Поражение — это победа. Черное — это белое. Арахамия — это умный

Не думаю, что фракционный лидер «Слуг» сможет пояснить суть философского наследия Великого Кормчего, да и косить под Мао у него получается коряво. Это я о придурковатом тезисе Давида Арахамия, что якобы партии власти выгодно проиграть местные выборы, чем она суперуспешно и занимается. Почти как Супер Маша Фокина.

Ну да, ну да… А чего ж вы тогда, если в поддавки играете, президента Зеленского вытащили из теплой ванны да так, в себя не пришедшего, и отправили чёсом по стране делать селфи и поддерживать «Слуг» на местах? Чтобы понадежнее слиться?

Кстати, Владимир Александрович, имейте в виду: теплая ванна возникает и при прорыве канализации, а от коронавируса отшибает нюх, так что можно не заметить, в чём именно приятно расслабляешься и чувствуешь себя властелином войны и мира.

В окружении президента сейчас благоухают, подобно орхидеям, две идиотские концепции. Одна, которая явно по душе Арахамия, подразумевает, что Владимира Зеленского надо убедить, будто местные выборы ничего не значат и ни на что не влияют. Поэтому результат на них — это вроде изобретенного «Слугами» опроса граждан: провести, наплюнуть и забыть.

Вторая гласит, что надо найти главного виновного в провале местных выборов и заодно свалить на него все остальные провалы — от разваливающегося монобольшинства до фронды мэров крупных городов во главе с Борисом Филатовым, поднявшими на флаг местное самоуправление. Пока в отстойном рейтинге на козла отпущения лидирует Александр Корниенко, уверенно опережающий Сергея Трофимова. Первый является формальным вождем «Слуги народа» и должен нести ответственность за партийную медвежью болезнь, второй в офисе президента курирует работу с регионами. Но у Трофимова есть «золотой памперс», этакая индульгенция от местного Папы: он работал исполнительным продюсером в «95 квартале», кинопроизводством занимался, а это, и Арахамии понятно — святое...

В общем, ВАЗа таки разводят именно как лоха, сколько бы он от этого ни отнекивался. А почему концепции подобны орхидеям? Все просто: когда цветут болотные орхидеи, они издают натуральное зловоние, привлекая для опыления не пчел, а мух.

Ну вот, опять… Почему-то когда речь заходит о творящемся в окружение ВАЗа, на ум приходят сплошь неэстетические ассоциации. А логическое мышление вынуждено уходить на карантин.

Вот смотрите, президент Зеленский делает отличное видеообращение к ОНН, где все правильно говорит и о российской аннексии Крыма, и о российской агрессии на Донбассе, и о том, что это передел сфер влияния и границ послевоенного мира. Но одновременно офисом того же президента Зеленского в Раде прощупывается вопрос насчет голосования за постановление, которое позволяет проводит выборы на Донбассе без решения вопросов безопасности, то есть, удовлетворяет недавний российский ультиматум, озвученный Дмитрием Козаком.

А уставший петлять между капельками Леонид Кравчук обеспечивает этому процессу медийной сопровождение, заявляя, что без такого решения Рады Россия будет блокировать процесс мирного урегулирования.

Вот как все это помещается в одной отдельно взятой голове Владимира Александровича?! У него что, раздвоение личности на экспортный и внутриукраинский вариант?

Пока, слава Богу, голосов на капитулянтское постановление не набирается, но ведь работа по сдаче украинского суверенитета идет. И СБУ это никак не волнует, СБУ фуры взвешивает и разговорчивых мэров кошмарит, хотя местные выборы, оказывается, власть ну совершенно не интересуют.

Позвольте, раз не интересует, то чего ж вы на эти выборы аж на зонтиках лететь готовы?

Нет, это не страна дураков, хотя они здесь в изобилии и очень точно расставлены по должностям. Это властный инкубатор лицемерия и двоемыслия! При сочувствующем попустительстве народонаселения.

Не удивительно, что те кандидаты в мэры от «Слуг», чья победа не выглядит автоматической (а таких большинство), начали крепко чесать репы. Потому что обещанных денег на кампанию им не дают, особой поддержки тоже нет. И получается, что эти кандидаты должны уродоваться, тратиться, портить отношения с будущими мэрами, выслушивать разочарованных ВАЗом избирателей, чтобы… что? Чтобы какой-нибудь Арахамия заявил, что им в Киеве это на фиг не нужно?!

Поэтому не удивлюсь, если до 25 октября произойдет несколько громких снятия с выборов кандидатов от «Слуг народа».

Партия власти по социологии все еще впереди, но ОПЗЖ Виктора Медведчука прет, как ломовая лошадь. Очень серьезные деньги вкладывает в свою партию «За майбутне» партнер Медведчука Игорь Коломойский. В ряде регионов Украины, особенно, в юго-восточных, ОПЗЖ вполне может получить лидерство в областных и городских советах. А это значит, что коалиции в этих советах будут складываться вокруг ОПЗЖ и на ее условиях. Понятно, что в такую коалицию будут входить и «За майбутне», и «Наш край», да и ЕС Петра Порошенко ситуационно будет поддерживать.

И вот тогда отказ некоторых мэров выполнять сомнительные распоряжения Кабмина насчет усиления карантина покажется Владимиру Зеленскому легким разогревающим массажем, чтобы не сказать, интимной прелюдией. Местная власть, во многом управляемая ОПЗЖ, способна устроить в стране кризис почище коронавирусного. Хотя наша экономика и так служит наглядным ответом на вопрос «Есть ли жизнь после смерти?».

Ведь Медведчука с Коломойским что, райсовет какой-то Задрипанки всерьез интересует? Нет, Медведчук — автор самой первой конституционной реформы, и он сам прописывал полномочия Рады так, чтобы она могла рулить страной. Так что эта закладка была сделана не напрасно: на фоне успешного выступления на местных выборах Медведчук с Коломойским занесут в Раду такие деньги, что на устойчивость монобольшинства я не поставлю и гривны.

Тем более, «Слуги», как показывает прецедент с депутатом Александром Юрченко, готовы продаваться за десятки тысяч, а здесь на кону будут сотни тысяч долларов, и даже больше.

Помогут ли нам американцы и европейцы? Обязательно, но только глубокой озабоченностью и еще более жесткими условиями кредитования для погашения предыдущих кредитов. Потому что своим настоящим партнерам Запад дает деньги не просто без политических условий, а в виде безвозвратной помощи, Польша, например, получила так миллиарды долларов. Но нашу власть, и соответственно, страну, которую представляет такая власть, на Западе не воспринимают всерьез. И это, пожалуй, не самая удачная, но самая масштабная шутка Владимира Зеленского и его «95 квартала».

И о хорошем. Потому что хорошее есть всегда.

Нынешние времена — отличные для литературы. Потому что чем страшнее жить, тем лучше пишется. И тем более грандиозные шедевры выходят из пор пера/клавиатуры писателей. Вспомните только книги, написанные после мировых войн, революций и прочих глобальных потрясений. Так что долгожданная Нобелевская премия по литературе для украинского автора уже не за горами. И, быть может, получит ее какой-нибудь «роман в блогах». Или даже в твитах.

Александр Кочетков, аналитик и политтехнолог, специально для «Политеки»