняли к мошенникам!

В штате Пенсильвания (США) профессора Крейга Граймса обвинили в хищении у Национального института здравоохранения и Агентства перспективных исследовательских проектов средств федеральных грантов в размере 3 миллионов долларов. Граймс запросил гранты на изучение измерения содержания газов в крови пациента, но деньги были потрачены на личные цели. Граймсу было предъявлено обвинение в предоставлении ложных сведений, отмывании денег и мошенничестве. Теперь ему грозит до 35 лет тюрьмы и штраф в размере 750 тыс. долларов.

К сожалению, украинское законодательство крайне терпимо в отношении плагиаторов. Печально, что и научное сообщество оставило без внимания липового доктора сельскохозяйственных наук.

Завхоз — это когда есть все, но неизвестно где

либо

Старый бардак создает новые должности (постулат Хофштеде)

Все вышеперечисленное – коррупция, плагиат, «Антимайдан» и принадлежность к «Партии Регионов», впрочем, не помешало Александру Андреевичу занять в конце 2019 года должность заместителя Президента Национальной аграрной академии Украины по вопросам научного развития экспериментальной базы НААНУ.

Кстати к должности, которую сейчас занимает Никитюк есть масса вопросов. Складывается впечатление, что она была специально придумана под него, ведь в Уставе Национальной академии аграрных наук не предусмотрена должность заместителя Президента. Президент – есть, вице-президенты – есть, а заместителя Президента -нет…Кстати новая должность Никитюка снова связана с хозяйственной деятельностью. Нет, должность «завхоза» безусловно важна, но как показывает предыдущий опыт Александра Николаевича, он не может без махинаций, часто путает «личную шерсть с государственной».

О том, как «крепкий хозяйственник» Никитюк осуществляет свои функциональные обязанности можно узнать из отчета Счетной палаты Украины, опубликованном в марте 2020 года. Палата проводила аудит и давала оценку эффективности использования Национальной академией аграрных наук средств госбюджета и управления объектами государственной собственности.

На 96 странице отчета отмечается, что показатель EBITDA на 1 га сельхозугодий предприятий НААН в 2018 году составлял в эквиваленте 41,2 долл., а в 2019 году – 30,7 долларов. При этом показатель EBITDA на гектар по Украине в среднем составлял 253 доллара! Куда девалась разница в 222 доллара? Благодаря таким «докторам» как Никитюк, государственные средства наполняют бездонные карманы коррупционеров.

На 97-98 страницах отчета содержится заключение, согласно которому показатель EBITDA на 1 га сельхозугодий эффективность деятельности госпредприятий НААН в 3-14 раз (!!!) ниже эффективности деятельности других растениеводческих компаний Украины.

Но и это еще не все. На странице 137 Отчета отмечается, что урожайность основных сельхозкультур в госпредприятиях НААН в 2018 и 2019 годах была ниже, чем в среднем по Украине, а приобретение сырья и материалов осуществлялось по завышенным ценам. Все это привело к повышению себестоимости продукции и, соответственно уменьшению прибыли. Так, в отчете (стр. 104-105) отмечено, что закупочные цены на гербициды превышают средние по Украине почти вдвое, на инсектициды — на 50%, на пестициды – почти на 30%, на аммонийные удобрения — на 47,7% и так далее.

Счетная палата также отметила необходимость устранения рисков недобросовестной конкуренции, направленной на получение скрытой выгоды. Фактически это является сговором. И состоит он в том, что средства защиты, удобрения, другое сырье закупалось по завышенным ценам, а готовая продукция реализовывалась по заниженным.

Аудиторы также отметили, что во время реализации выращенной продукции не были учтены тенденции рынка, что привело к недополучению в госбюджет 883 млн грн. выручки.

Вообще, средняя стоимость аренды земли существенно отличается между регионами, но в среднем говорят о цифре в 3500 грн. Считается, что производитель зарабатывает приблизительно 5400 грн с гектара. А вот НААН Украины, абсолютно бесплатно пользуется более, чем 465 тысячами га и при этом умудрилась работать в убыток и в ущерб государственному бюджету!

В Счетной палате также указали и на несоответствия фактических и отчетных данных по площадям земельных участков и объемов выращенной и реализованной продукции. По мнению аудиторов, со временем это может привести к частичной утрате земельных участков, которые пребывают в пользовании.

Таким образом систематические нарушения, которые допускаются предприятиями НААН, привели к убыткам для государственного бюджета в особо крупных размерах.

Согласитесь, отчет Счетной палаты звучит как обвинительное заключение. Но станет ли он приговором для Никитюка? Надеемся, это лишь вопрос времени, ведь фактически возникла ситуация, когда государственные предприятия де-факто являются частными компаниями, прибыль от деятельность которых оседает в кармане коррупционера.

Возможно ли, что такая ситуация возникла без ведома руководства Академии? Очевидно, что нет, учитывая предыдущий опыт «успешного завхоза» и липового доктора сельскохозяйственных наук Александра Никитюка. Но осознавало ли руководство, наделяя Никитюка должностными обязанностями, что вполне может разделить с ним вину за совершенные им коррупционные деяния?

«Куда смотрит милиция?»

Вышеописанное нельзя назвать бесхозяйственностью или профнепригодностью, ведь все это имеет совершенно четкие признаки коррупции. И в этой связи совершенно непонятно – почему отчетом Счетной палаты не заинтересовались в Национальном антикоррупционном бюро, Генпрокуратуре, других правоохранительных органах. Неужели их устраивает тот факт, что государственный бюджет недополучает десятки миллионов гривен?

Как к такой ситуации отнесутся местные депутаты – в областях и районах, где расположены земельные участки, принадлежащие НААН Украины? Ведь если ими управлять эффективно, то они могли бы наполнять местные бюджеты, а не карманы коррупционеров.

Удивляет тот факт, почему на состояние дел и махинации Никитюка до сих пор не обратили внимание высшие чиновники. Ведь они сами признают, что сельское хозяйство является важнейшей отраслью экономики для Украины. Так, советник Президента Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко заявил, что развития агросектора пребывает под особым контролем Президента Украины, а в Правительстве намерены воссоздать Минагрополитики поскольку, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, «аграрное направление имеет колоссальное значение для экономики страны и должно быть должным образом представлено в правительстве». Учитывая тот факт, что аграрная отрасль формирует около 40% валютной выручки и 20% ВВП, эти шаги выглядят вполне логичными. Однако, стоит ли рассчитывать на успех, пока в руководстве Академии аграрных наук сидят такие «специалисты», как Никитюк?

Вместо эпилога

Согласно принципу «бритвы Оккама», не стоит искать сложные объяснения, если простые дают ответы на поставленные вопросы. Поэтому простейшее объяснение чудовищной неэффективности сельхозпредприятий НААН может быть таким: эти предприятия, завышая затраты и занижая прибыль, накапливают образовавшуюся разницу. Куда идет этот теневой доход – вопрос риторический. Возможно они не минуют карман «главного завхоза» Академии Александра Никитюка — того, кто в первую очередь заинтересован в таком положении дел.

Конечно, это не умаляет вины руководителей этих предприятий. Но они чувствуют себя вполне комфортно, ведь Александр Андреевич наверняка защитит, используя административные рычаги и обширные знакомства во властных кругах. Ну а если и не защитит, то поможет переждать бурю в больнице, благо имеет связи и в медицине

При этом, даже интересно, как Никитюк ведет свой личный бизнес. Дело в том, что он числится учредителем «ТОВ Трудовий колектив «Агросервіс». Основными видами деятельности предприятия являются деятельность кафе, баров, ресторанов и доставка еды. Правда о своем бизнесе Никитюк в декларации за 2019 год предпочел умолчать. Видимо, не хочет афишировать свои успехи. Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции стоит обратить внимание на факт сокрытия Никитюком этой информации.

Вывод может быть только один: пока такие «голубые воришки» и липовые доктора занимают руководящие должности в системе НААН – организации, на которую возложена функция научного обеспечения стратегической отрасли, вряд ли стоит рассчитывать на эффективность предприятий и на пресечение потоков черного нала в карманы тех, кто в доле.

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Это только первая часть нашего большого расследования о деятельности Александра Никитюка. Мы будем и далее публиковать материалы о коррупционере, который нашел себе хлебную должность и пытается строить свой личный бизнес за счет государства.