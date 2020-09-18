Из ненаписанных «Хроник гламурной хунты». Решил президент сделать селфи. А что, нельзя?! Он что, не человек что ли, если один раз оступился и в президенты влип?! Каждый имеет право на ошибку! Длинною в жизнь.

А что главное в селфи? Кто сказал «селфи-палка»? Тебя самого палкой по башке! А ну выйди отсюда! Выйди, розбийнык! Игорь Валерьевич, а Вы чего встаете? А, Вам на котлетную экзекуцию пора? Это святое, приветики там всем, помните, как мы с Вами, ну, Вы со мной — ух! Кароч, министры-депутаты, вы по жизни никто, потому как не знаете, что главное в селфи — фон.

И отправился президент за подходящим фоном. Прибыл в Одессу, смарт достает, а там селфи портит «Делфи». Или наоборот. Лежит такой убогий, будто его в «Кузне на Рыбальском» для ВСУ сделали. Поехал в Днепр, вышел на мост, а там Филатов с Корбаном, пари, вопросики всякие… Пришлось в «Макдональдсе» в сотый раз. В Запорожье — неплохая фотка на мосту, но не то, не то, полета не хватает… В целой стране негде классно поселфиться после плодотворной работы! Клятые попередныкы!

Вот так и мотается президент, ищет, не находит. А политические подзаборники клевещут, будто он рейтинг своих «Слуг» поднимает. Ну ведь бред же! Разве ж так поднимают, так закапывают. Одним словом — завистники, давно пора Баканову на них позвонить, хотя он во взвешивание фур и мусорные баки углубился…

Было бы забавно, если б не про нас.

Пытаюсь сформулировать, как следует называть нашу нынешнюю власть, исходя из принципов формирования и методов правления. Здесь все строится на личных связях, здесь игнорятся знания и способности, здесь свой может сотворить что угодно и будет прощен, если сумеет разыграть перед вождем сцену преданности.

Именно на таких подходах существует попсово-гламурный сегмент нашего шоу-биза, где «хиты» исполняют под фанеру, в которой чахлые ноты подтянуты на компе и перекрыты бэк-вокалом, где нулячая пластика «звезды» заслоняется натасканным балетом, где отсутствие таланта и мозгов как бы компенсируется эпатирующим одеянием. Где главное — казаться, а не быть. Поэтому видосики-видосики-видосики.

Но и в попосово-гламурном отстойнике те, кто хочет болтаться на поверхности, нанимают профессиональных композиторов, поэтов, стилистов, режиссеров, хореографов. И эти люди за большие деньги заворачивают вторичный продукт в красивую обертку. Употреблять не рекомендуется, но на прилавке лежать может.

А нынешние, они профи нанимать не стали. И вместо того, чтобы взорвать нейтринную бомбу посреди коррупционно-олигархической системы и выжечь ее до последнего гнилого бюрократа, они попытались встроиться в систему. В систему, которая переваривала персонажей куда более сильных и подготовленных!

Вот как успешные в своем деле люди оказались настолько немочными, поменяв сферу деятельности? Импотентными в вопросах, от которых напрямую зависит их выживание. Может так статься, что выживание даже физическое…

А вот еще из «Хроник гламурной хунты». К премьер-министру привели имиджмейкера. Крутого, почти как Манафорт. Проговорили час, имиджмейкер отказался. Говорит, как можно улучшать имидж человека, если я не могу его запомнить? Украинцы тем более. Я Кинаха запомнил, говорит, а этого — никак!

Премьер тяжко вздохнул. С программой правительства тоже не сложилось, все ругаются — никакая. Ишь, критиканы! А вы попробуйте на никакую программу составить никакой бюджет, который не будет выполняться ни по доходам, ни по расходом, и занести эту туфту в Раду, и чтобы ни разу не заржать, чтобы не спалиться? А? То-то же!

А тут еще хасиды прут с севера. Тысячами! А вот если бы каждый взял оттуда кусочек асфальта да и положил здесь — какой рывок дорожного строительства бы вышел.

Премьеру очень хотелось позвонить Ринату. И раньше хотелось, еще до Кабмина. Всегда хотелось. Но никогда не звонил. Потому что знал, что тот не возьмет трубку. Скоро и секретарша перестанет. И премьерская секретарша тоже.

Премьер от тоски включил телевизор: на пустом экране шел пророческий фильм «Человек-невидимка».

В стране выборы, от которых зависит очень многое. Но вы посмотрите, какие решения принимает власть, какие законопроекты вносит?

Поднимают цену на газ. Это нормально? Какая-то нечеловеческая логика: Петр Порошенко гордился и хвастался Джо Байдену, что поднял цену газа на 100%, а его приговорщики следуют по его же граблям!

А еще есть законопроект про регистрацию домашних животных, нас опять хотят заставить платить? А на что, кроме обдираловки, нацелен законопроект про продажу жилья исключительно через риэлторов, которые, конечно же, задерут свой процент до небес?

Таких откровенно лоббистских, с явными коррупционными признаками решений масса. Правящая гламурная публика, как домашние животные, предчувствует политическое землетрясение и пытается наесться на всю оставшуюся жизнь?

И ведь праздник непослушания, вакханалия вседозволенности, триумф лицемерия охватили не только власть, ими поражена основная часть того, что считается элитой. Гламурная немочь перед лицом серьезных угроз оказалась куда заразительнее коронавируса! И куда опаснее.

Каких там ВАЗ микробов клеймил?

Кстати, вот еще из «Хроник». Бывший долго думал, взвешивал, сверялся с соцопросами, чтобы решить, кто ему ближе — жена или киевский мэр. Боялся микрофонов, но советовался с Байденом. Наконец решил и отправил жену подальше с глаз в Киевсовет, а Виталия поддержал всей страстью своей политической махины, за вычетом Гончаренко. Леша, ты шо, обиделся шо ли?

А вот на что так обиделся Деркач, что свои пленки на весь мир вывалил, бывший вспомнить не мог. Точнее, не мог выбрать, за что именно. Потому что почти у всего политикума, и почти у всего бизнеса, да что там — у великого множества украинцев и неукраинцев было, за что на него обидеться.

Ох, нелегка ноша истинного патриота! Армия, мова, вира! На Москву, на Москву! Надо бы вместе с Медведчуком смотаться и тихо перетереть в Кремле, чтоб не забыли, что «минск»-то он придумал, не нынешний! Чтоб учли, когда сложится! Уже скоро.

Апофеозом нынешнего политического цикла без сомнения станет грядущая попытка офиса президента протащить через Верховную Раду постановление о проведении местных выборов на всей территории Донбасса, включая ОРДЛО.

Там же какой «хитроумный» план просматривается: специально исключили часть контролируемых районов Донецкой и Луганской областей из голосования. Теперь отовсюду несется справедливая критика, что это неконституционно и просто нелепо: раньше выборы можно было, а сейчас вдруг нет. И власть в последний момент сделает «морду ящиком» и согласится: действительно нехорошо, давайте исправлять. Да что там, раз такое дело, то пускай голосует весь Донбасс — это ж ведь Украина, опять же перемирие вон какое, и решение Рады накануне «нормандского формата» обеспечит натуральный мирный прорыв.

Если будет запущен этот сценарий, сразу увидим, сколько в Раде действительно патриотических депутатов независимо от фракций. И оценим, насколько справедливы рассуждения политологов, что Дмитрий Разумков готов к самостоятельной политической карьере.

И напоследок из «Хроник гламурной хунты». Шопингует как-то Маша по бутику, слегка поддутая, конечно, но чисто сосна, хоть айкосом проверяй, а тут Андрюша в личку стучится. Улыбается, но приглядеться — рыдает. Машуня, сквозь слезы говорит, запара у меня беспонтовая, выручай, роднуля, не, петь не надо, нет-нет, Машуня, и этого тоже не надо, это в другой раз. А надо тут слегка с миром подсобить, а то, Машуня, не хотят мириться, хоть ты их налогами, хоть карантином, ну совершенно никак без тебя… А я потом Вове шепну, и он тебе орден даст. Или героя. Или героину… героиню, то есть.

А Маша что, она стране-то не чужая, она ж с государственным понятием, потому как в кино снималась же ж, а не по университетам шлялась, она взяла и помогла! Да и деду веселей, чем на пенсии-то чахнуть, на пенсию-то разве проживешь… Вот каждый бы так о своих близких заботился, как Супер Маша, ведь давно по-другому жили бы! Да что там, уже давно б в союзную державу вошли, еще даже более раньше Беларуси!

Весело, хоть плачь.

Александр Кочетков, аналитик и политтехнолог