В этом году отмечает свой 25-летний юбилей общенациональная программа «Человек года».

Уже четверть века программа возводит на звездный пьедестал настоящих лидеров независимой Украины, личностей, профессиональное мастерство, творческая энергия, яркий талант и мудрость которых получили широкое признание и авторитет. Уважаемая и известная не только в Украине, но и за ее пределами, программа «Человек года» активно влияет на процессы формирования и становления отечественной элиты, способствует дальнейшему социально-экономическому развитию государства, возрождению духовных ценностей, служит благородному делу консолидации прогрессивных сил общества.

Ежегодно, благодаря этому уникальному проекту, мы имеем прекрасную возможность почтить лучших, выразить им признательность за их самоотверженность, мужество, творческий поиск и неутомимый труд. А еще - зарядиться, вдохновиться этой удивительной энергией успеха, почувствовать гордость за свою страну и ее лучших, самых достойных представителей.

За 25 лет существования программы, истории достижений и побед наших выдающихся соотечественников стали своеобразной летописью национального возрождения и прогресса Украины во всех направлениях общественно-политической, экономической и духовной жизни. По случаю почетного 25-го юбилея, мы хотим вместе с вами вспомнить самых известных, знаковых, прославленных соотечественников, которые в разные годы получали престижный титул «Человек года».

Имена этих людей вспыхивали на небосклоне украинского государства, как звезды.

Это люди-Прометеи, люди-легенды, чей вклад в становление и развитие страны трудно переоценить.

История №13. Михаил ВОРОНИН

Кутюрье всемирного масштаба

В августе 2002 года тысячи людей, собравшихся на Крещатике напротив ЦУМа, стали свидетелями захватывающего зрелища: по главной улице столицы передвигался невиданных размеров ... смокинг. Сшитый в цветах сине-желтого государственного флага Украины, этот гигант имел 500-й размер: длина полы от воротничка – 10 м, ширина в плечах – 5,5 м, каждый рукав по 7,5 м. Чтобы представить размеры этого неординарного творения, стоит только сказать, что его высота соответствовала 4-этажному дому ... Последствия безпрецедентного перформенса были замечательные: смокинг установил три рекорда Украины, два – Европы и попал в «Книгу рекордов Гиннесса». Автором этого художественного чуда был известный украинский кутюрье Михаил Воронин.

«Для меня важен азарт – каждый раз творить что-то новое, чем-то людей удивлять и шаг за шагом идти к намеченной цели». Эти слова великого модельера – кредо его жизни и творчества. Михаила Воронина называли Мэтром мужского костюма и Легендой мира моды, его имя стоит в одном ряду с Армани, Версаче, Валентино, Живанши, Пако Рабанном... Талантом непревзойденного кутюрье восхищались на всех континентах: у Воронина шили Михаил Горбачев, Алессандро Сафина и Сильвестр Сталлоне. Первый президент Украины Леонид Кравчук в костюме, сшитом руками выдающегося дизайнера, присягал на верность государству.

Именно благодаря Михаилу Воронину украинцы узнали о высокой, но доступной моде. Модельер, который одевал президентов и политиков, разрабатывал стильные и модные вещи для студентов и бюджетников. Костюм «от Воронина» стал действительно «народным» деловым костюмом, став символом удобства и элегантности для миллионов украинских мужчин.

В многогранной личности Михаила Воронина счастливо соединились художник-творец и успешный бизнесмен. Начиная карьеру с ручной швейной машинки и утюга на углях, ему удалось создать настоящую империю моды, став отечественным и мировым лидером по производству мужской одежды. М.Воронин основал бренд, которому присущи классические традиции, высокое качество, модные тренды и динамика современной жизни. Известный во всем мире костюм «Voronin» стал больше, чем одеждой. Это визитная карточка успеха, принадлежность к активным и уверенным деловым людям с высокой репутацией. Звезды шоу-бизнеса и спорта, телеведущие, актеры, политики, бизнесмены отдавали и отдают предпочтение костюмам украинского бренда Voronin. Среди них Роман Виктюк, братья Кличко, Филипп Киркоров, Ян Табачник, Илья Ноябрев, Валерий Чигляев и многие другие знаменитости.

...Швейным делом Михаил Воронин начал заниматься с четырнадцати лет, а в шестнадцать уже стал мастером верхней мужской одежды. Талант, в сочетании с прирожденным чувством вкуса и стиля, внимательное и уважительное отношение к заказчикам за короткое время сделали Михаила популярным. Клиенты выстраивались к нему в очередь. Чтобы не отказывать людям и не заставлять их долго ждать, молодой закройщик стал задумываться, как ускорить процесс пошива. Так родилось уникальное изобретение – беспримерочный макетно-жилетный метод Воронина. Конструкцию в виде жилета надевают на человека и передвигают по фигуре так, чтобы все ключевые линии были вертикальными и параллельными линии пола. После этого определяют отклонения его фигуры от типовой. Когда лекала готовы, остается скроить, сшить, и костюм будет сидеть идеально. Благодаря новому приспособлению отпала необходимость в примерках, а пошив костюма сократился до 3-4 дней. Это была настоящая революция в мире моды! Метод запатентовали, а его создание стало важным этапом в деятельности дизайнера.

В 90-е годы Михаилу Воронину, у которого к тому времени уже было известное имя и репутация профессионала высокого класса, предложили возглавить фабрику им.Горького. Предприятие имело огромные долги и полное отсутствие перспектив развития. Согласившись на предложение, Михаилу Львовичу удалось полностью перезагрузить производство. Он собрал команду единомышленников, закупил качественные материалы и запустил новые технологии. Вскоре единственный фабричный магазин уже не справлялся с количеством заказов. Сначала организовали работу Торгового дома, потом открыли еще несколько магазинов в Киеве. Так постепенно создавалась империя «Voronin», которая насчитывала 80 магазинов в Украине, США, Европе, странах СНГ. Продукция экспортировалась в 16 стран мира. Позже Михаил Воронин становится основателем концерна, который уверенно держал лидерство по пошиву мужской одежды и поражал мощью своих структур: «Швейная фабрика« Воронин » – производственная база компании; «Торговый дом« Воронин-Украина » – торговая сеть в Украине и за рубежом; совместное предприятие «Михаил Воронин Вена-Париж» – разработка новых коллекций и моделей одежды; салон «Михаил Воронин эксклюзив» – респектабельное ателье по индивидуальному пошиву костюмов, брюк, пиджаков, смокингов, пальто.

«Моя работа – моя любов», – говорил великий кутюрье. Он всегда вкладывал деньги в развитие, держал руку на пульсе последних достижений. И все время думал над совершенствованием швейного оборудования. Больше всего ему нравилась немецкое качество, поэтому он часто ездил в командировки в компанию Indupress – консультировал, объяснял, какие параметры необходимы для того, чтобы получить высокое качество швейного изделия. На оборудовании фирмы так и было написано: «Сконструировано вместе с Ворониным». Позже он стал автором еще многих изобретений, за что был удостоен звания «Заслуженный изобретатель СССР».

Профессиональный подход и высокую требовательность к качеству изделий в 1989 году высоко оценила зарубежная публика на первом авторском показе коллекции Воронина в Голливуде. В 1992-м он провел показ в представительстве ООН в Австрии, а в 1993-м покорил французскую столицу, где был удостоен «Золотого наперстка». В общем, демонстрации моделей одежды Мастера прошли в более чем 60 странах мира. Милан и Париж, Токио и Нью-Йорк, Вена и Лондон встречали овациями талантливого украинского модельера.

Удивлять и дарить радость, делать то, чего не делал никто, быть совершенным и непревзойденным – по таким принципам строил свою «швейную страну» Михаил Воронин. Он всегда считал, что ничего более современного, чем классический костюм для делового человека еще не придумано, поэтому поставил перед собой задачу: сделать так, чтобы человек в костюме имел такую же свободу движений, как и без него. И эту, почти невозможную задачу Михаил Львович выполнил! В его магазинах клиент любой комплекции и роста может подобрать костюм из 450 (!) размеров, которые представлены. Изделия конструируются с учетом различных типов фигуры, только на одну модель приходится до 5000 лекал. Но это еще не все. Великий модельер хотел не только удобства, но и чтобы тело человека в костюме легко дышало. Вместе с немецкими и австрийскими учеными он первым создал установку, которая выглаживает изделие паром, а не давлением твердых поверхностей. В результате костюмы от Воронина лишены электростатики, не бьют разрядами. Они легкие и воздухопроницаемые, как из льна.

Все, чего касалась рука Мастера моды, всегда становилось интересным, неповторимым, комфортным, современным. Оригинальность и технологичность его изделий не оставляла конкурентам никаких шансов. Бренд «Voronin» был признан лучшей торговой маркой в Италии, Испании, Великобритании, получил платиновый приз – Премия мира «Престиж» за качество продукции в Нью-Йорке. Михаил Воронин занесен в книгу «100 знаменитостей мира моды», а международный ТВ-канал «World Fashion Channel» удостоил его звания «Легенда моды». Отечественные награды выдающегося кутюрье даже трудно перечислить.

За всеми этими наградами и премиями, званиями и почестями – огромная вдохновенная, самоотверженная, непрерывная работа человека, который всю свою жизнь посвятил искусству создания мужской одежды. В этом было призвание Михаила Львовича, его радость, его душа. Где бы ни был – в командировке, на борту самолета или на отдыхе – он не уставал наблюдать, придумывать, создавать новые образы. Как истинный Художник, он фонтанировал идеями и никогда не почивал на лаврах. Успешный бизнесмен, новатор и рационализатор, доктор технических наук, академик, многократный победитель престижных международных конкурсов швейного мастерства, он до последнего вздоха продолжал учиться и совершенствовать свой профессионализм. «Считаю, если человек скажет себе, что лучшего он уже не сделает, то можно считать, что он умер. Я очень часто бываю недоволен готовым изделием – распарываю, в одном месте выпускаю миллиметры, в другом – добавляю. Я все время ищу миллиметры ...» – вот как тщательно и требовательно создавал свои шедевры выдающийся дизайнер. Своим огромным опытом и знаниями, изобретениями и идеями Михаил Воронин щедро делился со своими учениками и последователями, которых у него было много по всему миру. Исключительно порядочный, честный, принципиальный и отзывчивый человек, Михаил Львович заслужил искреннее уважение и любовь не только украинского народа, но и многих друзей и поклонников в разных уголках земного шара.

Вся жизнь Михаила Воронина – пример неугасимой любви и служения своему делу, своей стране, эстетическому воспитанию молодежи, сохранению традиций и повышению культуры украинского общества. Высокий стиль жизни великого Художника, его верность своему призванию и мечте, которую он сумел осуществить, является источником вдохновения для многих наших выдающихся современников в различных сферах деятельности.

В 2012 году общенациональная программа «Человек года» основала Специальную премию имени Михаила Воронина «За высокий стиль жизни». В последующие годы ее почетными обладателями стали: Василий Лановой – народный артист СССР (2012), Вахтанг Кикабидзе – народный артист Грузинской ССР (2014), Юрий Рыбчинский – народный артист Украины, выдающийся поэт, Герой Украины (2015), Игорь Поклад – народный артист Украины, выдающийся украинский композитор, Заслуженный деятель искусств Украины (2016), Нина Матвиенко – народная артистка Украины, выдающаяся певица современности, Герой Украины (2017), Ада Роговцева – выдающаяся актриса театра и кино, Герой Украины (2018).

Михаил Воронин - полный кавалер Ордена Трудовой Славы и обладатель Золотых медалей ВДНХ СССР и УССР (1975-1984). Также он награжден Орденом «За заслуги» III степени (2008).

В 2004 году Указом Президента Украины Михаилу Воронину присвоєно почетное звание «Заслуженный работник промышленности Украины».

6 марта 1999 во время торжественной церемонии вручения премии «Человек года-1998» Михаил Воронин, как основатель и руководитель «Модного дома «Воронин» получил почетную статуэтку в номинации «Торговая марка года».

Генеральная дирекция общенациональной

программы «Человек года»