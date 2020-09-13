9 вересня уряд ухвалив Розпорядження про реалізацію пілотного проекту «Національний оператор на ринку тютюнових виробів». Документ, розроблений Мінекономіки, прийнято з триденним доопрацюванням. Наступного тижня прем’єр-міністр має підписати документ, що змінить правила гри на тютюновому ринку та легалізує тютюнову монополію.

Як пише LB.ua, ідея створення єдиного оператора презентована громадськості як інструмент посилення контролю держави за тютюновим ринком та як виконання зобов’язань України, прописаних в Угоді про Асоціацію ЄС. Медіа переповнені схвальними коментарями на підтримку проєкту. Але для прем’єр-міністра Дениса Шмигаля (від підпису якого залежить, майбутнє тютюнового ринку та декількох тисяч працівників), спробуємо пояснити – що не так з ідеєю створення «Національного оператора на ринку тютюнових виробів».

1. Критерії відбору кандидата на єдиного оператора прописані під одну єдину компанію – ТОВ «Тедіс-Україна».

Критерії відбору національного оператора здатен задовольнити лише існуючий монополіст – ТОВ «Тедіс-Україна». Наприклад, оператор має володіти акцизними складами в кожній області України, п’ятирічний досвід роботи з системою контролю за обігом тютюнових виробів та сканування ідентифікаційного маркування Track&Trace (виробники просто раніше не заключали договори про Track&Trace з іншими операторами), п’ятирічний досвід роботи з виробниками сигарет в рамках договорів поставок протягом останніх 5 років (виробники до 2017 року не поставляли тютюнові вироби жодній компанії, окрім ТОВ «Тедіс-Україна»), протягом останніх трьох років бути великим платником податків та проходити щорічний аудит (нажаль, до 2017р об’єктивно жоден тютюновий оптовий оператор, окрім ТОВ «Тедіс-Україна» не був великим платником податків та не проходив аудит). Жодна компанія в країні, окрім «Тедіса» не відповідає прописаним в проекті критеріям!

2. Національним оператором на ринку тютюнових виробів може стати компанія з російським корінням.

ТОВ «Тедіс Україна» до 2016 року називалось «Мегаполіс Україна» – компанія була створена російським дистриб'ютором «Мегаполіс» у 2010 році. Фактично за півтора року «Мегаполіс-Україна» поглинула всіх дистриб'юторів тютюнових виробів в Україні. Російський «Мегаполіс» належить російському мільярдеру Ігорю Кесаєву. Після 2014 року, «Тедіс-Україна» повністю перейшла в управління офшорами, розташованими в Республіці Кіпр. Кінцевими контролюючими бенефіціарами ТОВ «Тедіс-Україна» є фізичні особи: Борис Кауфман (47,22%), Річард Даксбері (23,51%) і Річард Доріан Фенхальц (3,51%), – повідомляли ЗМІ. Чи готовий Денис Шмигаль власним підписом легалізувати монопольний статус такої організації?

3. Створення єдиного національного оператора на ринку тютюнових виробів нівелює рішення АМКУ про штраф в розмірі 6,5 млрд гривень!

В жовтні 2019 року Антимонопольний комітет України оштрафував компанії-виробників тютюнових виробів «Філіп Морріс», «Джей Ті Інтернешнл Україна», «Імперіал Тобакко», «Бритіш Американ Тобакко», «Прилуки», а також реалізатора «Тедіс» на загальну суму 6,5 мільярда гривень за узгоджені антиконкурентні дії. Станом на зараз, ТОВ «Тедіс-України» досі не сплатило 3,4 млрд грн штрафу. У випадку створення єдиного оператора, монополія отримує абсолютно легальний статус – жодних юридичних причин для стягнення штрафів не існуватиме. Більше того, юристи тютюнових компаній виробників використають проект розпорядження для оскарження в судах правомірності виплачених ними коштів. А, мова йде про суму в 3,1 млрд. грн. Також, проект розпорядження уряду про створення державної монополії суперечить Рекомендаціям АМКУ № 60-р від 12 листопада 2019 року «Про здійснення заходів, спрямованих на обмеження монополізму та розвиток конкуренції».

4. Створення єдиного оператора суперечить обіцянкам президента Зеленського зруйнувати монополію.

7 листопада 2019 року на зустрічі з представниками тютюнової галузі президент Володимир Зеленський заявив про пріоритет «боротьби з монополією для побудови конкурентного тютюнового ринку». Не минуло й року, а замість боротьби, лобісти намагаються легалізувати монополію в статусі напівдержавної компанії руками, того ж таки, Прем’єр-міністра.

Напередодні місцевих виборів президент Зеленський та прем’єр Шмигаль мають розуміти наслідки від створення «Національного оператора на ринку тютюнових виробів» для політичного майбутнього Зе-команди. Звинувачення у корупції рейтингів партії «Слуга народу» не додасть.

5. Тютюнова монополія це – скорочення робочих місць, зростання контрабанди, зниження виплат до державного бюджету.

Чим небезпечний проект створення Тимчасового оператора на ринку тютюнових виробів? Всі легально працюючі регіональні оптові оператори (десятки українських компаній), що офіційно працюють на ринку оптових продаж тютюну, майже гарантовано збанкрутують, а тисячі працівників втратять роботу. Ще раз для розуміння: тисячі працівників по всій країні гарантовано втратять роботу, а тисячі сімей відповідно втратять дохід вже цього року. Вже зараз «Тедіс-Україна» здійснює 70% продажів всіх тютюнових виробів в Україні з торговою націнкою в 7-10%, оборотом близько 70 млрд грн на рік. Після створення єдиного оператора, ринок належатиме «Тедісу» на 100%!

Зросте рівень контрабанди, оскільки єдиний дистриб’ютор фізично не зможе доставляти сигарети у всі 80 тисяч роздрібних місць торгівлі, якщо це буде економічно недоцільно, а також у віддалені від основного складу містечка та села,. Цигарки з Молдови, Придністров’я, окупованих територій знову з’являться у вуличних продавців біля метро. Знизиться рівень продажу легальних цигарок – знизяться доходи до бюджету. Відповідальність за зниження надходжень лежатиме на плечах Дениса Шмигаля.

6. Пілотний проект «Національний оператор на ринку тютюнових виробів» не погоджувався з АМКУ та учасниками тютюнового ринку.

Станом на сьогодні не існує позитивної експертизи проекту від виробників цигарок, профільних комітетів Верховної Ради, Антимонопольного комітету України, представників торгівлі. Недарма, Денис Шмигаль вже повертав проект розпорядження на доопрацювання. На момент голосування існувала лише одна позитивна експертиза проекту – від Міністерства фінансів України. Але чи досить цього, щоб на роки змінити правила гри на тютюновому ринку? Міністр економіки Ігор Петрашко, до речі, не був присутнім особисто на засіданні Кабінету міністрів 9 вересня, від його імені проект з голосу внесла заступниця міністра економіки Світлана Панаіотіді, а сам проект розпорядження був проголосований без належного обговорення.

7. В угоді про Асоціацію з ЄС немає жодних зобов’язань щодо створення єдиного оператора на тютюновому ринку.

Міжнародні зобов’язання України щодо створення системи відстеження за рухом тютюнової продукції не мають жодного стосунку до проекту створення «Національного оператора на ринку тютюнових виробів». Система ідентифікаційного маркування Track&Trace успішно працює в Україні вже багато років. Не було жодного тиску зі сторони ЄС для перетворення «Тедіс Україна» в напівдержавного монополіста. Лобісти можуть «продати» меседж про тиск Європи пересічному читачеві жовтої преси, але ж не прем’єр-міністрові! Хтось же в уряді зможе прочитати англійською текст Угоди про Асоціацію з ЄС?!

Проект розпорядження Кабінету міністрів про створення «Національного оператора на ринку тютюнових виробів» є в публічному доступі. З тексту зрозуміло чиї монопольні інтереси захищає Міністерство економіки. Відкритим залишається питання, кого підтримає прем’єр Денис Шмигаль – монополіста з російським корінням чи вільний ринок разом десятками легальних оптових операторів та 65 тисячами фізичних осіб підприємців – роздрібних торгівців?