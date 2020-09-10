ВОО «Ассоциация плательщиков налогов Украины» уже рассказывала читателям о своем видении создания Службы финансовых расследований с использованием концепции ILP-модели.

Об этом пишет Григол Катамадзе для Лига: Закон. Далее приводим текст автора без изменений.

В продолжение данной темы сегодня я расскажу о подследственности этого нового правоохранительного органа.

Вначале хочу отметить, что Служба финансовых расследований должна стать государственным правоохранительным органом, на который будут возлагаться задачи по предупреждению, выявлению, прекращению, расследованию и раскрытию уголовных правонарушений, отнесенных законом к его подследственности.

Замечу, что в Украине существование различных органов, наделенных полномочиями осуществлять расследование финансовых правонарушений, приводит к возникновению проблемных вопросов, связанных с размежеванием компетенции, осуществлением взаимодействия, определением ответственности, что в итоге вызывает возникновение конфликтов в части подследственности. Как следствие, это создает опасность признания недопустимыми доказательств, собранных с нарушением правил подследственности.

Именно поэтому возникла необходимость проведения широкой дискуссии относительно дальнейшей деятельности таких органов, ликвидации соответствующих подразделений в правоохранительных органах и создания единого правоохранительного органа согласно международным мировым практикам, задачами которого будет выявление и устранение системных угроз в сфере экономики и финансов, предупреждение их возникновения в будущем. Он возьмет на себя полномочия по раскрытию финансовых преступлений от других правоохранительных органов и заменит существующие неэффективные структуры. Такой орган должен стать единым аналитическим центром концентрации и анализа информации о состоянии финансовой системы государства, которая собирается государственными органами и органами самоуправления.

Создание единого органа по борьбе с финансовыми правонарушениями представителями украинской власти декларируется на протяжении последних шести лет. Поэтому не удивительно, что на шестом годе это условие появилось в меморандумах о предоставлении макрофинансовой помощи Украине как с МВФ, так и с ЕС. Однако создание единого правоохранительного органа для борьбы с экономическими преступлениями должно стать нашим приоритетом на пути к развитию сильной, независимой страны!

Повторюсь, международный опыт организации системы противодействия экономической преступности говорит о том, что уменьшение количества правоохранительных органов по противодействию экономическим преступлениям только повышает эффективность их деятельности.

Во многих европейских странах органы по финансовым расследованиям выполняют роль как оперативных, так и следственных подразделений, то есть охватывают широкий спектр функциональных обязанностей. Можно сказать, что создание специализированных подразделений успешно реализовывается во всех развитых странах под разными наименованиями и с различной ведомственной принадлежностью.

Возвращаясь к ситуации в Украине, стоит отметить, что недостаточно принять соответствующий законодательный акт и создать такой орган - необходимо предложить такую модель организации его деятельности, которая могла бы отвечать современным требованиям и ожиданиям общества. Для этого следует максимально предусмотреть все возможные нюансы его функционирования, такие как структура, подследственность, компетенция, полномочия, подчинение, принципы деятельности, антикоррупционные механизмы и т. п.

Говоря о подследственности, необходимо отметить, что в законодательстве не существует понятия «экономическое или финансовое преступления». При этом критерием отнесения преступлений к числу экономических или финансовых можно считать сферу хозяйственной деятельности, которую создают экономические отношения и на которую посягает каждое такое преступление. Не случайно законодатель предусмотрел специальный раздел VII в Уголовном кодексе Украины, получивший название «Преступления в сфере хозяйственной деятельности». Именно в данном разделе содержатся составы преступлений, посягающих на общественные отношения в сфере хозяйственной деятельности, возникающие по поводу производства, распределения, обмена и потребления товаров, работ и услуг. Вместе с тем экономические и финансовые преступления часто носят комплексный характер, то есть могут совершаться в совокупности с другими противоправными деяниями, ответственность за которые предусмотрена статьями разных разделов Особенной части Уголовного кодекса Украины.

Экономическая преступность очень часто имеет тесную связь с организованной преступностью, коррупцией, теневой экономической деятельностью. Указанное обуславливает целесообразность отнесения к числу преступлений в экономической и финансовой сфере и ряда других посягательств, которые содержатся в других разделах Особенной части Уголовного кодекса, но которые также совершаются в сфере хозяйственной деятельности и вызывают, соответственно, нанесение вреда хозяйственным, экономическим отношениям. Проанализировав содержание различных статей, содержащихся в разных разделах Особенной части Уголовного кодекса Украины, можно сделать вывод, что преступлениями, которые при определенных обстоятельствах также могут быть отнесены к экономическим, являются: присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением; злоупотребление властью или служебным положением; злоупотребление полномочиями служебным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы; служебный подлог; служебная халатность и т. п., при условии, что такие преступления совершаются в сфере хозяйственной деятельности.

Поэтому считаю целесообразным отнести к основной подследственности Службы следующие преступления:

- незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров;

- подделка документов, которые подаются для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц - предпринимателей;

- противодействие законной хозяйственной деятельности;

- противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации - если расследование данного преступления не отнесено к подследственности Национального антикоррупционного бюро Украины;

- нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением - если расследование данного преступления не отнесено к подследственности Национального антикоррупционного бюро Украины;

- издание нормативно-правовых актов, уменьшающих поступления бюджета или увеличивающих расходы бюджета вопреки закону, - если расследование данного преступления не отнесено к подследственности Национального антикоррупционного бюро Украины;

- уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей);

- уклонение от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование;

- незаконное изготовление, подделка, использование или сбыт незаконно изготовленных, полученных или поддельных контрольных марок;

- доведение банка до неплатежеспособности;

- доведение до банкротства;

- нарушение порядка ведения базы данных о вкладчиках или порядка формирования отчетности;

- фальсификация финансовых документов и отчетности финансовой организации, сокрытие неплатежеспособности финансового учреждения или оснований для отзыва (аннулирования) лицензии финансового учреждения;

- мошенничество с финансовыми ресурсами;

- манипулирование на фондовом рынке;

- подделка документов, которые подаются для регистрации выпуска ценных бумаг;

- нарушение порядка ведения реестра владельцев именных ценных бумаг;

- изготовление, сбыт и использование поддельных негосударственных ценных бумаг;

- незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара;

- незако?ный сбор с целью использования или использование сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну;

- разглашение коммерческой или банковской тайны;

- незаконное использование инсайдерской информации;

- сокрытие информации о деятельности эмитента;

- незаконная приватизация государственного, коммунального имущества.

Однако отмечу, что при расследовании вышеуказанных преступлений существует вероятность установления других преступлений. Последние в таком случае также будут расследоваться Службой, поэтому должны быть отнесены к ее дополнительной подследственности. Такими правонарушениями могут быть: мошенничество; присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением; причинение имущественного вреда путем обмана или злоупотребления доверием; изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов; незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления; создание преступной организации; подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов; злоупотребление властью или служебным положением; злоупотребление полномочиями служебным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы; служебная подделка; служебная небрежность.

Соответственно, хочу подчеркнуть, что при создании Службы финансовых расследований целесообразным представляется четко определить подследственность, которая бы включила в себя полномочия существующих экономических подразделений в структуре СБУ, Национальной полиции, ГФС. При этом вновь образованная структура не должна быть перегружена делами о незначительных преступлениях, а также не должна заниматься административными производствами. Вместе с тем необходимо учесть, что ее полномочия не должны дублировать полномочия других правоохранительных органов.

И в завершение хочу отметить, что Ассоциация плательщиков налогов Украины в дальнейшем планирует более подробно рассказывать о своем видении создания Службы финансовых расследований.

Президент ВОО АПНУ,

вице-президент Европейской ассоциации плательщиков налогов,

член Наблюдательного совета УСБ,

член коллегии ГНС Украины,

Чрезвычайный и Полномочный Посол Григол Катамадзе