Все хорошее в жизни проходит. Но ведь и плохое — тоже! Вот и вынужденный простой на «Политеке», связанный с коронавирусом, завершился, и мы возвращаемся к «Телетайпу» — пристрастному анализу приключившегося в подшефной стране.

Нынешняя статья — обзорная, проецирующая Украину на общемировую систему координат. Или наоборот.

Имеем глобальный кризис, который вызван не столько вирусом, который таки есть и таки опасен, сколько неадекватной реакцией на него национальных властей. В результате мир стал разобщеннее, а страны — эгоистичнее. А борьбу за рынки никто не отменял.

Соответственно, Штаты намерены навязать Европе свой газ вместо российского под предлогом, чтобы Кремль не использовал энергоносители как экономическое оружие. Германия усилиями Ангелы Меркель пока брыкается, но Штаты давят катком, да и Меркель в политике не вечна.

При этом США придется бросить России кость со стола сверхдержавы, потому что «Газпром» в глубоких минусах, и «Роснефть» там же, так как саудиты не забыли недавний кидок со стороны Кремля и сбивают цены на нефть, метя в РФ. А тут еще и людоедский идиотизм в виде отравления Алексея Навального, дай Бог ему здоровья. В общем, у Кремля серьезные траблы, а про загнанную в угол крысу знает, наверное, даже не слишком образованный Дональд Трамп.

Для «умиротворения России» приготовлены целых две геополитических кости: Беларусь и Украина.

В беларусских протестах почти нет антироссийских настроений, поэтому Беларусь послушно катится в лузу союзного государства, где верховодит будет, естественно, Россия, и российский же бизнес проглотит немногие реально прибыльные беларусские производства. Так что здесь все по геополитическому сговору.

С Украиной сложнее. К недоимперии у множества украинцев реакция отторжения, причем, это связано, но не определяется языком общения и регионом проживания. Именно поэтому рухнула больная идея «русского мира», в рамках которой считалось, что жители Юго-Востока Украины будут хлебом-солью встречать «освободителей с Донбасса», «отпускников» и прочих «ихтамнетов». Но не прокатило.

Поэтому сейчас методика недоимперии поменялась. Сейчас ставка на то, что мы сами закопаем свою независимость.

В Кремле здраво рассудили, что если удастся выставить российскую агрессию на Донбассе внутриукраинским конфликтом, то это устроит и Европу, и США. Европе в этом случае не можно будет не сдерживать имперские позывы России, а возобновить с ней торговлю, как в прежние жирные годы. А президент США Дональд Трамп перед своими выборами сможет разыграть вторую серию «Великого миротворца» и продавить в рамках «минска 2» мирное соглашение между Украиной и « свободолюбивыми шахтерами Донбасса», где РФ выступит «гарантом мира», о чем она публично мечтает еще с 2014 года (первая серия недавно сыграна с Косово и Сербией, которых США с участием ЕС как бы замирили).

В России небезосновательно уверены, что Донбасс с «особым статусом» в составе Украины окажется той самой гирей, которая за считанные годы, а то и месяцы, утащит нас на дно, то есть, приведет к распаду и кусочному вхождению в состав все того же союзного государства России и Беларуси.

Кремлю такие интеграционные процессы позволят снять все более остро ощущаемые санкции, даст новые экономические ресурсы и рынки сбыта, а также безусловно укрепит личную власть Владимира Путина — «величайшего в истории собирателя земель русских», достойного прижизненной канонизации. А США и Европе позволят отложить крайне болезненный вопрос контроля ядерного оружия, который неизбежно встанет при падении и распаде РФ, а решения пока не существует.

Чтобы максимально интенсифицировать краеугольную тему подминания Украины, Россия запустила у нас нечто вроде неофициального кастинга: те люди, которые смогут продвинуть реинтеграцию Донбасса через «особый статус», и станут коллективным «решалой» по Украине от России по нефтегазовым и прочим денежным вопросам. То есть, станут здесь самым богатыми и влиятельными. Куш, согласитесь, преизрядный.

Речь о масштабном общественно-политическом процессе, предполагающем ряд шагов на межгосударственном уровне, а также внесение изменений в Конституцию Украины. Поэтому в кастинге участвуют всего две команды: одна — это Виктор Медведчук и Игорь Коломойский, а также примыкающий к ним Петр Порошенко, вторая — это часть окружения Владимира Зеленского во главе с Андреем Ермаком, который умело манипулирует нашим президентом.

С Медведчуком тезис расшифровывать не надо: его пророссийская позиция общеизвестна, именно под эту задачу его и вытащил из крымской дачи и политического небытия Порошенко в период своего президентства, о чем поведал бывший глава МИДа Павел Климкин.

Коломойским движет понятная обида на Зеленского, а также надежда, что сползание Украины под протекторат России снимет его проблемы с американскими правоохранителями. Ну, и по дороге ИВК наверняка попробует что-то урвать, например, вернуть себе город Днепр, как минимум.

Порошенко движим реваншем. Поскольку для реализация кремлевского сценария необходимо весомые позиции во власти — как минимум, должность влиятельного премьер-министр, так что здесь все совпадает. И пускай никого не обманывает «патриотическая» риторика ПАПа: если ему удастся вернуться в Кабмин, мы немедленно услышим, что «минску альтернативы нет».

Сейчас команда Медведчука намерена получить серьезные позиции на местных выборах, где «Слуги» проигрывают в большинстве крупных городов, сформировать большинство в ряде советов и начать акции неповиновения центру уже не только по вопросам карантина, но и по поводу децентрализации, распределения бюджета и прочему. Коломойский же под этот шумок попытается переформатировать нынешнюю Раду, прикупив депутатов из монобольшинства. Плюс уличные протесты от «патриотов Порошенко». Как планируется, такое раскачивание общественной ситуации приведет к досрочным парламентским выборам, по итогам которых триумвират Медведчук-Коломойский-Порошенко хочет сформировать свое неформальное большинство в Раде. И перехватить политическую инициативу у вялого президента Зеленского.

Команда Ермака уже во власти и уже пытается продавить всяческие мирные инициативы, подводящие к «особому статусу Донбасса», поэтому лидирует в забеге. Но «новые лица» совершенно бездарны в практической политике, а команда Медведчука — опытна и системна. Так что кто первыми придут к финишу — неизвестно. Но очевидно, что это будет заодно и финиш независимой Украины.

Понятно, что изложена упрощенная схема, а в украинской политике все нелинейно. Например, недолюбливающие друг друга Порошенко и Ермак, по информации бывшего главы ОП Андрея Богдана, регулярно встречаются и консультируются. А почему нет: один породил «минский сговор», другой намерен его полностью реализовать?

И все это на фоне прогрессирующей дыры в бюджете в сто миллиардов гривен на сегодня, возрастающей наглости пополам с брезгливостью со стороны наших партнеров, всепроникающей, словно радиация, коррупции, вопиющих зашкваров депутатов и чиновников от власти и прочих угнетающих лаж вроде пресловутого «Делфи», для снятия с мели которого понадобился без малого год. За который он стал ржавым символом импотентности власти.

Полагаю, вы представили описанные политические хитросплетения. И где-то в дальнем уголочке этой паутины сидит посторонний Владимир Зеленский и очень обижается, что его недостаточно любят. Нет, он не паук, он жертва, к которой сползаются арахноиды, с хелицер которых капает яд…

Он будет отважно сражаться за Украину?

Наш президент — безусловно герой, но только на съемочной площадке. Он решителен, но лишь в пределах сценария. Грозен, но исключительно для непосредственных подчиненных. Точно хочет добра, но не в состоянии его ни достичь, ни даже сформулировать. Да, рейтинг по-прежнему высок, так как молодежному электорату нравится обаятельный и прикольный ВАЗ, гастролирующий по стране. Надолго ли хватит? И гастролей, и страны?

А если присмотреться, то Владимир Зеленский все чаще выглядит не в своей тарелке, вот не прет его эта роль, в которой хэппи энд не разглядеть за горой нерешаемых проблем.

А разве несчастный лидер способен сделать свою страну счастливой?

Александр Кочетков, аналитик и политтехнолог